விழுப்புரம்: சி.வி. சண்முகம் விடுத்த சவால்; வெற்றிக் கனியைப் பறிக்கப்போவது யார்?

Published : May 4, 2026 at 7:23 AM IST

​விழுப்புரம்: தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் முடிவுகள் இன்று வெளியாகவுள்ள நிலையில், வட தமிழகத்தின் மிக முக்கியமான தொகுதியாகக் கருதப்படும் விழுப்புரம் தொகுதியின் தற்போதைய விறுவிறுப்பான நிலவரம் குறித்து இங்கு விரிவாகப் பார்க்கலாம்.

​2026 சட்டப்பேரவைத் தேர்தலைப் பொறுத்தவரை, விழுப்புரம் தொகுதி ஒரு நட்சத்திரத் தொகுதியாக மாறியுள்ளது. முன்னாள் அமைச்சரும் அதிமுகவின் வலுவான தலைவருமான சி.வி. சண்முகம் மீண்டும் இங்குக் களம் காண்பார் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், அவர் மயிலம் தொகுதிக்கு மாறியது பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியது. இருப்பினும், அதிமுகவின் செல்வாக்கு மிகுந்த இத்தொகுதியில் கடும் போட்டி நிலவுகிறது.

​விழுப்புரம் நகராட்சி மற்றும் அதனைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளை உள்ளடக்கிய இத்தொகுதியில் மொத்தம் 2 லட்சத்து 65 ஆயிரத்திற்கும் அதிகமான வாக்காளர்கள் உள்ளனர். இந்தத் தேர்தலில் இங்கு சுமார் 81.45 சதவீதம் வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றுள்ளது. மக்கள் காலை முதலே நீண்ட வரிசையில் நின்று ஆர்வத்துடன் வாக்களித்தனர்.

​கள நிலவரத்தைப் பார்க்கும் போது, திமுக வேட்பாளருக்கும் அதிமுக வேட்பாளருக்கும் இடையேதான் மிகக் கடுமையான நேரடிப் போட்டி நிலவுகிறது. இரு கட்சிகளுமே தங்களது கோட்டையை நிலைநாட்டப் பெரும் போராட்டத்தை முன்னெடுத்தன.

​திமுக சார்பில் களம் இறங்கியுள்ள வேட்பாளர், கடந்த காலங்களில் நகரில் செய்யப்பட்ட பாலப் பணிகள் மற்றும் பாதாளச் சாக்கடைத் திட்டங்களை முன்னிறுத்தி வாக்கு சேகரித்துள்ளார். ஆளுங்கட்சியின் செல்வாக்கு இவருக்குப் பெரும் பலமாக உள்ளது.

​அதிமுகவைப் பொறுத்தவரை, சி.வி. சண்முகத்தின் வழிகாட்டுதலில் களம் இறங்கியுள்ள வேட்பாளர், திமுக அரசு மீதான அதிருப்தி மற்றும் உள்ளூர் பிரச்சனைகளை மையமாக வைத்துப் பிரச்சாரம் செய்தார். பாரம்பரியமாக இத்தொகுதியில் அதிமுகவிற்கு இருக்கும் வாக்கு வங்கி அவர்களுக்கு நம்பிக்கையை அளிக்கிறது.

​இந்த முறை போட்டியில் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய சக்தியாக தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் வேட்பாளர் உருவெடுத்துள்ளார். தவெக தலைவர் விஜய்யின் தீவிரப் பிரச்சாரம் இத்தொகுதியில் உள்ள இளைஞர்களின் வாக்குகளைப் பெருமளவில் கவர்ந்துள்ளதால், இது திமுக மற்றும் அதிமுகவின் வெற்றி வாய்ப்பைப் பாதிக்கும் எனக் கருதப்படுகிறது.

​கடந்த 2021 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் அதிமுகவின் சி.வி. சண்முகம் சுமார் 14,000 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார். அதற்கு முன் 2011 மற்றும் 2016 தேர்தல்களிலும் அதிமுகவே இங்கு வெற்றி வாகை சூடியது. இந்தத் தொடர் வெற்றியை இந்த முறையும் அதிமுக தக்கவைக்குமா என்பதுதான் தற்போதைய கேள்வி.

​அதேபோல், பாமக மற்றும் நாம் தமிழர் கட்சி வேட்பாளர்களும் கணிசமான வாக்குகளைப் பெறுவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. குறிப்பாக வன்னியர் சமூக வாக்குகளும், தலித் சமூக வாக்குகளும் இத்தொகுதியின் வெற்றியைத் தீர்மானிக்கும் முக்கியக் காரணிகளாக இருக்கும்.

​முடிவாக, விழுப்புரம் தொகுதியில் நிலவும் இந்த மும்முனைப் போட்டியில் யார் முந்தப்போகிறார்கள் என்பது இன்று மாலை வெளியாகும் அதிகாரப்பூர்வ முடிவுகளின் மூலம் உறுதியாகிவிடும்.

