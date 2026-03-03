ETV Bharat / state

பொன்முடிக்கு எதிரான செம்மண் குவாரி வழக்கு – ஏப்ரல் 2 ஆம் தேதி தீர்ப்பு

இந்த வழக்கில் சாட்சிகள் விசாரணை மற்றும் இருதரப்பு வாதங்கள் நிறைவடைந்த நிலையில், வரும் ஏப்ரல் 2ஆம் தேதி தீர்ப்பு வழங்கப்படும் என மாவட்ட முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றம் அறிவித்துள்ளது.

பொன்முடி
முன்னாள் அமைச்சர் பொன்முடி - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 3, 2026 at 12:29 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

விழுப்புரம்: வானூர் தாலுகா பூத்துறை கிராமத்தில் உள்ள குவாரியில் அனுமதியை மீறி செம்மண் எடுத்ததாக முன்னாள் அமைச்சரும், சட்டமன்ற உறுப்பினருமான பொன்முடி உள்ளிட்ட 8 பேர் மீது தொடரப்பட்ட வழக்கில், வரும் ஏப்ரல் 2 ஆம் தேதி தீர்ப்பு வழங்கப்படும் என்று நீதிமன்றம் அறிவித்துள்ளது.

விழுப்புரம் மாவட்டம் வானூர் தாலுகா, பூத்துறை கிராமத்தில் உள்ள குவாரியில் அனுமதிக்கப்பட்ட அளவை மீறி 2 லட்சத்து 64 ஆயிரத்து 644 லோடு லாரிகளில் செம்மண் எடுத்ததன் மூலம் அரசுக்கு ரூ.28 கோடியே 36 லட்சத்து 40 ஆயிரத்து 600 இழப்பு ஏற்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. இது தொடர்பாக முன்னாள் அமைச்சர் பொன்முடி, அவரது மகன் பொன். கவுதம சிகாமணி, ஜெயச்சந்திரன், ராஜமகேந்திரன், சதானந்தம், கோதகுமார், கோபிநாதன், மற்றும் லோகநாதன் ஆகிய 8 பேர் மீது கடந்த 2012 ஆம் ஆண்டு மாவட்ட குற்றப்பிரிவு காவல் துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்தனர்.

இந்த வழக்கு விசாரணை விழுப்புரம் மாவட்ட முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் குற்றம் சாட்டப்பட்ட லோகநாதன் ஏற்கனவே உடல்நலக்குறைவால் உயிரிழந்தார். இந்த வழக்கில் அரசு தரப்பு சார்பில் 57 சாட்சிகள் விசாரிக்கப்பட்ட நிலையில், அதில் 30 பேர் அரசு தரப்புக்கு எதிராக பிறழ் சாட்சியம் அளித்ததாக கூறப்படுகிறது. பின்னர் அரசு தரப்பு சாட்சிகளின் விசாரணை கடந்த அக்டோபர் மாதம் நிறைவடைந்தது.

இந்நிலையில் நேற்று ஜெயச்சந்திரன், ராஜமகேந்திரன், சதானந்தம் ஆகிய 3 பேர் நேரில் விசாரணைக்கு ஆஜராகினர். பொன்முடி எம்.எல்.ஏ, பொன். கவுதம சிகாமணி, கோதகுமார் மற்றும் கோபிநாதன் ஆகியோர் ஆஜராகவில்லை. அவர்களுக்குப் பதிலாக வழக்கறிஞர்கள் ஆஜராகி, அவர்கள் ஆஜராகாததற்கான காரணம் குறித்து மனு தாக்கல் செய்தனர்.

இதையும் படிங்க: மிசா கொடுமைகளை புதிய காங்கிரஸ் தலைவர்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்: ஆ. ராசா பேச்சு

இதனையடுத்து சாட்சிகள் விசாரணை மற்றும் இரு தரப்பு வாதங்களும் நிறைவடைந்ததால், இந்த வழக்கில் வரும் ஏப்ரல் 2 ஆம் தேதி தீர்ப்பு வழங்கப்படும் என மாவட்ட முதன்மை அமர்வு நீதிமன்ற நீதிபதி மணிமொழி அறிவித்தார். முன்னாள் அமைச்சர் பொன்முடிக்கு எதிரான இந்த வழக்கின் தீர்ப்பு அரசியல் வட்டாரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

TAGGED:

பொன்முடி
செம்மண் குவாரி வழக்கு
PONMUDI RED SAND QUARRY CASE
VILLUPURAM COURT
PONMUDI CASE VERDICT

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.