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விநாயகர் சிக்கன் பிரியாணி சமைப்பது போன்ற பேனர் - நடவடிக்கை எடுத்த காவல்துறை

மத உணர்வுகளைப் புண்படுத்தும் வகையில் விளம்பரம் உள்ளதாகவும், சம்மந்தப்பட்ட பேனரை காவல்துறையினர் உடனடியாக அகற்ற வேண்டும் என்று இந்து முன்னணி நிர்வாகிகள் வலியுறுத்தினர்.

பேனரை அகற்றி காவல்துறை நடவடிக்கை
பேனரை அகற்றி காவல்துறை நடவடிக்கை (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 13, 2026 at 10:30 AM IST

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திருநெல்வேலி: விநாயகர் சதுர்த்தியையொட்டி விநாயகர் சிக்கன் பிரியாணியை சமைப்பது போன்ற புகைப்படத்துடன் வைக்கப்பட்டிருந்த பிரியாணி சிறப்பு ஆஃபர் பேனரை காவல்துறையினர் அகற்றி நடவடிக்கை எடுத்துள்ளனர்.

விநாயகர் சதுர்த்தியை முன்னிட்டு, திருநெல்வேலி மாநகரம், வி.எம்.சத்திரம் பாலம் அருகே உள்ள பிரியாணி கடை ஒன்றில் அரபிக் ஸ்டைலில் சிக்கன் 65 பிரியாணி ரூபாய் 99- க்கு வழங்கப்படும். இந்த ஆஃபர் இன்றும், நாளையும் (செப். 13, செப். 14) மட்டுமே என கடை நிர்வாகம் அறிவித்திருந்தது. அத்துடன், தங்களது கடை முன்பாக சிறிய அளவிலான ஆஃபர் குறித்த பேனரும் வைக்கப்பட்டிருந்தது.

அந்த பேனரில் விநாயகர் சிக்கன் பிரியாணியை சமைப்பது போன்ற புகைப்படம் இடம் பெற்றிருந்ததால் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. இது குறித்து தகவலறிந்த இந்து முன்னணி நிர்வாகிகள் மற்றும் தொண்டர்கள், சம்மந்தப்பட்ட கடை முன்பு திரண்டனர். அத்துடன், மத உணர்வுகளைப் புண்படுத்தும் வகையில் விளம்பரம் உள்ளதாகவும், சம்மந்தப்பட்ட பேனரை காவல்துறையினர் உடனடியாக அகற்ற வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தினர்.

இதையடுத்து, நிகழ்விடத்திற்கு விரைந்து வந்த திருநெல்வேலி மாநகர காவல் துறையினர், அந்த விளம்பர பேனரை அகற்றினர். அத்துடன், விளம்பரம் தொடர்பாக கடையின் உரிமையாளர் மீது வழக்குப் பதிவு செய்து நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என இந்து முன்னணி நிர்வாகிகளிடம் காவல்துறையினர் உறுதியளித்ததாகவும் கூறப்படுகிறது. இதனால் திருநெல்வேலி மாநகர பகுதியில் சிறிது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

நாளை (செப். 14) தமிழ்நாடு முழுவதும் விநாயகர் சதுர்த்தி விழா வெகு சிறப்பாகக் கொண்டாடப்படவுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

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TAGGED:

விநாயகர் சிக்கன் பிரியாணி சமைப்பது
நடவடிக்கை எடுத்த காவல்துறை
திருநெல்வேலி மாநகரம்
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