‘இந்த பொறப்புத்தான் நல்லா ருசிச்சி சாப்பிட கிடைச்சது’ - பள்ளி மாணவர்களின் உணவுத் திருவிழா!
பாரம்பரிய உணவுத் திருவிழாவில் வாழை இலை கொழுக்கட்டை, கேழ்வரகு இடியாப்பம், கொய்யா இலை மடிசாரு உள்ளிட்ட பல்வேறு உணவு வகைகள் காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருந்தது.
Published : October 18, 2025 at 3:14 PM IST
விழுப்புரம்: பாரம்பரிய உணவு மற்றும் உடல் ஆரோக்கியத்தை காக்கும் வகையில், தனியார் பள்ளி சார்பில் நடந்த ‘இயற்கை உணவுத் திருவிழா’ நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.
‘உணவே மருந்து’ என இயற்கை உணவுகளை சாப்பிட்டு வாழ்ந்து வந்த நம்முடைய முன்னோர்கள், நீண்ட காலம் வாழ்ந்து வந்தனர். ஏனென்றால், இயற்கை மற்றும் சத்து நிறைந்த உணவுகள் அவர்களது உடலை வலிமையாகவும், ஆரோக்கியமாகவும் வைத்திருக்க உதவியது. ஆனால், தற்போது வேகமாக வளர்ந்து வரும் டெக்னாலஜிக்கு மத்தியில் ஓட வேண்டும் என்பதற்காக, மக்களும் தங்களுக்கு எளிதாக கிடைக்கும் பாஸ்ட் புட் உணவுகளை வாங்கி சாப்பிடுகிறார்கள். இத்தகைய உணவுகள், உடலுக்கு பல்வேறு பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும் அபாயம் உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
அதனால் சிலர் நமது பாட்டன், பூட்டன் காலத்திலிருந்த உணவு வகைகளுக்கு மாறி வருவதாகக் கூறுகின்றனர். மேலும், இன்றைய தலைமுறைக்கு இயற்கை உணவுகள் குறித்து பல்வேறு விழிப்புணர்வுகளும் ஏற்படுத்தப்பட்டு வருகின்றனர்.
அந்த வகையில், விழுப்புரம் அசோகா சாரணக்குழுவும், மாவட்ட சாரண - சாரணியர் அமைப்பும் இணைந்து மக்கள் மறந்து வரும் பாரம்பரிய உணவு கண்காட்சியை ‘திருவிழா’வாக நடத்தினர். அதில், நொச்சி வடிச்சாறு, கேழ்வரகு சேமியா புட்டு, வாழை இலை கொழுக்கட்டை, கேழ்வரகு இடியாப்பம், கொய்யா இலை மடிசாரு உள்ளிட்ட பல்வேறு உணவு வகைகள் காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருந்தது.
விழுப்புரத்தில் உள்ள தனியார் பள்ளியில் கோலாகலமாக நடந்த இந்த உணவுத் திருவிழாவில், பள்ளி ஆசிரியர்கள், சாரண - சாரணியர்கள், மாணவர்கள் மற்றும் அவர்களது பெற்றோர்கள் அனைவரும் உற்சாகமாக பங்கேற்றனர். இந்த உணவுத் திருவிழாவில், விழுப்புரம் மாவட்ட சாரண தலைமையக பயிற்சியாளர் ரகுபதி சிறப்பு விருந்தினராகக் கலந்து கொண்டார்.
இதுகுறித்து பேசிய மாணவன் ஜலேசர் கிங்ஸ்லீன், “நான் 6ஆம் வகுப்பு படிக்கிறேன். எங்கள் முதல்வர் மேடம், ஆசிரியர்கள் எங்கள் பள்ளியில் ஒரு உணவுத் திருவிழாவை நடத்த முடிவு செய்தனர். தற்போதைய காலகட்ட உணவுகளால் உருவாகும் விஷத்தால் நிறைய மனிதர்களுக்கு புற்றுநோய், மாரடைப்பு உள்ளிட்டவை ஏற்படுகிறது. எனவே, இயற்கை முறை உணவுகளை நாம் பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதை எடுத்துரைக்கும் வகையில், எங்கள் பள்ளியில் ஒரு ஆரோக்கியமான உணவு விழாவை நடத்தினோம்” என்று கூறினார்.
தொடர்ந்து பேசிய மாணவி நிகிதா, “எங்கள் பள்ளியில் நான் பாரத சாரண சாரணியர் பிரிவில் கலந்து கொண்டேன். எங்கள் பள்ளியில் நடந்த உணவுத் திருவிழாவில் அனைவரும் பங்கேற்றார்கள். அதில், திணை முறுக்கு, கேழ்வரகு புட்டு, மூலிகை சூப்பு உள்ளிட்ட இயற்கை உணவுகள் இடம் பெற்றுள்ளது” என்றார்.