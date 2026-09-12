விநாயகர் சதுர்த்தி விடுமுறை; கிளாம்பாக்கத்தில் இருந்து 2354 அரசு பேருந்துகள் இயக்கம் - ஆம்னி பேருந்துகளுக்கு பறந்த எச்சரிக்கை
ஆம்னி பேருந்துகளில் நடைபெறும் இந்த தணிக்கை, செப்டம்பர் 16 ஆம் தேதி வரை தமிழகம் முழுவதும் தீவிரமாக மேற்கொள்ள போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் அறிவுறுத்தியுள்ளார்.
Published : September 12, 2026 at 9:47 PM IST
சென்னை: விநாயகர் சதுர்த்தி தொடர் விடுமுறையை முன்னிட்டு, சென்னை கிளாம்பாக்கத்தில் இருந்து 2,354 அரசு பேருந்துகள் இயக்கப்படுவதாக தமிழ்நாடு போக்குவரத்து துறை தெரிவித்துள்ளது.
விநாயகர் சதுர்த்தியை முன்னிட்டு செப்டம்பர் 12 (இன்று), 13, 14 ஆகிய தேதிகளில் தொடர்ந்து 3 நாட்கள் விடுமுறை வந்துள்ளது.
இதனால் சென்னையில் வசிக்கும் பிற மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த லட்சக்கணக்கான மக்கள், தங்கள் சொந்த ஊர்களுக்கு படையெடுத்துள்ளனர்.
இதில் ஏற்கனவே உள்ள ரயில்கள் மற்றும் அரசு பேருந்துகளில் முன்பதிவு முடிவடைந்துவிட்டது. இதனால் சிறப்பு ரயில்களிலும், சிறப்பு பேருந்துகளிலும், தனியார் ஆம்னி பேருந்துகளிலும் கூட்டம் அலைமோதி வருகிறது.
2,354 பேருந்துகள் இயக்கம்
இதனைக் கருத்தில்கொண்டு, கூடுதல் பேருந்துகளை தமிழக அரசு இயக்கி வருகிறது. இதுகுறித்து தமிழ்நாடு போக்குவரத்து துறை அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது.
அதில், "கிளாம்பாக்கம் பேருந்து முனையத்திலிருந்து வழக்கமாக இயக்கப்படும் 1,099 பேருந்துகளுடன் கூடுதலாக 1,255 சிறப்பு பேருந்துகளை இயக்க முன்னேற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. இதன் மூலம் மொத்தம் 2,354 பேருந்துகளை இயக்க திட்டமிடப்பட்டது.
அதன்படி, செப்டம்பர் 11-ஆம் தேதி இரவு வரை பயணிகளின் எண்ணிக்கை மற்றும் பயணத் தேவையின் அடிப்படையில் 2,213 பேருந்துகள் பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கு இயக்கப்பட்டன.
மேலும், முன்னேற்பாடாக தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டிருந்த 141 பேருந்துகளில், செப்டம்பர் 12 ஆம் தேதி (இன்று) காலை முதல் பயணிகளின் தேவைக்கேற்ப 41 பேருந்துகள் தொடர்ந்து பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கு இயக்கப்பட்டு வருகின்றன.
ஆம்னி பேருந்துகளில் தொடர் சோதனை
இதற்கிடையே, தொடர் விடுமுறையை பயன்படுத்தி சில ஆம்னி பேருந்துகளில் நடைமுறையில் உள்ள கட்டணத்தை விட கூடுதல் கட்டணம் வசூலிக்கப்படுவதாக பயணிகளிடமிருந்தும், சமூக வலைதளங்கள் மூலமாகவும் புகார்கள் வந்தன.
இதையடுத்து கூடுதல் கட்டணம் வசூலிப்பது உள்ளிட்ட விதிமீறல்களைத் தடுக்க தமிழகம் முழுவதும் வட்டாரப் போக்குவரத்து அலுவலர்கள் மற்றும் மோட்டார் வாகன ஆய்வாளர்கள் அடங்கிய சிறப்புக் குழுக்கள் செப்டம்பர் 10 ஆம் தேதி அமைக்கப்பட்டன.
இந்தக் குழுக்கள் உடனடியாக தீவிர வாகனத் தணிக்கையில் ஈடுபட உத்தரவிடப்பட்டது. அதன்படி செப்டம்பர் 10-ஆம் தேதி முதல் செப்டம்பர் 12-ஆம் தேதி அதிகாலை வரை தமிழகம் முழுவதும் 2,379 ஆம்னி பேருந்துகளில் சிறப்பு தணிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது.
