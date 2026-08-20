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சரியாக குடிநீர் வழங்கவில்லை எனக்கூறி போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட கிராம மக்கள்

விரைவில் ஆழ்துளை கிணறு மூலம் குடிநீர் ஏற்பாடு செய்து பொதுமக்களுக்கு விநியோகம் செய்யப்படும் என வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் தெரிவித்துள்ளார்.

சரியாக குடிநீர் வழங்கவில்லை என போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட கிராம மக்கள்
சரியாக குடிநீர் வழங்கவில்லை என போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட கிராம மக்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 20, 2026 at 4:54 PM IST

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திருப்பத்தூர்: வாணியம்பாடி அருகே சரிவர குடிநீர் வழங்கவில்லை எனக்கூறி ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகம் முன்பு கிராம மக்கள் தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் அங்கு பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

திருப்பத்தூர் மாவட்டம் வாணியம்பாடி அடுத்த பூங்குளம் ஊராட்சிக்குட்பட்ட எருதுகாரன் வட்டம், தல்லாரி பள்ளம், தாசிகான் வட்டம் ஆகிய பகுதிகளில், 150-க்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினர் வசித்து வருகின்றனர். இந்நிலையில், இந்த பகுதிகளில் வசிக்கும் பொதுமக்களுக்கு கடந்த சில மாதங்களாக, சரிவர குடிநீர் வழங்கப்படவில்லை எனக்கூறி ஊராட்சி மன்ற நிர்வாகத்திடம் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆனால், ஊராட்சி நிர்வாகம் சார்பில் பொதுமக்களுக்கு குடிநீர் வழங்குவதற்கு எந்தவித ஏற்பாடும் செய்யப்படாததோடு, பொதுமக்கள் அளித்த புகார் மீதும் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை என கூறப்படுகிறது. இந்நிலையில், ஊராட்சி மன்ற நிர்வாகத்தின் நடவடிக்கைகளை எதிர்த்தும், தண்ணீர் சரியாக வழங்கிடக் கோரியும் இன்று (ஆகஸ்ட் 20) எருதுகாரன் வட்டம், தல்லாரி பள்ளம், தாசிகான் வட்டம் ஆகிய பகுதிகளைச் சேர்ந்த பொதுமக்கள், ஆலங்காயம் ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலக நுழைவாயில் முன்பு காலி குடங்களுடன் தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுப்பட்டனர்.

அதனை தொடர்ந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களிடம், ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகத்திற்கு வந்த ஆலங்காயம் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் விநாயகம் மற்றும் ஆலங்காயம் காவல்துறையினர் பேச்சு வார்த்தையில் ஈடுபட்டு, உடனடியாக குடிநீர் பிரச்சனை உள்ள இடங்களில் ஆய்வு மேற்கொண்டு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தெரிவித்தனர். இதைத் தொடர்ந்து, போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட பொதுமக்கள் ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகத்தில் இருந்து கலைந்து சென்றனர்.

இதையடுத்து, இந்த சம்பவம் தொடர்பாக, ஆலங்காயம் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் விநாயகம் கூறியபோது, “பூங்குளம் ஊராட்சிக்குட்பட்ட பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மேல் நீர்நிலைதேக்க தொட்டிக்கு விரைவில் ஆழ்துளை கிணறு மூலம் குடிநீர் ஏற்பாடு செய்யப்படும். இதன்மூலம் எருதுகாரன் வட்டம், தல்லாரி பள்ளம், தாசிகான் வட்டம் ஆகிய பகுதிகளைச் சேர்ந்த பொதுமக்களுக்கு குடிநீர் விநியோகம் செய்து கொடுக்கப்படும்.

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மேலும், இந்த கிராமங்களுக்கு எல்லாம் குடிநீர் செல்வதை ஒருவர் தடுத்து வருவதால் தான் குடிநீர் விநியோகம் தடைப்பட்டுள்ளது. விரைவாக இது தொடர்பாக அரசு மற்றும் நிர்வாகம் சார்பில் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு, குடிநீர் பிரச்சனை சரி செய்யப்படும்” என்று தெரிவித்தார்.

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VILLAGERS PROTEST
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