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'தளபதி விஜய் சாலை' பெயர் மாற்றம் செய்யக்கோரி ஏகனாபுரம் கிராம மக்கள் தீர்மானம்

பரந்தூர் விமான நிலையம் திட்டம் கை விடப்பட்டதற்கு ஏகனாபுரம் கிராம சபை கூட்டத்தில் முதலமைச்சர் விஜய்க்கு கிராம மக்கள் நன்றி தெரிவித்து தீர்மானம் நிறைவேற்றினர்.

ஏகனாபுரம் கிராம சபை கூட்டம்
ஏகனாபுரம் கிராம சபை கூட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 15, 2026 at 7:48 PM IST

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காஞ்சிபுரம்: ஏகனாபுரம் கிராம சாலையை 'தளபதி விஜய் சாலை' என பெயர் மாற்றம் செய்யக்கோரி அக்கிராம மக்கள் இன்று நடைபெற்ற சுதந்திர தின கிராம சபை கூட்டத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றினர்.

காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், பரந்தூர் சுற்றுவட்டார பகுதியில் உள்ள வளத்தூர், நெல்வாய், தண்டலம், மேல்படவூர், நாகப்பட்டு, ஏகனாபுரம், எடையார்பாக்கம், அக்கம்மாபுரம், குணகரம்பாக்கம், சிங்கிலி பாடி, மகாதேவி மங்கலம் உள்ளிட்ட 13 கிராமங்களை உள்ளடக்கி சுமார் 4,791 ஏக்கர் பரப்பளவில் பசுமைவெளி விமான நிலையம் அமைப்பதற்கு மத்திய, மாநில அரசுகள் அறிவிப்பு வெளியிட்டிருந்தது.

ஆனால், இந்த பசுமை வெளி விமான நிலையம் மக்கள் ஒத்துழைப்பு வழங்கவில்லை. குறிப்பாக அதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து ஏகனாபுரம், பரந்தூர், தண்டலம், நெல்வாய், மேலேறி உள்ளிட்ட கிராமங்களைச் சேர்ந்த மக்கள் பலகட்ட போராட்டங்களை நடத்தினர்.

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இதுவரை 7 முறை கிராம சபை கூட்டத்தை புறக்கணித்தும், 16 முறை கிராம சபை கூட்டத்தில் புதிய விமான நிலையம் அமைக்க எதிர்ப்பும் தெரிவித்தும் 1,100 நாட்களுக்கும் மேலாக அவர்கள் பல்வேறு போராட்டங்களை மேற்கொண்டிருக்கின்றனர்.

இந்த நிலையில், விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசு, பரந்தூர் விமான நிலைய திட்டத்தை கை விடுவதாக அறிவித்தது. இதனால் இன்று (ஆகஸ்ட் 15) 80 ஆவது சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு ஏகனாபுரம் கிராமத்தில் உள்ள அரசு பள்ளியில் நடைபெற்ற கிராம சபைக் கூட்டத்தில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய்-க்கு நன்றி தெரிவித்து தீர்மானம் இயற்றினர். மேலும், ஏகனாபுரம் கிராம சாலையை 'தளபதி விஜய் சாலை' என பெயர் மாற்றம் செய்யும் தீர்மானத்தையும் கிராம மக்கள் நிறைவேற்றினர்.

TAGGED:

கிராம சபை கூட்டம்
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