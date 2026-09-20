விநாயகர் சிலைகள் ஊர்வலத்தில் இளைஞர்கள் மோதல்: சென்னையில் பரபரப்பு
பட்டினப்பாக்கம் கடற்கரையில் விநாயகர் சிலைகளைக் கரைக்கும் பணியில் தாமதம் ஏற்பட்டதால், சிலைகளைக் கொண்டு வந்தவர்களுக்கும், கிரேன் ஆபரேட்டர்களுக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது.
Published : September 20, 2026 at 10:54 PM IST
சென்னை: விநாயகர் சிலைகள் ஊர்வலத்தில் இளைஞர்கள் ஒருவரையொருவர் தாக்கிக் கொண்டதால் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
கடந்த செப்.14- ஆம் தேதி தமிழ்நாடு முழுவதும் விநாயகர் சதுர்த்தி விழா வெகு சிறப்பாகக் கொண்டாடப்பட்டது. அதைத் தொடர்ந்து, விநாயகர் சிலைகள் விசர்ஜனம் என்றழைக்கப்படும் பிரதிஷ்டைச் செய்யப்பட்ட விநாயகர் சிலைகளை நீர்நிலைகளில் கரைக்கும் வைபவம் நடைபெற்று வருகிறது.
அந்த வகையில், விநாயகர் சதுர்த்தியை முன்னிட்டு சென்னை மாநகராட்சிக்குப்பட்டப் பகுதிகளில் வைக்கப்பட்டிருந்த விதவிதமான விநாயகர் சிலைகள் ஊர்வலமாகக் கொண்டு வரப்பட்டு சென்னை பட்டினப்பாக்கம் கடற்கரையில் கரைக்கப்பட்டு வருகின்றன. விநாயகர் சிலைகளைக் கரைப்பதற்காக கலங்கரை விளக்கம் அருகே லூப் சாலையில் ஏராளமான விநாயகர் சிலைகள் மேள, தாளங்கள் முழங்கவும், பக்தர்களின் கரகோஷத்துடனும் அணிவகுத்து வந்தன.
அப்போது, இருதரப்பு இளைஞர்கள் ஒருவரையொருவர் ஆக்ரோஷமாகத் தாக்கிக் கொண்டனர். அப்போது, கருப்பு நிற டி-சர்ட் அணிந்து நெற்றியில் காவி ரிப்பன் கட்டியிருந்த இரண்டு இளைஞர்கள் கைகளில் கம்புகளுடன் கூட்டத்திற்குள் வெறித்தனமாகப் புகுந்து அங்கிருந்தவர்களைத் தாக்கினர். வழியில் நின்றிருந்தவர்கள் மீதும் இந்தத் தாக்குதல் நடத்தப்பட்டதால், சாலையில் இருந்தவர்கள் உயிருக்குப் பயந்து அங்கும், இங்குமாக சிதறி ஓடினர்.
அதே நேரத்தில், சிலைகளுடன் வாகனங்களில் அமர்ந்திருந்த பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் இந்த பயங்கர மோதலைக் கண்டு கடும் அச்சமடைந்து அலறியடித்தனர். பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த காவல்துறையினர் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வருவதற்குள், அந்த இளைஞர்கள் அங்கிருந்து தப்பி ஓடிவிட்டனர். சுமார் ஒரு நிமிடம் மட்டுமே நடைபெற்ற இந்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
அதேபோல் பட்டினப்பாக்கம் கடற்கரையில் விநாயகர் சிலைகளைக் கரைக்கும் பணியில் தாமதம் ஏற்பட்டதால், சிலைகளைக் கொண்டு வந்தவர்களுக்கும், கிரேன் ஆபரேட்டர்களுக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது. ஒரே ஒரு கிரேன் மூலம் சிலைகளைக் கரைக்கும் பணி நடைபெற்று வந்ததால், முதலில் யாருடைய விநாயகர் சிலையை கரைப்பது என்பதில் சிலைகளைக் கொண்டு வந்தவர்களிடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது.
இதையடுத்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த காவல்துறையினருடனும் சிலை கொண்டு வந்தவர்கள் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர். தொடர்ந்து, காவல்துறையினர் அவர்களைச் சமாதானப்படுத்தி அனுப்பி வைத்தனர். இதனையடுத்து பட்டினப்பாக்கத்தில் விநாயகர் சிலைகளைக் கடலில் கரைக்கும் பணி தொடர்ந்து தீவிரமாக நடைபெற்றது.
அதேபோல் இந்து முன்னணி சார்பில் வைக்கப்பட்டிருந்த விநாயகர் சிலைகள் திருவல்லிக்கேணி ஹை ரோடு வழியாக எடுத்துச் செல்வதற்கு இந்து முன்னணியினர் முற்பட்டனர். அப்போது அங்கு விநாயகர் கோவிலில் வைக்கப்பட்டிருந்த சிலை வாகனத்தில் எடுத்து வரப்பட்டபோது ஒரு கடையின் மேற்கூரையில் மோதியது. அதனால் வாகனத்தில் வந்தவர்கள் கடையின் வெளிபகுதியில் நீட்டிக் கொண்டிருந்த தகரத்தை உடைத்து பின்னர் சிலையை வெளியே எடுத்துச் சென்றனர். இதுகுறித்து காவல்துறையினர் விசாரணை செய்து வருகின்றனர்.