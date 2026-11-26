கூலி தொழிலாளியிடம் ரூ. 8 ஆயிரம் லஞ்சம் கேட்ட விஏஓ - பொறி வைத்து பிடித்த லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார்
ரூ.8 ஆயிரம் கொடுத்தால்தான் பட்டா வழங்கப்படும் என கறாராக கிராம நிர்வாக அலுவலர் கூறியதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.
Published : November 26, 2026 at 2:15 PM IST
சேலம்: சேலம் அருகே தொழிலாளியிடம் ரூ. 8 ஆயிரம் லஞ்சம் வாங்கிய கிராம நிர்வாக அலுவலர் மற்றும் உதவியாளரை லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் அதிரடியாக கைது செய்தனர்.
சேலம் மாவட்டம் வீரபாண்டி அருகே உள்ள பாலம்பட்டியை சேர்ந்தவர் தமிழ்செல்வன் (30). இவர் கூலித்தொழிலாளி உள்ளார். இவருடைய தம்பி ரிஷி.
இவர்கள் இருவரும் கடந்த 18-ஆம் தேதி அவர்களின் தந்தைக்கு சொந்தமான 2,180 சதுர அடி வீட்டு மனையை சரி பாதியாக பிரித்து, தங்களது பெயரில் தனித்தனியாக கிரையம் செய்து கொண்டனர். இதையடுத்து, அவர்கள் இருவரும் தனிப்பட்டா கேட்டு அக்ரபாளையம் கிராம நிர்வாக அலுவலகத்தில் விண்ணப்பித்தனர்.
இது தொடர்பாக கிராம நிர்வாக அலுவலர் செல்வகுமார் (50) என்பவரை தமிழ்செல்வன் சந்தித்தார். அப்போது தமிழ்செல்வனிடம், கிராம நிர்வாக அலுவலர் செல்வகுமார் தனிப்பட்டா வழங்க ரூ. 14 ஆயிரம் லஞ்சம் கேட்டுள்ளார்.
இதை கொடுக்க மறுத்த தமிழ்செல்வனிடம் ரூ. 8 ஆயிரம் கொடுத்தால்தான் பட்டா வழங்கப்படும் என கறாராக கூறினார் எனத் தெரிவிக்கப்படுகிறது.
இதனையடுத்து, லஞ்சம் கொடுக்க விரும்பாத தமிழ்செல்வன் இதுகுறித்து சேலம் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசாரிடம் புகார் கொடுத்தார். அப்போது ரசாயன பவுடர் தடவிய பணத்தை கிராம நிர்வாக அலுவலரிடம் கொடுக்க போலீசார் அறிவுறுத்தியுள்ளனர்.
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தொடர்ந்து, போலீசார் அறிவுரையின் பேரில் ரசாயன பவுடர் தடவிய ரூ. 8 ஆயிரத்துடன் தமிழ்செல்வன் அக்ரபாளையம் கிராம நிர்வாக அலுவலகத்திற்கு சென்றார். அங்கு கிராம நிர்வாக அலுவலரின் உதவியாளரான ராஜசேகரன் (59) என்பவரிடம் அந்த பணத்தை தமிழ்செல்வன் கொடுத்தார்.
அப்போது அங்கு மறைந்திருந்த இன்ஸ்பெக்டர்கள் நேரந்திரன், நல்லம்மாள் தலைமையிலான லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் ராஜசேகரனை கையும், களவுமாக பிடித்து கைது செய்தனர். மேலும், அங்கிருந்த கிராம நிர்வாக அலுவலர் செல்வகுமாரையும் போலீசார் கைது செய்தனர்.
நிலத்திற்கு தனிப்பட்டா கேட்டு விண்ணப்பித்தவர்களிடம் கிராம நிர்வாக அலுவலர் லஞ்சம் கேட்ட சம்பவம் அந்த பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.