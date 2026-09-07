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விநாயகர் சதுர்த்தி விழா: இந்து முன்னணி வழக்கில் காவல்துறைக்கு உத்தரவு

மனு நிலுவையில் இருப்பதால் விநாயகர் சதுர்த்தி விழாவுக்கான பணிகளைத் தொடங்க முடியவில்லை என மனுதாரர் தரப்பில் வாதிடப்பட்டது.

சென்னை உயர்நீதிமன்றம்
சென்னை உயர்நீதிமன்றம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 7, 2026 at 5:20 PM IST

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சென்னை: விநாயகர் சதுர்த்தி விழாவையொட்டி, ஒலிப்பெருக்கிகளை பயன்படுத்த அனுமதி வழங்க கோரி இந்து முன்னணியின் சார்பில் தொடரப்பட்ட வழக்கில் பதில் அளிக்குமாறு காவல் துறைக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

இந்து முன்னணி அமைப்பு சார்பில் திருப்பூரைச் சேர்ந்த அன்புமணி, சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு ஒன்றைத் தாக்கல் செய்துள்ளார். அந்த மனுவில், "திருப்பூர் மாவட்டம், காட்டுப்பாளையம் பகுதியில் கடந்த 12 ஆண்டுகளாக விநாயகர் சதுர்த்தி ஊர்வலம் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் அமைதியான முறையில் நடத்தப்பட்டு வருகிறது.

இந்த ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் 14 ஆம் தேதி முதல் நான்கு நாட்களுக்கு விநாயகர் சதுர்த்தி விழா மற்றும் ஊர்வலம் நடத்த காவல் துறையிடம் அனுமதி கேட்டு ஆகஸ்ட் 11 ஆம் தேதி மனு அளிக்கப்பட்டது. அதில், விநாயகர் சிலை நிறுவவும், சட்டத்திற்குட்பட்டு ஒலிபெருக்கிகளை பயன்படுத்தவும் அனுமதிக் கேட்கப்பட்டது. ஆனால், இது வரை காவல் துறை தரப்பில் அனுமதி வழங்கவில்லை.

காவல் துறை விதிக்கும் எந்த நிபந்தனையையும் ஏற்க தயாராக இருப்பதால், விநாயகர் சிலை நிறுவவும், ஒலிப்பெருக்கிகளை பயன்படுத்தவும் அனுமதி வழங்க காவல் துறைக்கு உத்தரவிட வேண்டும்" எனக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இந்த வழக்கு இன்று (செப்.07) சென்னை உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி லட்சுமிநாராயணன் முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, மனுதாரர் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "நீண்ட காலமாக மனு நிலுவையில் உள்ளது. இதுவரை அனுமதி வழங்காத நிலையில் விநாயகர் சதுர்த்தி விழாவுக்கான பணிகளைத் தொடங்க முடியவில்லை" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

காவல் துறை தரப்பில் ஆஜரான கூடுதல் குற்றவியல் வழக்கறிஞர் அருண் அன்புமணி, "ஒலிப்பெருக்கிகளை பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதால் இதுவரை அனுமதி வழங்கவில்லை. அனுமதி வழங்குவது குறித்து விரைவில் முடிவு செய்யப்படும்" என தெரிவித்தார்.

இதையடுத்து வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி, "திருப்பூரில் விநாயகர் சதுர்த்தி மற்றும் ஒலிப்பெருக்கிகளை பயன்படுத்த அனுமதி வழங்குவது குறித்து காவல் துறை தனது முடிவைத் தெரிவிக்க வேண்டும்" என உத்தரவிட்டு வழக்கு விசாரணையை வரும் செப்டம்பர் 10- ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்து உத்தரவிட்டுள்ளார்.

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TAGGED:

விநாயகர் சதுர்த்தி விழா
இந்து முன்னணி வழக்கு
உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு
TAMIL NADU POLICE
VINAYAGAR CHATURTHI FESTIVAL

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