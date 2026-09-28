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தொழிற்சாலையை மூடக்கோரி மனு அளிக்க வந்த பொதுமக்கள்; போலீசார் தாக்கியதால் பரபரப்பு

காவல்துறையினர், கிராம மக்களிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி சமாதானப்படுத்திய பின்னர், மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்திற்குச் செல்ல அனுமதித்தனர்.

போலீசாருடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்ட பொதுமக்கள்
போலீசாருடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்ட பொதுமக்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 28, 2026 at 8:45 PM IST

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நெல்லை: தொழிற்சாலையை மூடக்கோரி மாவட்ட ஆட்சியரிடம் மனு அளிக்க சென்ற பொதுமக்களுக்கும், போலீசாருக்கும் தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

நெல்லை மாவட்டம், கங்கைகொண்டான் பஞ்சாயத்திற்குட்பட்ட துறையூர் கிராமத்தில் 3 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பொதுமக்கள் வசித்து வருகின்றனர். இந்த கிராமத்தில் இருந்து சுமார் 50 மீட்டர் தொலைவில் அமைந்துள்ள கங்கைகொண்டான் சிப்காட் வளாகத்தில், தனியார் எத்தனால் தயாரிப்பு தொழிற்சாலை மற்றும் மீன் பதப்படுத்தும் தொழிற்சாலை ஆகிய இரு நிறுவனங்கள் இயங்கி வருகின்றன.

இந்த தொழிற்சாலைகளில் இருந்து தொடர்ந்து துர்நாற்றத்துடன் கூடிய நச்சுக்காற்று வெளியேறி வருவதாக கூறப்படுகிறது. இதனால் மூச்சுத்திணறல், வாந்தி, மயக்கம், தலைச்சுற்றல் மற்றும் நுரையீரல் சார்ந்த பல்வேறு உடல்நல பாதிப்புகள் ஏற்பட்டு வருவதாக அப்பகுதி மக்கள் கூறுகின்றனர். மேலும், இந்த தொழிற்சாலைகளில் இருந்து வெளியேறும் கழிவுநீர் திறந்தவெளியில் விடப்படுவதால், நிலத்தடி நீர் மட்டம் பாதிக்கப்படுவதோடு, விவசாய நிலங்களும், கால்நடைகளும் கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டு வருவதாக பொதுமக்கள் குற்றஞ்சாட்டி வருகின்றனர்.

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இதுகுறித்து மாவட்ட ஆட்சியரிடம் நேரில் சந்தித்து மனு அளிப்பதற்காக, துறையூர் கிராம மக்கள் ஒரு வேனில் புறப்பட்டனர். வாகனம் கங்கைகொண்டான் துறையூரில் இருந்து புறப்பட்ட போது அங்கு வந்த போலீசார் வாகனத்தை வழிமறித்து, மனு அளிக்கச் செல்ல அனுமதி இல்லை எனக் கூறி ஓட்டுநரிடமிருந்து வாகனத்தின் சாவியைப் பறித்ததாகக் கூறப்படுகிறது.

இதனால் ஆத்திரமடைந்த பொதுமக்களுக்கும் காவல்துறையினருக்கும் இடையே திடீரென கடும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது. அப்போது பெண் காவல் ஆய்வாளர், மனு அளிக்க வந்த பொதுமக்களில் ஒருவரை தாக்கினார். இதனால் ஆத்திரமடைந்த கிராம மக்களுக்கும், போலீசாருக்கும் இடையே பெரும் தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டது. இதனைத் தொடர்ந்து காவல்துறையினர், கிராம மக்களிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி சமாதானப்படுத்திய பின்னர், மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்திற்குச் செல்ல அனுமதித்தனர்.

இதையடுத்து மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் வந்த துறையூர் கிராம மக்கள், தங்கள் பகுதியில் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பை உண்டாக்கும் தொழிற்சாலைகள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுத்து, நச்சுக்காற்று மற்றும் கழிவுநீர் வெளியேறுவதைத் தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் என்று மாவட்ட ஆட்சியரிடம் மனு அளித்தனர். இச்சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

TAGGED:

தொழிற்சாலை
போலீசார்
PUBLIC PROTES
POLICE ATTACK
போலீசார் தாக்குதல்

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