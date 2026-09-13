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விநாயகர் சதுர்த்தி - கோயம்பேடு சந்தையில் பூக்கள், பழங்கள் விறுவிறு விற்பனை

கோயம்பேடு சந்தையில் பூக்கள், பழங்கள், வாழைக்கன்றுகள், தென்னை ஓலைத் தோரணைகள் உள்ளிட்ட பொருட்களின் விற்பனை அதிகரித்துள்ளது.

கோயம்பேடு சந்தையில் களைகட்டிய பூ விற்பனை
கோயம்பேடு சந்தையில் களைகட்டிய பூ விற்பனை (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 13, 2026 at 5:16 PM IST

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சென்னை: நாடு முழுவதும் விநாயகர் சதுர்த்தி நாளை கொண்டாடப்பட உள்ள நிலையில், சென்னை கோயம்பேடு சந்தையில் பூக்கள், பழங்கள், பூஜை பொருட்கள் மற்றும் விநாயகர் சிலைகளின் விற்பனை விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது.

கோயம்பேடு சந்தையில் பூஜை மற்றும் அலங்காரப் பொருட்களை வாங்க பொதுமக்கள் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர். குறிப்பாக பூக்கள், பழங்கள், வாழைக்கன்றுகள், தென்னை ஓலைத் தோரணைகள் உள்ளிட்ட பொருட்களின் விற்பனை அதிகரித்துள்ளது.

சென்னை கோயம்பேடு மொத்த பூ அங்காடிக்கு நிலக்கோட்டை, ஓசூர் உள்ளிட்ட தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்தும், ஆந்திரா, கர்நாடகா உள்ளிட்ட வெளிமாநிலங்களில் இருந்தும் பூக்கள் கொண்டு வரப்படுகின்றன.

பூக்களின் விலை அதிகரிப்பு

சாலையோரம் பழம் விற்கும் வியாபாரிகள்
சாலையோரம் பழம் விற்கும் வியாபாரிகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

சாதாரண நாட்களில் ரூ.100 முதல் ரூ.150 வரை விற்பனை செய்யப்படும் பூக்களின் விலை, விநாயகர் சதுர்த்தியை முன்னிட்டு தற்போது ரூ.300 முதல் ரூ.350 வரை உயர்ந்துள்ளது.
நாட்டு சாமந்தி வழக்கமாக ரூ.100 வரை விற்பனை செய்யப்படும் நிலையில், தற்போது ரூ.240 முதல் ரூ.260 வரையிலும், வெள்ளை சாமந்தி ரூ.300 வரையிலும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதேபோல், ரூ.100 க்கு விற்பனை செய்யப்படும் ஒரு கிலோ சாக்லேட் ரோஸ் தற்போது ரூ.300 முதல் ரூ.350 வரை விற்பனை செய்யப்படுகிறது. பன்னீர் ரோஜா கிலோ 250 ரூபாய் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

பழங்களின் விலையும் அதிகரிப்பு

பழங்களின் விலையும் உயர்ந்துள்ளது. மாதுளை ரூ.150, சாத்துக்குடி 2 கிலோ 100 ரூபாய், ஆப்பிள் ரூ.200 முதல் ரூ.250 வரை, கொய்யா ரூ.150 என விற்பனை செய்யப்படுகிறது. வாழைப்பழம் ஒரு தார் ரூ.450 முதல் ரூ.500 வரையிலும், கரும்பு ஒரு கட்டு ரூ.600 வரையிலும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

விநாயகர் சிலை விற்பனை விறுவிறுப்பு
விநாயகர் சிலை விற்பனை விறுவிறுப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)

தென்னை ஓலைகளால் செய்யப்பட்ட தோரணங்கள், குடைகள், வாழைக்கன்றுகள் உள்ளிட்ட பூஜை பொருட்களும் விற்பனைக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளன. விநாயகர் சிலைகள் ரூ.200 முதல் ரூ.2,500 வரை விற்பனை செய்யப்படுகின்றன. எருக்கம் பூ மாலை - 50 ரூபாய்க்கும், தோரணம் - ஜோடி - 50 ரூபாய்க்கும்,
வாழை கன்று - ஜோடி 40 - 50 ரூபாய்க்கும், வாழைக்காய் - சீப்பு - 60 - 70 ரூபாய்க்கும்,
அருகம் புல் - 50 ரூபாய்க்கும், தேங்காய் - 50 - 60 ரூபாய்க்கும், பேப்பர் குடை - 20 ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

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"போக்குவரத்து நெரிசலுக்கு தீர்வு காண வேண்டும்"

இதுகுறித்து வியபாரிகள் கூறுகையில், "மூன்று நாள் தொடர் விடுமுறை காரணமாக, சென்னையில் வசிப்பவர்கள் பலர் சொந்த ஊர்களுக்குச் சென்றுள்ளதால், கடந்த ஆண்டை விட இந்த ஆண்டு விற்பனை சற்று குறைவாக உள்ளது. இன்னும் நேரம் செல்ல செல்ல விற்பனை அதிகமாகும் என்று நினைக்கிறோம்.

கோயம்பேடு சந்தையில் பூக்கள் விற்பனை விறுவிறுப்பு
கோயம்பேடு சந்தையில் பூக்கள் விற்பனை விறுவிறுப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)

கோயம்பேடு சந்தைக்கு பூக்களை கொண்டு வரும் விவசாயிகளும், வியாபாரிகளும் போக்குவரத்து நெரிசலால் பாதிக்கப்படுகின்றனர். ஆந்திரா, கர்நாடகா உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இருந்து இரவு நேரத்தில் வாகனங்களில் புறப்படும் விவசாயிகள், சில மணி நேரத்தில் சென்னை வந்து சேருகின்றனர். ஆனால், கோயம்பேடு சந்தைக்குள் நுழைய மட்டும் பல மணி நேரம் தாமதமாகிறது. குறிப்பாக அதிகாலை 2 மணிக்கு வர வேண்டிய வாகனங்கள் காலை 6 மணிக்கும், அதிகாலை 5 மணிக்கு வர வேண்டிய வாகனங்கள் காலை 8 மணிக்கும் வருகின்றன.

போக்குவரத்தை கட்டுப்படுத்த காவல்துறை சார்பில் போதுமான அதிகாரிகளை நியமித்திருந்தால் நெரிசலைத் தவிர்த்திருக்கலாம். நேற்று வடபழனி வரையிலும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது. இன்று கோயம்பேடு சந்தைக்குள் வரும் பொதுமக்களும் நீண்ட நேரம் போக்குவரத்து நெரிசலில் சிக்கின" என்று தெரிவித்தனர்.

இதேபோல், சென்னையில் தியாகராய நகர், கோயம்பேடு உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் விநாயகர் சிலைகள் சாலையோரங்களில் விற்பனைக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளன. 1 அடி முதல் 3 அடி உயரம் வரையிலான சிலைகள் பல்வேறு வடிவங்களிலும் வண்ணங்களிலும் விற்பனைக்கு உள்ளன. களிமண், காகிதக் கூழ் மற்றும் இயற்கை பொருட்களால் செய்யப்பட்ட விநாயகர் சிலைகளுக்கு பொதுமக்களிடம் அதிக வரவேற்பு உள்ளது.

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