திண்டுக்கல் அருகே வாக்குச்சாவடி மையம் இடமாற்றத்தால் தேர்தலை புறக்கணித்த கிராம மக்கள்

கடந்த சனிக்கிழமை தெருக்களில் கருப்புக் கொடி கட்டியும், சுவரொட்டிகள் ஒட்டியும் கிராமவாசிகள் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தி, தேர்தலை புறக்கணிக்கப் போவதாக அறிவித்திருந்தனர்.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 23, 2026 at 11:01 PM IST

திண்டுக்கல்: திண்டுக்கல் மாவட்டம், வத்தலகுண்டு அருகே வாக்குச்சாவடி மையத்தை இடம் மாற்றியதால் அதிருப்தி அடைந்த கிராம மக்கள் தேர்தலை புறக்கணித்துள்ளனர். மேலும், தங்கள் வீடுகளில் கருப்புக் கொடி கட்டியும் அவர்கள் ஆர்ப்பாட்டத்திலும் ஈடுபட்டனர்.

திண்டுக்கல் மாவட்டம், நிலக்கோட்டை (தனி) தொகுதிக்கு உள்பட்ட கம்பூதிநாயக்கன்பட்டி கிராமத்தில் சுமார் 450 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். இந்நிலையில், இக்கிராம மக்கள் ஒவ்வொரு முறை நடைபெறும் உள்ளாட்சி தேர்தலில் கம்பூதிநாயக்கன்பட்டியில் அமைக்கப்படும் அரசு கள்ளர் தொடக்கப்பள்ளி வாக்கு சாவடி மையத்தில் வாக்களித்து வந்தனர்.

அதேபோல், சட்டமன்ற மற்றும் மக்களவைத் தேர்தலில் அருகில் உள்ள விருவீடு அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் அமைக்கப்படும் வாக்குச்சாவடி மையத்தில் வாக்களித்து வந்தனர். இந்த நிலையில், 2026 சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்கான வாக்குச்சாவடிகள் மறு சீரமைப்பின் போது, கம்பூதிநாயக்கன்பட்டியைச் சேர்ந்த கிராம மக்களுக்கு அருகே உள்ள கீழஅச்சனம்பட்டியில் வாக்குச்சாவடி மையம் அமைக்கப்பட்டது.

வாக்குச்சாவடி மாற்றம் குறித்து கடந்த வெள்ளிக்கிழமை அன்றே கம்பூதிநாயக்கன்பட்டி மக்களுக்கு தெரிய வந்தது. இதனால் தங்கள் கிராமத்தில் உள்ளாட்சி தேர்தலின்போது வாக்குச்சாவடி மையம் அமைப்பது போல், தற்போது நடைபெறும் சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்கும், கம்பூதிநாயக்கன்பட்டியிலேயே வாக்குச்சாவடி அமைக்க வேண்டும் என்று கிராம மக்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர்.

ஆனால், அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்தபடி வாக்குச்சாவடி அமைக்கப்படாததால் கடந்த சனிக்கிழமை தெருக்களில் கருப்புக்கொடி கட்டியும் சுவரொட்டிகள் ஒட்டியும் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர். அதன்பிறகும் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படாததால் தேர்தலை புறக்கணிக்கப் போவதாக அறிவித்திருந்தனர்.

இதையும் படிங்க: தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் மாயாஜாலம் நிகழ்த்திய 2026

தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு சனிக்கிழமை சென்ற, நிலக்கோட்டை தொகுதி உதவி தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் ஜெயபிரகாஷ் மற்றும் காவல் துறையினர், கிராம மக்களிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு எட்டப்படாததால், தேர்தலை புறக்கணிக்கும் முடிவில் கிராம மக்கள் உறுதியாக இருந்தனர்.

அதன்படி இன்று (ஏப்ரல் 23) வாக்குப்பதிவு நாளில் கம்பூதிநாயக்கன்பட்டி கிராம மக்கள் சுமார் 450 வாக்காளர்கள் ஒட்டுமொத்தமாக தேர்தலை புறக்கணித்து, ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர். வத்தலகுண்டு அருகே சுமார் 450 வாக்காளர்களைக் கொண்ட கிராமம் தேர்தலை புறக்கணித்துள்ள சம்பவம் இப்பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

