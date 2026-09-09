10 அடி உயரம் வரை மட்டுமே விநாயகர் சிலை அமைப்பதற்கு அனுமதி - சென்னை காவல்துறை அறிவிப்பு
சிலை நிறுவப்படும் வளாகத்தில் அரசியல் கட்சிகள் அல்லது மதரீதியான தலைவர்களுக்கு ஆதரவான விளம்பரப் பலகைகள், விளம்பரத் தட்டிகள் உள்ளிட்டவற்றை வைக்கக் கூடாது என்று சென்னை காவல்துறை அறிவுறுத்தியுள்ளது.
Published : September 9, 2026 at 9:30 AM IST
சென்னை: விநாயகர் சதுர்த்தி விழாவை முன்னிட்டு சிலைகள் அமைப்பதற்கு 10 அடி உயரம் வரை மட்டுமே அனுமதி வழங்கி சென்னை காவல்துறை உத்தரவிட்டுள்ளது.
நாடு முழுவதும் செப்டம்பர் 14 அன்று விநாயகர் சதுர்த்தி விழா கோலாகலமாக கொண்டாடப்படுகிறது. இந்நிலையில், சென்னையில் பொது இடங்களில் விநாயகர் சிலைகளை நிறுவி வழிபாடு செய்வது மற்றும் சிலைகளை அமைதியான முறையில் கடலில் கரைப்பது தொடர்பாக பல்வேறு இந்து அமைப்புகளின் பிரதிநிதிகளுடன் சென்னை பெருநகர காவல் ஆணையாளர் அமல்ராஜ் தலைமையில் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது.
சென்னை வேப்பேரியில் உள்ள காவல் ஆணையரகத்தில் நடைபெற்ற இந்தக் கூட்டத்தில், விநாயகர் சதுர்த்தி விழாவை அமைதியாகவும், பாதுகாப்பாகவும் நடத்துவது தொடர்பாக பல்வேறு அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கப்பட்டன. கூட்டத்தில் சென்னை பெருநகர காவல் கூடுதல் ஆணையாளர்கள் கபில்குமார் சி.சராட்கர், கே.எஸ். நரேந்திரன் நாயர் உள்ளிட்ட காவல் மற்றும் மாநகராட்சி அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர்.
விநாயகர் சதுர்த்தியை முன்னிட்டு சென்னை காவல்துறை வெளியிட்டுள்ள அறிவுறுத்தல்கள்
- விநாயகர் சிலைகளை பொது இடங்களில் நிறுவுவதற்கு முன்பாக சிலை நிறுவப்படும் இடத்தின் நில உரிமையாளரிடமும், சம்பந்தப்பட்ட உள்ளாட்சி அமைப்புகள் நெடுஞ்சாலைத்துறை அல்லது பிற அரசுத் துறைகளிடமும் உரிய அனுமதி பெற வேண்டும்.
- மேலும் தீயணைப்புத்துறை மற்றும் மின்வாரியத்திடம் இருந்து தடையில்லா சான்றிதழ் பெற வேண்டும்.
- அதேபோல் சம்பந்தப்பட்ட காவல் நிலையத்தில் விநாயகர் சிலை நிறுவுவதற்கான விண்ணப்பப் படிவத்தை முறையாக பூர்த்தி செய்ய வேண்டும். அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் நிபந்தனைகளை கடைப்பிடிப்பதாக உறுதியளித்து, காவல்துறையிடம் அனுமதி பெற வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டது.
- சுற்றுச்சூழலுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் பொருள்களான பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸ், நச்சு ரசாயனங்கள் உள்ளிட்டவற்றைக் கொண்டு விநாயகர் சிலைகள் தயாரிக்கக் கூடாது.
- மேலும் நிறுவப்படும் விநாயகர் சிலையின் உயரம் அடித்தளத்தில் இருந்து 10 அடிக்கு மேல் இருக்கக் கூடாது எனவும் காவல்துறை தரப்பில் திட்டவட்டமாக தெரிவிக்கப்பட்டது.
- அதேபோல் பிற வழிபாட்டுத் தலங்கள், மருத்துவமனைகள், கல்வி நிறுவனங்கள் ஆகியவற்றின் அருகில் சிலைகளை நிறுவுவதைத் தவிர்க்க வேண்டும். விநாயகர் சதுர்த்தி விழாவில் மதவாத வெறுப்புணர்வைத் தூண்டும் வகையிலோ அல்லது பிற மதத்தினரின் உணர்வுகளைப் புண்படுத்தும் வகையிலோ முழக்கங்கள், கோஷங்கள் எழுப்புவதற்கு அனுமதி கிடையாது எனவும் எச்சரிக்கப்பட்டது.
- விநாயகர் சிலைகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் வகையில் இரண்டு தன்னார்வலர்களை 24 மணி நேரமும் சுழற்சி முறையில், பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்த வேண்டும்.
- சிலை நிறுவப்படும் வளாகத்தில் அரசியல் கட்சிகள் அல்லது மதரீதியான தலைவர்களுக்கு ஆதரவான விளம்பரப் பலகைகள், விளம்பரத் தட்டிகள் உள்ளிட்டவற்றை வைக்கக் கூடாது என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டது.
- தீ பாதுகாப்பு விதிமுறைகளை கட்டாயம் பின்பற்ற வேண்டும். மின்சார சாதனங்கள் மற்றும் பந்தல்கள் ஆகியவற்றை அவ்வப்போது கண்காணித்து, தீ விபத்து உள்ளிட்ட அசம்பாவிதங்கள் ஏற்படாதவாறு உரிய பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்.
- விநாயகர் சிலைகளை கரைப்பதற்காக காவல்துறையால் அனுமதிக்கப்படும் நாட்களில், அனுமதிக்கப்பட்ட வழித்தடங்களில் மட்டுமே சிலைகளை எடுத்துச் செல்ல வேண்டும். அப்போது அனுமதிக்கப்பட்ட நான்கு சக்கர வாகனங்களில் மட்டுமே சிலைகளை எடுத்துச் சென்று அமைதியான முறையில் கடலில் கரைக்க வேண்டும்.
- விநாயகர் சிலைகள் நிறுவப்பட்டுள்ள இடங்கள் ஊர்வலப் பாதைகள் மற்றும் சிலைகளை கரைக்கும் இடங்களில் பட்டாசுகள் வெடிக்க முற்றிலும் அனுமதி இல்லை எனவும் காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.
- விநாயகர் சிலைகள் நிறுவப்பட்டுள்ள இடங்களில் பாதுகாப்புக்காக சிசிடிவி கேமராக்கள் பொருத்த வேண்டும்.
- சென்னை உயர் நீதிமன்ற உத்தரவு மற்றும் தமிழ்நாடு அரசின் உத்தரவுகளைப் பின்பற்றி விநாயகர் சதுர்த்தி விழாவை நடத்த வேண்டும் என காவல் ஆணையாளர் அமல்ராஜ் அறிவுறுத்தினார்.
இந்த கூட்டத்தில் சென்னை பெருநகர காவல் எல்லைக்குட்பட்ட பகுதிகளில் விநாயகர் சிலைகளை நிறுவி வழிபாடு நடத்தும் இந்து முன்னணி, இந்து மக்கள் கட்சி, சிவசேனா, விஸ்வ இந்து பரிஷத், பாரத் இந்து முன்னணி உள்ளிட்ட 29 அமைப்புகளைச் சேர்ந்த சுமார் 200 பிரதிநிதிகள் கலந்து கொண்டனர்.