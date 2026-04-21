வில்லிவாக்கம் தொகுதி கள நிலவரம் - விஜய்யின் அதிர்வலை தாக்கத்தை ஏற்படுத்துமா?
திமுக சார்பில் கார்த்திக் மோகன், அதிமுக சார்பில் எஸ்.ஆர். விஜயகுமார், நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் ரோஷிணி, தவெக சார்பில் ஆதவ் அர்ஜூனா ஆகியோர் வில்லிவாக்கம் தொகுதியில் போட்டியிடுகின்றனர்.
Published : April 21, 2026 at 3:19 PM IST
- By எஸ். உசேன்
சென்னை: பெரம்பூரில் விஜய் களம் காண்பதால் அதன் தாக்கம் அருகிலுள்ள வில்லிவாக்கத்திலும் எதிரொலிக்கும் என கணிப்புகள் இருக்கும் நிலையில், இந்த தொகுதியின் கள நிலவரம் என்ன? வெற்றி வாய்ப்பு யாருக்கு அதிகமாக இருக்கிறது? என்று விரிவாகக் காணலாம்.
2026 சட்டப் பேரவை தேர்தலில் திமுக கூட்டணி, அதிமுக கூட்டணி, நாம் தமிழர் கட்சி, தவெக என 4 முனை போட்டி நிலவுகிறது. இதற்கிடையே பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் மற்றும் சசிகலா இருவரும் இணைந்து தனியாக ஒரு கூட்டணியை உருவாக்கியுள்ளனர். எனவே, இந்த தேர்தலில் வெற்றியாளர்களை எளிதில் கணிப்பது சவாலான காரியமாக மாறியுள்ளது.
இந்நிலையில், சென்னையில் வில்லிவாக்கம் தொகுதியை 6-வது முறையாக திமுக மீண்டும் கைப்பற்றுமா? என்பது குறித்து அரசியல் களத்தில் பரவலாக விவாதங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன. ஏனென்றால், சென்னை மாவட்டத்தின் முக்கியமான தொகுதிகளில் ஒன்றாக வில்லிவாக்கம் இருந்து வருகிறது.
வாக்காளர்கள் எத்தனை பேர்?
வில்லிவாக்கம் தொகுதியில் சிறப்பு தீவிர வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தத்திற்கு முன், ஆண் வாக்காளர்கள் 1,17,585 பேரும், பெண் வாக்காளர்கள் 1,22,817 பேரும், மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் 64 பேர் என மொத்தம் 2,40,466 பேர் இருந்தனர். 2026 சிறப்பு தீவிர வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தத்திற்கு பிறகு தொகுதியில் ஆண் வாக்காளர்கள் 78,671 பேரும், பெண் வாக்காளர்கள் 84,668 பேரும், மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் 33 பேர் என மொத்தம் 1,63,372 பேர் உள்ளனர்.
வில்லிவாக்கம் தொகுதியில் நாயுடு, ஆதி திராவிடர், முதலியார் சமூகத்தை சேர்ந்த பெரும்பான்மையாக இந்துக்கள் உள்ளனர். இவர்களுடன் கணிசமான அளவு இஸ்லாமியர்களும், கிறிஸ்தவர்களும் இருக்கின்றனர்.
வில்லிவாக்கம் தொகுதியில் வில்லிவாக்கம் ஏரி கண்ணாடி பாலம், வில்லிவாக்கம் மார்க்கெட், வில்லிவாக்கம் தொகுதி அருகில் சிட்கோ தொழிப்பேட்டை வளாகம் இருப்பதால் வேலைவாய்ப்புகள் அதிகம் இருக்கிறது.
நடுத்தர மக்கள் மற்றும் தொழிலாளர்கள் அதிகமாக இருக்கின்றனர். வில்லிவாக்கம் தொகுதி கல்வி, மருத்துவம், வணிகம் சார்ந்த வளர்ச்சியை கொண்டிருக்கிறது.
வில்லிவாக்கம் தேர்தல் வரலாறு
வில்லிவாக்கம் தொகுதியில் 1977-ம் ஆண்டு முதல் 2021 ஆம் ஆண்டு வரை நடைபெற்ற 11 சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில், திமுக 5 முறையும், அதிமுக 2 முறையும், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி 2 முறையும், காங்கிரஸ் மற்றும் தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் தலா ஒரு முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளன.
இதில், 2001-ஆம் நடைபெற்ற தேர்தலில் வில்லிவாக்கம் தொகுதியில் திமுக-வை சேர்ந்த நடிகர் நெப்போலியன் வெற்றி பெற்றார். இதையடுத்து 2006-ம் நடைப்பெற்ற தேர்தலில் திமுக சார்பில் போட்டியிட்ட ரங்கநாதன் வெற்றி பெற்றார். 2001 மற்றும் 2006 தேர்தலில் 2 முறை வெற்றி பெற்ற திமுக 2011 தேர்தலில் அதிமுக-விடம் தொகுதியை பறிகொடுத்தது.
2011 தேர்தலில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்ட ஜே.சி.டி பிரபாகர் 68,612 வாக்குகள் பெற்று, தன்னை எதிர்த்து போட்டியிட்ட மறைந்த தி.மு.க பொதுச் செயலாளராக இருந்த பேராசிரியர் க அன்பழகனை 10,782 வாக்கு வித்தியாசத்தில் தோல்வி அடைய செய்தார்.
இதன் பின்னர், 2016 சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில், திமுக சார்பில் போட்டியிட்ட ரங்கநாதன் 65,972 வாக்குகள் பெற்று, 9,321 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் அதிமுக வேட்பாளர் ராமுவை வீழ்த்தி, வில்லிவாக்கம் தொகுதியில் மீண்டும் திமுக-வின் இருப்பை உறுதி செய்தார்.
