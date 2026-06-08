மனுக்கள் மீது நடவடிக்கை இல்லை; ஆக்கிரமிப்பு சுற்றுச்சுவரை இடித்துத் தள்ள முயன்ற கிராம மக்கள்
போராட்டம் தீவிரமடைந்த நிலையில், சிலர் ஓடைக்கால்வாயை ஆக்கிரமித்து கட்டப்பட்டிருந்த சுற்றுச்சுவரை கடப்பாரை மற்றும் சுத்தியலால் இடித்து அகற்ற முயன்றதால் அங்கு கூடுதல் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
Published : June 8, 2026 at 10:32 PM IST
ராணிப்பேட்டை: ஆற்காடு அருகே உள்ள கிருஷ்ணாவரம் கிராமத்தில், கழிவுநீர் கால்வாய் வசதி மற்றும் ஆக்கிரமிப்பை அகற்றக் கோரி பலமுறை மனு அளித்தும் அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்காததால் அப்பகுதி பொதுமக்கள் இன்று சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
ராணிப்பேட்டை மாவட்டம், ஆற்காடு அடுத்த தாஜ்மரா கூட்ரோடு பகுதியில் அமைந்துள்ள கிருஷ்ணாவரம் கிராமத்தின் வழியாக ஏழு ஊராட்சிகளின் கழிவுநீர் கால்வாய் கடந்து செல்கிறது.
இந்த நிலையில், கால்வாய் செல்லும் பாதையை தனக்கு சொந்தமான இடம் எனக் கூறி ஒருவர் சில மாதங்களுக்கு முன்பு தடுப்பு சுற்றுச்சுவர் கட்டி எழுப்பியதாக கூறப்படுகிறது. இதனால் கழிவுநீர் சீராக செல்ல முடியாமல், கிராமம் முழுவதும் தேங்கி, சுகாதார சீர்கேடு ஏற்பட்டுள்ளது.
ஆகையால், இந்த பிரச்னைக்கு தீர்வு காணவும், கழிவுநீர் கால்வாய் வசதியை ஏற்படுத்தித் தரவும் மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட துறை அதிகாரிகளிடம் அப்பகுதி மக்கள் பலமுறை மனு அளித்துள்ளனர். ஆனால், இதுவரை எந்தவித நடவடிக்கையும் அதிகாரிகள் தரப்பில் எடுக்கப்படவில்லை என கூறப்படுகின்றது.
இதனால், பொறுமை இழந்த நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட கிராம மக்கள், ஆற்காடு – ஆரணி நெடுஞ்சாலையில் சுமார் ஒரு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக சாலை மறியல் போராட்டத்தில் இன்று (ஜூன் 08) ஈடுபட்டனர். இதனால் அந்த சாலையில் போக்குவரத்து கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டது.
போராட்டம் தீவிரமடைந்த நிலையில், சிலர் ஓடைக்கால்வாயை ஆக்கிரமித்து கட்டப்பட்டிருந்த சுற்றுச்சுவரை கடப்பாரை மற்றும் சுத்தியலால் இடித்து அகற்ற முயன்றனர். இதனால் அப்பகுதியில் கூடுதல் பதற்றமான சூழல் உருவாகியது. தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த காவல்துறையினர், சாலை மறியலில் ஈடுபட்டவர்களை கலைக்க முயற்சி செய்தனர்.
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அப்போது கிராம மக்களுக்கும், காவல்துறையினருக்கும் இடையே கடும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டு, இருதரப்பும் இடையே தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் அந்த பகுதியே களேபரமாகக் காட்சியளித்தது. இதையடுத்து, சம்பந்தப்பட்ட துறை அதிகாரிகளும், காவல்துறையினரும் சேர்ந்து பொதுமக்களிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர்.
அவர்களிடத்தில் நீண்ட நாட்களாக நிலவி வரும் கழிவுநீர் பிரச்சினைக்கு உடனடி தீர்வு காணவும், ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றி கால்வாயை சீரமைக்கவும் விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் பொதுமக்கள் வலியுறுத்தினர். இதைக் கேட்டுக் கொண்ட அதிகாரிகள் விரைவில் நடவடிக்கை எடுப்பதாகக் கூறி மக்களை சமாதாப்படுத்தி உள்ளனர். இதையடுத்து போராட்டக்காரர்கள் அங்கிருந்து கலைந்துச் சென்றுள்ளனர்.