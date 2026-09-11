பேராவூரில் 953 ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த கல்வெட்டு கண்டுபிடிப்பு!
ஜயங்கொண்ட சோழ மண்டலத்தில் ஒய்மா நாட்டிற்குட்ட நாடுகளில் ஒன்றாக பேரயூர் நாடும் இருந்திருக்கிறது என்பது கல்வெட்டின் மூலம் தெரிய வந்துள்ளது.
Published : September 11, 2026 at 6:41 PM IST
விழுப்புரம்: திண்டிவனம் அருகே பேராவூர் கிராமத்தில் 953 ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த கல்வெட்டு கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.
விழுப்புரம் மாவட்டம், திண்டிவனம் அருகே பேராவூர் கிராமம் அமைந்துள்ளது. அந்த கிராமத்தின் ஊராட்சி மன்றத் தலைவர் தமிழ்ச்செல்வி அளித்த தகவலின் பேரில் விழுப்புரத்தை சேர்ந்த வரலாற்று ஆய்வாளர் கோ.செங்குட்டுவன் சமீபத்தில் சம்மந்தப்பட்டக் கிராமத்திற்கு சென்று கள ஆய்வு மேற்கொண்டார். அப்போது முதலாம் குலோத்துங்கச் சோழன் காலத்தைச் சேர்ந்த கல்வெட்டு கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இக்கல்வெட்டு 953 ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்ததாகும்.
90 ஆடுகள் தானமாக வழங்கல்
கல்வெட்டு குறித்து வரலாற்று ஆய்வாளர் கோ. செங்குட்டுவன் கூறுகையில், "பேராவூர் கிராமத்தில் சிவன் கோயில் சுற்றுச்சுவருக்கு வெளியே 14 வரிகளில் அமைந்த கல்வெட்டு காணப்படுகிறது. கல்வெட்டினை மூத்த கல்வெட்டு ஆய்வாளர் விஜய வேணுகோபால் வாசித்தார். சுபஸ்ரீ பூமியும், திருமதுவும் புணர எனத் தொடங்கும் இந்த கல்வெட்டின் காலம் முதலாம் குலோத்துங்க சோழனின் 3-வது ஆட்சியாண்டு (கி.பி.1073) ஆகும்.
பேராவூரில் கோயில் கொண்டிருந்த இறைவன் திருவிணீச்சுரம் உடைய மகாதேவருக்கு விளக்கெரிக்க 90 ஆடுகள் தானமாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த தானத்தை பெருமூக்கில் நாட்டு நன்மூக்கிலைச் சேர்ந்த வெள்ளாளன் சேனாவரையன் கோதுகுல வனந்தை வில்லவன் பல்லவரையன் என்பவர் வழங்கி இருக்கிறார்.
இதில் குறிப்பிடப்படும் ஊர்களான பெருமூக்கில் என்பது தற்போது பெருமுக்கல் என்றும், நன்மூக்கில் என்பது நல்முக்கல் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன.
ஒய்மா நாடுகளில் பேரயூர்
953 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இக்கிராமம் பேரயூர் என்றும் அழைக்கப்பட்டுள்ளது. தற்போது இப்பெயர் பேராவூர் என மருவி அழைக்கப்பட்டு வருகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இவ்வூர் ஜயங்கொண்ட சோழ மண்டலத்தில் ஒய்மா நாட்டிற்குட்ட நாடுகளில் ஒன்றாக பேரயூர் நாடும் இருந்திருக்கிறது. இந்த அரிய தகவல்களை சொல்லும் இந்தக் கல்வெட்டினை கிராம மக்கள் உரிய முறையில் பாதுகாக்க வேண்டும்.
பேராவூர் கிராமத்தில் பல்லவர் காலத்தைச் சேர்ந்த (கி.பி.8-9 ஆம் நூற்றாண்டு) கொற்றவை, தவ்வைச் சிற்பங்களும் காணப்படுகின்றன. இவ்வூர் பல்லவர் காலத்திலும், அதனைத் தொடர்ந்து சோழர் காலத்திலும் சிறப்புடன் இருந்தது என்பதற்கான ஆதாரமாக இந்தச் சிற்பங்களும் கல்வெட்டும் அமைந்துள்ளன." இவ்வாறு கோ.செங்குட்டுவன் தெரிவித்துள்ளார்.
இந்த ஆய்வின் போது திரைப்பட இயக்குனர் டி.ராமலிங்கம், திண்டிவனம் வழக்கறிஞர் கார்த்திக் கருணாகரன், சுரேஷ் உள்ளிட்டோர் உடனிருந்தனர். இதனிடையே, இந்த கல்வெட்டை பொதுமக்கள் ஆர்வத்துடன் கண்டுகளித்து வருகின்றனர்.