இதையடுத்து, கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில், திமுக சார்பில் போட்டியிட்ட வெற்றியழகன் 76,127 வாக்குகள் பெற்று தன்னை எதிர்த்து போட்டியிட்ட அதிமுக வேட்பாளர் ஜே.சி.டி. பிரபாகரை 37,237 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோல்வி அடைய செய்தார்.
இந்நிலையில் 2026 தேர்தலில், தி.மு.க சார்பில் கார்த்திக் மோகன், அ.தி.மு.க சார்பில் எஸ்.ஆர். விஜயகுமார், நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் ரோஷிணி, த.வெ.க சார்பில் ஆதவ் அர்ஜூனா ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர்.
வில்லிவாக்கம் தேர்தல் களம் 2026 எப்படியிருக்கு?
சென்னை வில்லிவாக்கம் சட்டப் பேரவைத் தொகுதியில், தி.மு.க சார்பில் முதன்முறையாக போட்டியிடும் கார்த்திக் மோகன், தி.மு.க-வின் தற்போதைய அண்ணா நகர் சட்டப் பேரவை உறுப்பினரின் மகன் ஆவார். அரசியல் குடும்ப பின்னணி இருப்பதால், பரப்புரை வியூகங்களை அவர் எளிமையாக கையாண்டு வருகிறார். தி.மு.க நிர்வாகிகளும், தொண்டர்களும் அரசியல் அனுபவம் நிறைந்தவர்கள் என்பதால், எளிமையாக மக்களிடம் வேட்பாளரை கொண்டு சேர்த்துள்ளனர்.
தவெக வேட்பாளர் ஆதவ் அர்ஜூனா, 2021-ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் தி.மு.க-விற்கு வியூக வகுப்பாளராக இருந்துள்ளார். இதையடுத்து வி.சி.க-வில் இணைந்த ஆதவ் அர்ஜூனாவுக்கு அப்போது அக்கட்சியின் தலைவர் தொல். திருமாவளவன் துணைப் பொதுச் செயலாளர் பொறுப்பு வழங்கி அழகு பார்த்தார்.
ஆனால், தி.மு.க-விற்கும், வி.சி.க-விற்கும் இடையே ஆதவ் அர்ஜூனாவின் பல கருத்துகளால் மோதல் போக்கு ஏற்பட்டது. இதையடுத்து ஆதவ் அர்ஜூனா திருமாவளவனால் தற்காலிக நீக்கம் செய்யப்பட்ட நிலையில், அவர் தவெகவில் இணைந்தார். அங்கு ஆதவ் அர்ஜூனாவுக்கு தேர்தல் மேலாண்மை பிரிவு பொதுச்செயலாளர் பொறுப்பு வழங்கப்பட்டது.
விளையாட்டு வீரராகவும், அரசியல் வியூக வகுப்பாளராகவும் இருக்கும் ஆதவ் அர்ஜூனா வில்லிவாக்கம் தொகுதியில் தீவிர பரப்புரை மேற்கொண்டு வருகிறார்.
அ.தி.மு.க சார்பில் வில்லிவாக்கத்தில் களம் இறக்கப்பட்டுள்ள எஸ்.ஆர். விஜயகுமார் அரசியல் அனுபவம் மிக்கவர். கடந்த 2014-ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற நாடாளுமன்ற தேர்தலில், மத்திய சென்னை மக்களவை தொகுதியிலிருந்து வெற்றி பெற்றிருந்தார். எனவே, அரசியல் அனுபவத்துடன் வில்லிவாக்கம் தொகுதியில் தீவிர பரப்புரையை மேற்கொண்டு வருகிறார்.
மறுபுறம் கூட்டணிகள் இன்றி, இலவச அறிவிப்புகள் இன்றி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் வில்லிவாக்கம் தொகுதியில் திருநங்கை ரோஷிணி களம் காண்கிறார்.
வில்லிவாக்கம் தொகுதி யாருக்கு சாதகம்?
வில்லிவாக்கம் தொகுதியை பொருத்தவரையில், தி.மு.க வேட்பாளர் கார்த்திக் மோகன் குடும்பம், அரசியல் அனுபவம் கொண்டது. த.வெ.க வேட்பாளர் ஆதவ் அர்ஜூனா, அ.தி.மு.க வேட்பாளர் எஸ்.ஆர். விஜயகுமார் ஆகியோர் அரசியல் அனுபவம் மிக்கவர்கள்.
பெரம்பூர் தொகுதியில் த.வெ.க தலைவர் விஜய் போட்டியிடுவதால், வட சென்னை முழுவதும் அதன் அதிர்வலைகளை உணர முடிகிறது. இதனால், ஆதவ் அர்ஜூனா 5 முறை வெற்றிக்கனியை சுவைத்த தி.மு.க-விற்கு கடும் நெருக்கடியை களத்தில் கொடுப்பார் என்று கூறப்படுகிறது.
|இதையும் படிங்க
ஆளும் அரசுக்கு எதிரான வாக்குகள் பெரும்பாலும் த.வெ.க, நாம் தமிழர் எனப் பிரிகிறது. அந்த வகையில், தி.மு.க-வின் கோட்டையாக உள்ள வில்லிவாக்கம் தொகுதியில் கடுமையான போட்டி நிலவுகிறது.
வெற்றி வாய்ப்புகள் எந்த கட்சிக்கு சென்றாலும், அவை பெரும் வாக்கு வித்தியாசத்தில் வென்றதாக இருக்காது என்பதையே கள நிலவரம் உணர்த்துகிறது.