சாலை மறியலை பயன்படுத்தி தங்க நகை திருடிய கும்பல்: போலீசார் அதிரடி!
பேருந்து வசதி கோரி பொதுமக்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட போது, வீடு புகுந்து நகை திருடப்பட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Published : October 26, 2025 at 5:51 PM IST
தூத்துக்குடி: பேருந்து வசதி வேண்டி கிராம மக்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட நேரத்தை பயன்படுத்தி, நகை திருட்டில் ஈடுபட்ட கும்பலை போலீசார் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர்.
தூத்துக்குடி மாவட்டம், விளாத்திகுளம் அருகே உள்ள கிராமம் கீழக்கல்லூரணி. இந்த கிராமத்திற்கு விளாத்திகுளம் அரசு போக்குவரத்து பணிமனையில் இருந்து மேலக்கல்லூரணி, கீழக்கல்லூரணி கிராம வழியாக மாவிலோடை கிராமத்திற்கு தினமும் நான்கு முறை அரசு பேருந்து இயக்கப்படுவது வழக்கம்.
இந்த நிலையில் தீபாவளிக்கு முந்தைய நாள் 19 ஆம் தேதி மழையின் காரணமாக பேருந்து மேலக்கல்லூரணி, கீழக்கல்லூரணி கிராமத்திற்கு வராமல் இருந்ததாக கூறப்படுகிறது. இதனால் ஆத்திரமடைந்த கீழக்கல்லூரணி கிராம மக்கள் அனைவரும் ஒன்று கூடி நாகலாபுரம் - காடல்குடி சாலை கீழக்கல்லூரணி விலக்கில் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
பின்னர், அனைவரும் வீட்டுக்கு சென்ற நிலையில், கீழக்கல்லூரணி கிராமத்தைச் சேர்ந்த ராமலட்சுமி (33) என்பவரது வீட்டின் பூட்டை உடைத்து பீரோவில் வைத்திருந்த 10 பவுன் தங்க நகை திருடப்பட்டுள்ளது தெரியவந்தது. இது குறித்து ராமலட்சுமி சங்கரலிங்கபுரம் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார். அந்த புகாரின் பேரில் தடயவியல் நிபுணர் மற்றும் சங்கரலிங்கபுரம் காவல் நிலைய போலீசார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வந்தனர்.
|இதையும் படிங்க: அதிமுக - தவெக கூட்டணிக்கு பிள்ளையார் சுழி? பதிலளிக்காமல் நழுவிய நயினார் நாகேந்திரன்!
விசாரணையின் முடிவில் கீழக்கல்லூரணி கிராமத்தைச் சேர்ந்த மாரிமுத்து என்பவரின் மகன் வினோத்குமார் (20), முத்துராமலிங்கம் என்பவரின் மகன் அஜய் (19), விளாத்திகுளம் - மீரான்பாளையம் தெரு பகுதியை சேர்ந்த முனியசாமி என்பவரின் மகன் பாலமுருகன் (24), மற்றும் கீழக்கல்லூரணி கிராமத்தை சேர்ந்த 16 வயதுடைய இரண்டு சிறார்கள் என 5 பேரும் இணைந்து கிராம மக்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட நேரத்தை தங்களுக்கு சாதகமாக பயன்படுத்தி ராமலட்சுமியின் வீட்டில் உள்ள பீரோவை உடைத்து தங்க நகைகளை திருடியது தெரிய வந்தது.
இந்த சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட அனைவரையும் சங்கரலிங்கபுரம் போலீசார் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர். பேருந்து வசதிக்காக சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட போது நகை திருடப்பட்ட சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.