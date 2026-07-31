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மழை வேண்டி வினோத திருவிழா: உயிருடன் இருப்பவருக்கு இறுதிச் சடங்கு செய்து வழிபட்ட கிராம மக்கள்

18 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நடைபெற்ற இந்த திருவிழாவில் கிராம மக்கள் அனைவரும் கலந்து கொண்டு சடங்குகளை பக்தியுடன் பின்பற்றினர்.

உயிருடன் இருப்பவருக்கு இறுதிச் சடங்கு நடத்தும் திருவிழா
உயிருடன் இருப்பவருக்கு இறுதிச் சடங்கு நடத்தும் திருவிழா (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 31, 2026 at 12:29 PM IST

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திண்டுக்கல்: மழை பெய்ய வேண்டி உயிருடன் இருப்பவருக்கு இறுதிச் சடங்கு நடத்தி வழிபடும், பாரம்பரிய வினோத திருவிழா 18 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு திண்டுக்கல் மாவட்டத்திலுள்ள ஒரு கிராமத்தில் வெகு சிறப்பாக நடைபெற்றது.

திண்டுக்கல் மாவட்டம் கன்னிவாடி பேரூராட்சிக்கு உட்பட்ட ஆழத்தூரான்பட்டி கிராமத்தில் செல்வ விநாயகர், காளியம்மன், மாரியம்மன் கோயில்கள் அமைந்திருக்கின்றன. இந்த கோயில்களில் உற்சவ திருவிழா ஆண்டுதோறும் நடத்தப்படுவது வழக்கம். இந்த திருவிழாவின் நிறைவு நாளில், தங்கள் ஊரில் மழை பெய்யவும், கிராம் மக்கள் அனைவரும் நோய் நொடியின்றி வளமாக வாழவும் வேண்டி உயிருடன் இருப்பவருக்கு இறுதிச் சடங்கு நடத்தி வழிபடும் வினோதமான பாரம்பரிய விழா நடத்தப்படுவது அந்த பகுதியில் பிரசித்தம்.

ஆனால், உள்ளூரில் ஏற்பட்ட பிரச்சினை காரணமாக கடந்த 18 ஆண்டுகளாக இங்கு திருவிழா நடத்தப்படாமல் இருந்து வந்துள்ளது. இந்நிலையில் இந்த ஆண்டு உற்சவ திருவிழாவை நடத்த கிராம மக்கள் முடிவு செய்து, அனைவரும் ஒன்று கூடி விழாவை முன்னெடுத்துள்ளனர்.

அதன்படி, இந்த ஆண்டு உற்சவ திருவிழா கடந்த சில நாட்களாக வெகு விமரிசையாக நடைபெற்றது. ஊர் பாரம்பரியத்தின்படி திருவிழாவின் நிறைவு நாளில் தங்கள் கிராமத்தைச் சேர்ந்த ராமர் என்பவருக்கு இறுதிச் சடங்கு நடத்தி வழிபட்டனர். உயிருடன் இருக்கும் அவரை இறந்தவரை போன்று அலங்கரித்து தேரில் அமர வைத்தனர்.

பின்னர், இறந்தவருக்கு செய்யப்படும் அனைத்து சடங்குகளையும் பாரம்பரிய முறையில் செய்து, கிராமத்தின் முக்கிய வீதிகள் வழியாக ஊர்வலமாக அழைத்துச் சென்றனர். ஊர்வலத்தில் ஏராளமான கிராம மக்கள் கலந்துகொண்டு சடங்குகளை பக்தியுடன் பின்பற்றினர்.

தேரில் இரண்டு உயிருள்ள கோழிகளும் கட்டப்பட்டு ஊர்வலமாக எடுத்துச் செல்லப்பட்டன. பின்னர் மயானக் கரையை அடைந்ததும், அங்கு குறியீட்டு முறையில் இறுதிச் சடங்குகள் நடத்தப்பட்டு, கோழிகள் பலியிடப்பட்டு புதைக்கப்பட்டன. அதன் பிறகு, தேரில் இறந்தவர் போல் படுத்திருந்த ராமரை கிராம மக்கள் எழுப்பி, கோயிலுக்கு அழைத்துச் சென்று சாமி தரிசனம் செய்தனர்.

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இந்த நிகழ்ச்சியில், மனைவியாக வேடமணிந்த ‘கோமாளி’ முத்தையா என்பவர் தேரின் முன்பாக அழுதபடி மயானம் வரை சென்றது பொதுமக்களின் கவனத்தை வெகுவாக ஈர்த்தது. இந்த வித்தியாசமான பாரம்பரிய நிகழ்வை காண சுற்றுவட்டார பகுதிகளிலிருந்தும் ஏராளமானோர் திரண்டிருந்தனர்.

மழை வேண்டியும், கிராம மக்கள் ஆரோக்கியமாக வாழ வேண்டியும் நடத்தப்படும் இந்த பாரம்பரிய உற்சவ திருவிழா, கிராம மக்களின் பாரம்பரிய நம்பிக்கையையும், பண்பாட்டு மரபையும் வெளிப்படுத்துவதாக அமைந்தது.

TAGGED:

FUNERAL RITES FOR A LIVING PERSON
UTSAVA FESTIVAL
உற்சவ திருவிழா
திண்டுக்கல் இறுதிச்சடங்கு திருவிழா
DINDIGUL VILLAGE BIZARRE FESTIVAL

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