ஆம்னி பேருந்துகளுக்கு ரூ.25 லட்சம் அபராதம்
அப்போது, பேருந்துகளில் பயணம் செய்த பயணிகளிடம் நேரடியாக பயணக் கட்டணம் தொடர்பாக விசாரணை நடத்தப்பட்டது. இதில் கூடுதல் கட்டணம் வசூலிக்கப்பட்டதாக கண்டறியப்பட்ட இடங்களில், பயணிகளிடமிருந்து வசூலிக்கப்பட்ட கூடுதல் தொகையை அவர்களிடமே திருப்பி வழங்குவதற்கான நடவடிக்கைகள் போக்குவரத்துத் துறை அதிகாரிகளால் மேற்கொள்ளப்பட்டன.
மேலும், இந்த சிறப்பு தணிக்கையின்போது 400 ஆம்னி பேருந்துகளில் விதிமீறல்கள் கண்டறியப்பட்டன. அந்த பேருந்துகளுக்கு தணிக்கை அறிக்கை மற்றும் மின்னணு அபராதச் சீட்டு வழங்கப்பட்டதுடன் சம்பந்தப்பட்ட வாகன உரிமையாளர்களிடம் விளக்கம் கோரி அறிவிப்புகளும் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
விதிமீறல்களுக்காக மொத்தம் ரூ.10 லட்சத்து 31 ஆயிரத்து 500 அபராதம் நிர்ணயிக்கப்பட்டது. இதில் ரூ.1 லட்சத்து 60 ஆயிரத்து 500 உடனடியாக வசூலிக்கப்பட்டுள்ளது.மேலும், பிற மாநிலங்களில் பதிவு செய்யப்பட்டு தமிழ்நாட்டில் இயக்கப்பட்ட ஆம்னி பேருந்துகளிடமிருந்து தமிழ்நாட்டுக்கு செலுத்த வேண்டிய வரியாக ரூ.15 லட்சத்து 33 ஆயிரத்து 220 வசூலிக்கப்பட்டுள்ளது.
தகுதிச் சான்றிதழ் இல்லாமலும், உரிய சாலை வரி செலுத்தாமலும் இயக்கப்பட்ட 4 வெளிமாநில ஆம்னி பேருந்துகள் சிறைப்பிடிக்கப்பட்டன. அந்த பேருந்துகளில் பயணம் செய்த பயணிகள் பாதிக்கப்படாத வகையில், அவர்களுக்கு உடனடியாக மாற்றுப் பேருந்துகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு சொந்த ஊர்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர்.
ஆம்னி பேருந்து உரிமையாளர்களே பொறுப்பு
ஆம்னி பேருந்துகளில் நடைபெறும் இந்த தணிக்கை, செப்டம்பர் 16 ஆம் தேதி வரை தமிழகம் முழுவதும் தீவிரமாக மேற்கொள்ள போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் அறிவுறுத்தியுள்ளார்.
இது தவிர, ஆம்னி பேருந்துகளில் இணையதளம் மூலம் முன்பதிவு செய்யப்பட்ட பயணச்சீட்டுகளை வாகன உரிமையாளர்கள் ரத்து செய்ய நேரிட்டால், அந்தப் பயணிகள் மாற்றுப் பேருந்தில் பயணம் செய்வதற்கான ஏற்பாடுகளை சம்பந்தப்பட்ட ஆம்னி பேருந்து உரிமையாளர்களே செய்ய வேண்டும் எனவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
இந்த உத்தரவை மீறி, பயணிகளுக்கு மாற்று ஏற்பாடு செய்ய தவறும் ஆம்னி பேருந்து உரிமையாளர்கள் மீது நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என போக்குவரத்துத் துறை எச்சரித்துள்ளது.
செப்டம்பர் 10 முதல் 16 ஆம் தேதி வரை பொதுமக்களின் தேவைக்கேற்ப அரசு பேருந்துகள் தடையின்றி இயக்கப்படுவதை உறுதி செய்யும் வகையில், கிளாம்பாக்கம் பேருந்து முனையத்தில் தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்துக் கழகங்களின் பொது மேலாளர்கள் மற்றும் துணை மேலாளர்கள் தொடர் கண்காணிப்புப் பணியில் ஈடுபடவும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
அதேபோல், தமிழகம் முழுவதும் உள்ள முக்கிய பேருந்து நிலையங்களில் பயணிகளின் எண்ணிக்கை தொடர்ந்து கண்காணிக்கப்படுகிறது. பயணிகளின் தேவைக்கு ஏற்ப கூடுதல் அரசு சிறப்பு பேருந்துகளை உடனுக்குடன் இயக்குவதற்கும் சம்பந்தப்பட்ட போக்குவரத்துக் கழகங்களின் இயக்குநர்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது" என அந்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.