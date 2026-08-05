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வாரிசு சான்றிதழ் தர லஞ்சம் பெற்ற கிராம நிர்வாக அலுவலர் கைது

வாரிசு சான்றிதழுக்கு லஞ்சம் கொடுக்க விரும்பாத விபிலன் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறைக்கு புகார் அளித்துள்ளார்.

கிராம நிர்வாக அலுவலர் அன்புராஜ்
கிராம நிர்வாக அலுவலர் அன்புராஜ் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 5, 2026 at 10:59 PM IST

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கரூர்: வாரிசு சான்றிதழ் தருவதற்கு லஞ்சம் வாங்கிய கிராம நிர்வாக அலுவலரை லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினர் கையும் களவுமாக கைது செய்தனர்.

கடந்த ஜூலை 10- ஆம் தேதி கரூரில் நடந்த மக்கள் சந்திப்புக் கூட்டத்தில் பேசிய முதலமைச்சர் விஜய், "தமிழ்நாட்டில் உள்ள அரசு அலுவலகங்களில் லஞ்சம் கேட்டால் பொதுமக்கள் வழங்கக்கூடாது. அதிகாரிகள் லஞ்சம் கேட்டால் பொதுமக்கள் லஞ்சம் ஒழிப்புத்துறைக்கு புகார் அளிக்க வேண்டும்" என கேட்டுக் கொண்டிருந்தார்.

இதையடுத்து, தமிழ்நாட்டில் உள்ள அரசு அலுவலகங்களில் அவ்வப்போது லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினர் சோதனை நடத்தி வருகின்றனர். அப்போது, கணக்கில் வராத லட்சக்கணக்கான ரூபாய் பணத்தை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்து நடவடிக்கை எடுத்து வருகின்றனர்.

அந்த வகையில், கடந்த ஜூலை மாதத்தில் கரூர், திண்டுக்கல், தஞ்சாவூர், சென்னை உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களில் 13 அரசு அலுவலகங்களில் ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்புத் துறை அலுவலர்கள் மற்றும் மாவட்ட ஆய்வு குழு அலுவலர்கள் இணைந்து நடத்திய திடீர் சோதனையில் கணக்கில் வராத ரொக்கம் ரூபாய் 13,39,080 ரொக்கம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு சம்மந்தப்பட்டவர்கள் மீது வழக்குப்பதிவுச் செய்து அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளனர்.

அதேபோல், ஜூலை மாதத்தில் மட்டும் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகள் நடத்திய திடீர் சோதனைகளில் தமிழ்நாடு முழுவதும் ரூபாய் 23,26,970 ரொக்க பணம் பறிமுதல் செய்து வழக்குப்பதிவுச் செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

இந்நிலையில் இன்று (ஆக.05) கரூர் மாவட்டம், ராஜபுரம் அக்ரஹாரம் தெருவைச் சேர்ந்த கோபால் என்பவரது மகன் விபிலன், வாரிசு சான்றிதழ் கோரி இணையதளம் மூலம் விண்ணப்பித்துள்ளார். விண்ணப்பத்தை ஒப்புதல் செய்வதற்கு ராஜபுரம் கிராம நிர்வாக அலுவலர் அன்புராஜ் (வயது 36), விபிலனை தொடர்பு கொண்டு ரூபாய் 1,000 லஞ்சப்பணம் கேட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. லஞ்சம் கொடுக்க விரும்பாத விபிலன் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையில் புகார் அளித்துள்ளார்.

புகாரின் அடிப்படையில் இன்று (ஆக.05) ரூபாய் 1,000 லஞ்சப் பணத்தை கிராம நிர்வாக அலுவலர் அன்புராஜ் (வயது 36) பெற்றபோது அவர் கையும், களவுமாக கைது செய்யப்பட்டார். இதுதொடர்பாக திருச்சி லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை துணை கண்காணிப்பாளர் (பொறுப்பு) மணிகண்டன் வழக்குப்பதிவு செய்து, அவரிடம் விசாரணை நடத்தி வருகிறார்.

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TAGGED:

கிராம நிர்வாக அலுவலர் கைது
KARUR DISTRICT
லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை
VIGILANCE OFFICERS
VAO ARRESTED KARUR

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