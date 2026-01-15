ETV Bharat / state

தமிழர்களின் உபசரிப்பு... பொங்கல் விழாவில் மெய்சிலிர்த்துப்போன வெளிநாட்டு பயணிகள்

பொங்கல் விழாவில் பங்கேற்ற வெளிநாட்டு சுற்றுலாப் பயணிகள் அனைவரும், தமிழ்நாட்டின் பாரம்பரியம் மிக சிறப்பாக உள்ளது என்று தெரிவித்தனர்.

வெளிநாட்டு சுற்றுலாப் பயணிகள்
வெளிநாட்டு சுற்றுலாப் பயணிகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 15, 2026 at 8:40 PM IST

தஞ்சாவூர்: தமிழர்களின் பாரம்பரிய பண்டிகையான தைப்பொங்கலை நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட வெளிநாட்டு சுற்றுலா பயணிகள், கிராம மக்களுடன் இணைந்து கொண்டாடி மகிழ்ந்தனர்.

தமிழ்நாடு அரசு சுற்றுலாத்துறை மற்றும் தென்னகப் பண்பாட்டு மையம் சார்பில், தஞ்சாவூர் அருகே நாஞ்சிக்கோட்டை கிராமத்தில் பொங்கல் விழா கோலாகலமாக நடைபெற்றது. இதில், பிரான்ஸ், ஆஸ்திரேலியா, நெதர்லாந்து, இங்கிலாந்து, இஸ்ரேல், அமெரிக்கா, ஐரோப்பா உள்ளிட்ட பல நாடுகளைச் சேர்ந்த 100-க்கும் மேற்பட்ட வெளிநாட்டு சுற்றுலாப் பயணிகள் ஆர்வத்துடன் பங்கேற்றனர்.

அப்போது, நாஞ்சிக்கோட்டை கிராம எல்லையில், கிராம மக்களால் நாட்டிய குதிரை ஆட்டத்துடன் வெளிநாட்டு சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கு உற்சாகமான வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது. பின்னர், மேளதாளங்கள் முழங்க, மாட்டு வண்டிகளில் கிராம வீதிகளின் வழியாக அவர்கள் ஊர்வலமாக அழைத்து செல்லப்பட்டனர். வீதிகளின் இருபுறங்களிலும் கிராம மக்கள் இன்முகத்துடன் வரவேற்று, வீடுகளின் முன் வண்ணமயமான கோலங்கள் இட்டு, ஆரத்தி எடுத்து மகிழ்ந்தனர்.

இதனைத் தொடர்ந்து, அனைத்து வெளிநாட்டு சுற்றுலாப் பயணிகளும் நாஞ்சிக்கோட்டை வெள்ளைச்சாமி கோயிலுக்கு அழைத்து செல்லப்பட்டனர். அங்கு அவர்களுக்கு பாரம்பரிய முறைப்படி திலகமிட்டு, மலர்மாலை அணிவித்து, கொம்பு இசையுடன் வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.

கோயிலில் பெண்கள் மண் பானைகளில் பொங்கல் வைப்பதை வெளிநாட்டினர் ரசித்தனர். பொங்கல் விழாவின் சிறப்புகள் குறித்து அவர்களுக்கு விளக்கப்பட்டன. அதனைத் தொடர்ந்து, வெளிநாட்டு பயணிகளுடன் இணைந்து “பொங்கலோ பொங்கல்” என முழக்கமிட்டு, கும்மி மற்றும் கோலாட்டத்துடன் உற்சாகமாக ஆடி விழாவை கொண்டாடினர்.

தமிழகத்தின் பாரம்பரிய விளையாட்டுகளான கபடி, சிலம்பம், குத்துவரிசை, உரியடித்தல், வழுக்கு மரம் ஏறுதல், இளவட்டக்கல் தூக்குதல், கயிறு இழுத்தல் ஆகிய நிகழ்ச்சிகளில் வெளிநாட்டினர் ஆர்வமுடன் பங்கேற்று மகிழ்ந்தனர். மேலும், கிராம கைவினை தொழில்களான மண்பாண்டம் செய்தல், மூங்கில் கூடை முடைதல், கீற்று பின்னுதல், கயிறு திரித்தல் உள்ளிட்ட செயல்முறைகளையும், மருதாணி இடுதல், வளையல் அணிவித்தல், ஜோதிடம் பார்த்தல் போன்ற பாரம்பரிய நடைமுறைகளையும் கண்டு வியந்தனர்.

தொடர்ந்து தமிழக பாரம்பரிய கலை நிகழ்ச்சிகளான பரதநாட்டியம், நையாண்டி மேளம், கிராமிய பாடல்கள், கரகாட்டம், காவடியாட்டம், காளையாட்டம், மயிலாட்டம், பொய்க்கால் குதிரை ஆட்டம், புலியாட்டம், கட்டைக்கால் ஆட்டம், ஒயிலாட்டம், தப்பாட்டம், பச்சைக்காளி–பவளக்காளி ஆட்டம், தேவியர் ஆட்டம், கருப்பசாமி ஆட்டம், தீபந்தம் உள்ளிட்ட நாட்டிய நிகழ்ச்சிகள் சிறப்பாக நடைபெற்றன. இதில் வெளிநாட்டினரும் பங்கேற்று நடனமாடி மிகுந்த உற்சாகம் அடைந்தனர்.

மேலும், வெளிநாட்டு சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கு சர்க்கரைப் பொங்கல், சுண்டல், வாழைப்பழம், கரும்பு மற்றும் இளநீர் வழங்கப்பட்டது. அவற்றை ருசித்துக் கொண்டே அவர்கள் கலை நிகழ்ச்சிகளை ரசித்தனர்.

விழாவில் பங்கேற்ற வெளிநாட்டு சுற்றுலாப் பயணிகள் அனைவரும், தமிழ்நாட்டின் பாரம்பரியம் மிக சிறப்பாக உள்ளது எனவும், இது தங்களுக்கு ஒரு புதுமையான மற்றும் மறக்க முடியாத அனுபவமாக அமைந்ததாகவும் கூறினர். அத்துடன், நாஞ்சிக்கோட்டை கிராம மக்களின் அன்பும், உபசாரமும் மனதை மகிழ்வித்ததாகவும் தெரிவித்தனர். நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு அவர்கள் மகிழ்ச்சியுடன் விடைபெற்று சென்றனர்.

இந்த நிகழ்விற்கான ஏற்பாடுகளை தஞ்சாவூர் சுற்றுலா வளர்ச்சி குழும ஒருங்கிணைப்பாளர் பொறியாளர் முத்துக்குமார், சுற்றுலா அலுவலர் வரதராஜன் மற்றும் நாஞ்சிக்கோட்டை கிராம மக்கள் இணைந்து சிறப்பாக செய்திருந்தனர்.

