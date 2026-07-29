25 ஆண்டுகளாக தவிக்கும் கிராம மக்கள் – அடிப்படை வசதிகளை செய்து தர அதிகாரிகளிடம் கோரிக்கை
25 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அமைக்கப்பட்ட தார் சாலை தற்போது சேதமடைந்துள்ளதால், பொதுமக்கள், பள்ளி, கல்லூரி மாணவ மாணவிகள் சிரமத்துடன் பயணித்து வருவதாக கிராம மக்கள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர்.
Published : July 29, 2026 at 9:23 PM IST
வேலூர்: 25 ஆண்டுகளாக அடிப்படை வசதிகள் இன்றி தவிக்கும் கே.வலசை கிராம மக்கள், கழிவுநீர் கால்வாய், சாலை அமைக்க அதிகாரிகளிடம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
வேலூர் மாவட்டம், குடியாத்தம் அருகே உள்ள கல்லப்பாடி ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட கே.வலசை கிராமத்தில், 600-க்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்களைச் சேர்ந்த சுமார் 1,500 பொதுமக்கள் அடிப்படை வசதிகள் எதுவுமின்றி பல ஆண்டுகளாக அவதிப்பட்டு வருவதாக வேதனை தெரிவித்துள்ளனர்.
இந்த கிராம மக்களின் பிரதான வாழ்வாதாரமாக விவசாயம், கால்நடை வளர்ப்பு மற்றும் பால் வியாபாரம் இருந்து வருகிறது. இருப்பினும், குடியிருப்பு பகுதிகளில் சாலை, கழிவுநீர் கால்வாய் உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய வசதிகள் இல்லாததால் அன்றாட வாழ்க்கையே பெரும் சிரமமாக மாறியுள்ளதாக அவர்கள் கூறுகின்றனர்.
கே.வலசை கிராமத்தில் சுமார் 25 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அமைக்கப்பட்ட சாலை, தற்போது முற்றிலும் சேதமடைந்து குண்டும் குழியுமாக காணப்படுகிறது. இதனால் இருசக்கர வாகன ஓட்டிகள், முதியவர்கள் மற்றும் பள்ளி, கல்லூரி மாணவ, மாணவிகள் தினமும் சிரமத்துடன் பயணம் செய்ய வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. மழைக்காலங்களில் சாலைகள் மேலும் மோசமடைந்து விபத்துகள் ஏற்படும் அபாயம் அதிகரித்துள்ளதாகவும் பொதுமக்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
மேலும், கழிவுநீர் கால்வாய் இல்லாததால் வீடுகளில் இருந்து வெளியேறும் கழிவுநீர் தெருக்களில் குளம்போல் தேங்கி நிற்கிறது. இதனால் கடும் துர்நாற்றம் வீசுவதுடன், கொசுக்கள் அதிகளவில் உற்பத்தியாகி மலேரியா, டெங்கு உள்ளிட்ட தொற்றுநோய்கள் பரவும் அபாயம் நிலவுவதாக கிராம மக்கள் அச்சம் தெரிவிக்கின்றனர்.
தற்போது ஊராட்சி ஒன்றிய நிர்வாகம் சார்பில் சாலை அமைக்கும் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக கூறப்படும் நிலையில், முதலில் கழிவுநீர் கால்வாய் அமைக்காமல் சாலை அமைத்தால் அது நீடித்த பயனை அளிக்காது என்றும் கிராம மக்கள் வலியுறுத்துகின்றனர்.
|இதையும் படிங்க: வேலூரில் மது போதையில் தந்தையை கத்தியால் குத்திக் கொன்ற மகன்
மேலும், சாலை வசதி இல்லாததால் அவசர மருத்துவ தேவைகளுக்குக்கூட ஆம்புலன்ஸ் வாகனங்கள் கிராமத்திற்குள் எளிதில் செல்ல முடியாத சூழ்நிலை இருப்பதாகவும், இதனால் உயிர் காக்கும் சேவைகளும் பாதிக்கப்படுவதாகவும் அவர்கள் குற்றம்சாட்டுகின்றனர்.
எனவே, கல்லப்பாடியில் இருந்து கே.வலசை கிராமம் வரை உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றி, உடனடியாக கழிவுநீர் கால்வாய் அமைத்து தரமான சாலை வசதியை ஏற்படுத்த சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று 600-க்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்களைச் சேர்ந்த கிராம மக்கள் ஒருமித்த கோரிக்கையை முன்வைத்துள்ளனர்.