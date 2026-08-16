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கோவையில் மழை வேண்டி கழுதைகளுக்கு திருமணம் செய்து வைத்த கிராம மக்கள்

கழுதைகளுக்கு திருமணம் செய்துவைத்தால் மழைப்பெய்யும் என்ற நம்பிக்கையின்படி இந்த திருமணம் நடைபெற்றதாக கிராம மக்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

மழை வேண்டி கழுதைகளுக்கு திருமணம் செய்த கிராம மக்கள்
மழை வேண்டி கழுதைகளுக்கு திருமணம் செய்த கிராம மக்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 16, 2026 at 4:32 PM IST

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கோயம்புத்தூர்: அன்னூர் அருகே மழை வேண்டி கழுதைகளுக்கு கிராம மக்கள் திருமணம் நடத்தி வைத்தது பலருக்கும் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

எல் நினோ மற்றும் காலநிலை மாற்றத்தால் தமிழ்நாட்டில் தென்மேற்கு பருவமழை பொய்த்துள்ளது. மேலும் ஆங்காங்கே கடுமையான வறட்சி மற்றும் குடிநீர் பிரச்சனை ஏற்பட்டு வருகிறது. இதன் ஒரு பகுதியாக கோவை மாவட்டத்தின் புறநகர் பகுதிகளிலும் கடுமையான வறட்சி நிலவுகிறது. பருவமழை இல்லாத காரணத்தால் அப்பகுதியில் விவசாயமும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதன் தொடர்ச்சியாக கோவை மாவட்டம் அன்னூர் அருகே உள்ள லக்கேபாளையம் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் கடந்த 6 மாதங்களாக மழை பெய்யவில்லை என்று கூறப்படுகிறது. இதனால் அந்த பகுதிகளில் வறட்சி மற்றும் தண்ணீர் தட்டுப்பாடு நிலவி வருவதாக கிராம மக்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

இந்நிலையில், மழை வேண்டி கழுதைகளுக்கு திருமணம் செய்து வைக்கும் பஞ்ச கல்யாணி திருமணத்தை நடத்தலாம் என்று கிராம மக்கள் முடிவு செய்துள்ளனர். அதன்படி இன்று (ஆகஸ்ட் 16) அந்த கிராமத்தில் உள்ள சுப்பிரமணியர் கோயிலில் இரண்டு கழுதைகளுக்கு திருமணம் நடைபெற்றது.

இந்த திருமணத்தையொட்டி லக்கேபாளையம் பகுதியைச் சேர்ந்த பெண் கழுதை மணமகளாகவும், பக்கத்து கிராமமான கோவில்பாளையம் ஆண் கழுதை மணமகனாகவும் அலங்காரம் செய்யப்பட்டது. அதாவது, பெண் கழுதைக்கு புடவை கட்டி, வளையல், பாசி ஆகியவை அணிவித்து, உதட்டுச்சாயம் மற்றும் நகச்சாயம் பூசி மணமகள் அலங்காரம் செய்யப்பட்டது.

அதேபோல், ஆண் கழுதைக்கு வேஷ்டி மற்றும் துண்டு அணிவிக்கப்பட்டு மணமகன் அலங்காரம் செய்யப்பட்டது. தொடர்ந்து மணமகன் மற்றும் மணமகள் அழைப்பு நடைபெற்று, கோயிலில் பூஜை செய்யப்பட்ட பின்னர், மேளதாளம் முழங்க பெண் கழுதைக்கு தாலி அணிவிக்கப்பட்டு திருமணம் நடைபெற்றது.

இதுகுறித்து லக்கேபாளையம் கிராம மக்கள் கூறியபோது, “கழுதைகளுக்கு திருமணம் செய்து வைத்தால் மழை பெய்யும் என்பது ஐதீகம். கடந்த 35 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் கடுமையான வறட்சி நிலவிய போது கழுதைகளுக்கு திருமணம் செய்து வைத்ததை தொடந்து மழை பெய்தது.

எளிமையான முறையில் இந்த திருமணத்தை நடத்தி உள்ளோம். மனிதர்களுக்கு நடத்தப்படும் திருமண முறைப்படிதான் தற்போது கழுதைகளுக்கு திருமணம் நடத்தியுள்ளோம். கட்டாயம் மழை வரும் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம்” என்று தெரிவித்துள்ளனர்.

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தொடர்ந்து, கழுதைகளுக்கு திருமணம் முடிந்தவுடன், மறுவீடு அழைப்பும் நடைபெற்றது. திருமணத்திற்கு வந்தவர்கள் மொய்ப்பணம் கொடுத்து சென்றனர். மேலும், திருமணத்திற்கு வந்தவர்களுக்கு கம்பங்கூழ் வழங்கப்பட்டுள்ளது. மனிதர்களுக்கு திருமணம் நடைபெறுவது போன்று கழுதைகளுக்கு திருமணம் செய்த சம்பவம் பலருக்கும் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

TAGGED:

DONKEY MARRIAGE
COIMBATORE VILLAGERS
கழுதைகளுக்கு திருமணம்
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DONKEY MARRIAGE FOR RAIN

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