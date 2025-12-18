ETV Bharat / state

மூங்கில் பாலத்தை ஆபத்தான முறையில் கடந்து செல்லும் மாணவர்கள் - உடனடியாக பதிலளித்த அமைச்சர்

சீர்காழி அருகே நேர விரயத்தை தடுக்க 50-க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் ஆற்றில் மூங்கில் பாலம் அமைத்து ஆபத்தான முறையில் அரசு பள்ளிக்கு சென்று வருகின்றனர்.

சீர்காழி அருகே மூங்கில் பாலத்தை ஆபத்தான முறையில் கடந்து செல்லும் மாணவர்கள்
சீர்காழி அருகே மூங்கில் பாலத்தை ஆபத்தான முறையில் கடந்து செல்லும் மாணவர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 18, 2025 at 3:22 PM IST

மயிலாடுதுறை: பள்ளி மாணவர்கள் நலன் கருதி மாத்தாம்பட்டினம், கோணயாம்பட்டினம் ஆகிய கிராமங்களுக்கு இடையே முல்லையாற்றில் நிரந்தரமான கான்கிரீட் நடைபாலம் அமைத்து தர வேண்டி தமிழ்நாடு அரசுக்கு அந்த பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

மயிலாடுதுறை மாவட்டம் சீர்காழியை அடுத்த தென்னாம்பட்டினம் ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட மாத்தாம்பட்டினம் கிராமத்தில் 200-க்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினர் வசித்து வருகின்றனர். தென்னாம்பட்டினம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த மாணவ, மாணவிகள் அருகில் உள்ள மாத்தாம்பட்டினம் கிராமத்திற்கு சென்று படித்து வருகின்றனர். இதற்காக இந்த இரு கிராமங்களுக்கும் இடையே சாலை அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த சாலை வழியாக சென்றால் சுமார் 3 கிலோ மீட்டர் பயணிக்க வேண்டும்.

கிராமத்தைச் சேர்ந்த மாணவ, மாணவிகள் சுமார் 50-க்கும் மேற்பட்டோர் அருகே உள்ள கோணயாம்பட்டினம் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் கல்வி பயின்று வருகின்றனர். இவர்கள் தங்கள் கிராமத்தை ஒட்டி அமைந்துள்ள வடிகால் ஆறான முல்லை ஆற்றில் மூங்கில் பாலம் அமைத்து மறுபுறம் உள்ள கோணயாம்பட்டினம் கிராமத்திற்கு ஆபத்தான பயணத்தை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

சீர்காழி அருகே மூங்கில் பாலத்தை ஆபத்தான முறையில் கடந்து செல்லும் மாணவர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

பல ஆண்டுகளாக பயன்பாட்டில் உள்ள தற்காலிக மூங்கில் பாலத்தை அவ்வப்போது ஊராட்சி நிர்வாகம் சார்பாக மராமத்து பணி செய்து பயன்படுத்தி வந்தனர். இந்நிலையில் தற்போது மூங்கில் பாலம் வலுவிழந்து முழுவதுமாக பழுதடைந்து விட்டது. இதில் மாணவ, மாணவிகள் பொற்றோர் உதவியுடன் ஆபத்தான முறையில் முல்லையாற்றை கடந்து மூங்கில் பாலத்தில் சென்று வருகின்றனர். எனவே பள்ளி மாணவ, மாணவிகள் நலன் கருதி மாத்தாம்பட்டினம், கோணயாம்பட்டினம் இடையே முல்லையாற்றில் நிரந்தரமாக கான்கிரீட் நடைபாலம் அமைத்துத் தர வேண்டும் என பொற்றோர் மற்றும் மாணவ, மாணவிகள் தமிழ்நாடு அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

இது குறித்து சீர்காழி வட்டார வளர்ச்சி அலுவலரிடம் கேட்ட போது தற்காலிகமாக இரு கிராமங்களுக்கும் இடையே இடையே விரைவில் கான்கிரீட் பாலம் அமைப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என உறுதியளித்தார்.

பள்ளி கல்வித் துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பதில்

இதனிடையே, மூங்கல் பாலத்தை ஆபத்தான முறையில் மாணவர்கள் கடந்து செல்வதை, பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் கவனத்திற்கு ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு கொண்டு சென்றது. இதற்கு பதில் அளித்த அவர், "இது வழக்கமான வழி அல்ல. அந்த கிராமத்திலிருந்து 23 மாணவர்கள் பக்கத்து கிராமத்தில் உள்ள பள்ளிக்குச் சென்று வருகின்றனர். 5 மாணவர்கள் மட்டுமே இந்த ஆபத்தான குறுக்கு வழியைப் பயன்படுத்துவதாக தெரிய வந்துள்ளது. மற்ற மற்றவர்கள் மாற்று வழியில் செல்கின்றனர். இந்த ஆபத்தான பாதையைப் பயன்படுத்த அனுமதிக்க கூடாது என்று பெற்றோர்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. இது தொடர்பாக விரைவில் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்" என்று தெரிவித்தார்.

சீர்காழி கான்கிரீட் பாலம் பிரச்சனை
மூங்கில் பாலத்தை கடக்கும் மாணவர்கள்
MAYILADUTHURAI
MAYILADUTHURAI BRIDGE ISSUE
SIRKAZHI CONCRETE BRIDGE ISSUE

