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சினிமா முதல் அரசியல் வரை; முதல்வர் விஜய்யின் பயணத்தை சித்தரிக்கும் விநாயகர் சிலைகள்

முதலமைச்சர் விஜய்யின் கெட்டப்பில் வைக்கப்பட்டுள்ள விநாயகர் சிலைகள் இந்து மதத்தையும், இந்து தெய்வங்களையும் அவதூறாகச் சித்தரிக்கும் வகையில் அமைந்துள்ளதாக பாரத் இந்து முன்னணி நிர்வாகி செல்வம் தெரிவித்துள்ளார்.

முதலமைச்சர் விஜய்யின் கெட்டப்பில் விநாயகர் சிலைகள்
முதலமைச்சர் விஜய்யின் கெட்டப்பில் விநாயகர் சிலைகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 14, 2026 at 5:27 PM IST

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சென்னை: சினிமா முதல் அரசியல் வரை முதலமைச்சர் விஜய்யின் பயணத்தை சித்தரிக்கும் வகையில், அவரின் மூன்று விதமான கெட்டப்பில் சென்னையில் விநாயகர் சிலைகள் வைக்கப்பட்டுள்ளன.

நாடு முழுவதும் விநாயகர் சதுர்த்தி இன்று (செப்.14) வெகுவிமர்சையாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. பல்வேறு பகுதிகளிலும் விநாயகர் சிலைகளை வைத்து, பொதுமக்கள் வழிபாடு செய்து வருகின்றனர். தலைநகர் சென்னையை பொறுத்தவரை, பொது இடங்களில் விநாயகர் சதுர்த்தியை கொண்டாட பல்வேறு கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் நிபந்தனைகளை காவல்துறையினர் விதித்துள்ளனர்.

சென்னை பெருநகர காவல் எல்லைக்குட்பட்ட பகுதிகளில் 1,562 விநாயகர் சிலைகள் வைத்து வழிபாடு நடத்த காவல்துறை அனுமதி வழங்கியுள்ளது. விதவிதமான தோற்றங்களில் பிரம்மாண்டமாக அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ள விநாயகர் சிலைகளை பிரதிஷ்டை செய்து பொதுமக்கள் வழிபாடு நடத்தி வருகின்றனர்.

அந்த வகையில், சென்னை கொடுங்கையூரில் முதலமைச்சர் விஜய்யின் பல்வேறு விதமான கெட்டப்பில் விநாயகர் சிலைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது பொதுமக்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது. அவர் 'கில்லி' திரைப்படத்தில் கபடி விளையாடு விளையாடுவது போன்ற தோற்றமும், தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் சைக்கிளில் சென்ற காட்சியும், சட்டப்பேரவையில் செய்த கை அசைவு சைகையை காட்டியது என மூன்று விதமான விநாயகர் சிலைகள் வடிவமைக்கப்பட்டு வைக்கப்பட்டுள்ளன.

முதலைச்சரின் கவனம் பெற்ற கை சைகையை காட்சிப்படுத்தும் விநாயகர் சிலை
முதலைச்சரின் கவனம் பெற்ற கை சைகையை காட்சிப்படுத்தும் விநாயகர் சிலை (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதுகுறித்து, இந்த விநாயகர் சிலைகளை வைத்துள்ள ராஜேஷ் கூறுகையில், ”பல ஆண்டுகளாக விநாயகர் சிலையை பிரதிஷ்டை செய்து வைத்து வருகிறேன். இந்த ஆண்டு முதலமைச்சர் விஜய் திரைப்படத்தில் இருந்து அரசியலுக்கு வந்ததை எடுத்துரைக்கும் வகையில், கில்லி திரைப்படத்தில் அவர் நடித்த கபடி காட்சி, பிரச்சாரத்தின்போது சைக்கிளில் சென்றது, முதலமைச்சராக சட்டப்பேரவையில் கையை அசைத்தது போன்ற விநாயகர் சிலையை வைத்துள்ளேன்” எனத் தெரிவித்தார்.

இதுகுறித்து பாரத் இந்து முன்னணி நிர்வாகி செல்வம் கூறுகையில், ”எதிர்க்கட்சியை விமர்சித்துப் பேசும்போது முதலமைச்சர் கையை அசைத்து ஒரு குறிப்பிட்ட செய்கையைச் செய்திருந்தார். அந்தச் செய்கையை தவறாகப் புரிந்துகொண்டு, விநாயகர் சதுர்த்தியை முன்னிட்டு, அதேபோன்ற செய்கையுடன் சிலைகளை தமிழக வெற்றிக் கழகத்தினர் ஆங்காங்கே வைத்துள்ளனர்.

பிரச்சாரத்தின்போது சைக்கிள் ஓட்டியதை காட்சிப்படுத்தும் விநாயகர் சிலை
பிரச்சாரத்தின்போது சைக்கிள் ஓட்டியதை காட்சிப்படுத்தும் விநாயகர் சிலை (ETV Bharat Tamil Nadu)
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இதுபோன்ற செயல்கள் இந்து மதத்தையும், இந்து தெய்வங்களையும் அவதூறாகச் சித்தரிக்கும் வகையில் அமைந்துள்ளன. மேலும், இவை தமிழக முதலமைச்சரை தவறாக சித்தரிக்கும் வகையிலும் உள்ளது. எனவே, தனது புகைப்படம் அல்லது செய்கையை தவறாகப் பயன்படுத்தி, இந்து மதத்தையோ அல்லது எந்தவொரு தெய்வத்தையோ அவதூறாகச் சித்தரிக்கும் வகையில் செயல்படக்கூடாது என தமிழக முதலமைச்சர் அறிக்கை வெளியிட வேண்டும்” எனக் கேட்டுக்கொண்டார்.

மேலும், ”இதுதொடர்பாக பாரத் இந்து முன்னணி சார்பில் காவல்துறையில் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. புகாரின் அடிப்படையில், காவல் துறை உரிய நடவடிக்கை எடுத்து, இதுபோன்ற சிலைகளை எந்த இடத்திலும் வைக்க அனுமதிக்க கூடாது. ஏஐ தொழில்நுட்பம் மூலம் இந்து தெய்வங்களை சினிமா கதாபாத்திரங்களைப் போல சித்தரித்தும், தெய்வங்களின் கைகளில் AK-47 துப்பாக்கிகள் இருப்பது போன்றும் பேனர்கள் ஆங்காங்கே வைக்கப்படுகின்றன. இந்து தெய்வங்களை அவதூறாகச் சித்தரித்து பேனர்கள் வைக்கும் நபர்கள் மீது தமிழ்நாடு காவல்துறை உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்” எனக் கேட்டுக்கொண்டார்.

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VINAYAGAR CHATURTHI
முதல்வர் விஜய் விநாயகர் சிலை
விஜய் கெட்டப்பில் விநாயகர் சிலை
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