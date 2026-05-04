விளவங்கோடு தொகுதி: காங்கிரஸ் கோட்டையில் தாமரை சின்னத்திற்காக விஜயதாரணி; கை சின்னம் பிழைக்குமா?

த.வெ.க சார்பில் களம் இறங்கியுள்ள மைக்கேல் குமார், இளைஞர்களின் வாக்குகளைக் கணிசமாகப் பிரித்துள்ளார்.

கோப்புப் படம்
Published : May 4, 2026 at 10:18 AM IST

விளவங்கோடு (கன்னியாகுமரி): தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் முடிவுகள் இன்று வெளியாகும் நிலையில், கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் அனைவராலும் உற்றுநோக்கப்படும் விளவங்கோடு தொகுதியின் தற்போதைய கள நிலவரம் குறித்து இங்கு விரிவாகப் பார்க்கலாம்.

​2026 சட்டப்பேரவைத் தேர்தலைப் பொறுத்தவரை, விளவங்கோடு தொகுதி ஒரு நட்சத்திரத் தொகுதியாக உருவெடுத்துள்ளது. கடந்த மூன்று முறை காங்கிரஸ் சார்பில் வெற்றி பெற்ற விஜயதாரணி, தற்போது பா.ஜ.க சார்பில் களம் காண்பதால் இத்தொகுதி விஐபி அந்தஸ்தைப் பெற்றுள்ளது.

​கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தின் மேற்குப் பகுதியில் அமைந்துள்ள இத்தொகுதியில் ஆண் வேட்பாளர்கள் 1,11,990; பெண் வேட்பாளர்கள் 1,13,226; மூன்றாம் பாலினத்தவர் 3 பேர் என மொத்தம் 2 லட்சத்து 25 ஆயிரத்து 219 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். இதில் இந்த முறை 75.71 விழுக்காடு வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன. இது கடந்த 2021 தேர்தலை விட சற்று கூடுதல் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

​கள நிலவரத்தைப் பார்க்கும் போது, காங்கிரஸ் வேட்பாளர் டி.டி. பிரவீனுக்கும், பா.ஜ.க வேட்பாளர் விஜயதாரணிக்கும் இடையேதான் நேரடிப் போட்டி நிலவுகிறது. காங்கிரஸின் கோட்டையாகக் கருதப்படும் இத்தொகுதியில் பா.ஜ.க இம்முறை கடும் சவாலை அளித்து வருகிறது.

​இதில் பாஜக வேட்பாளர் விஜயதாரணி, ஏற்கனவே இத்தொகுதியில் காங்கிரஸ் சார்பில் மூன்று முறை வெற்றி பெற்றவர். அந்தத் தனிப்பட்ட செல்வாக்கு பா.ஜ.க-வின் வாக்கு வங்கியுடன் இணையும் போது, அது தனக்கு வெற்றியைத் தேடித்தரும் என அவர் மலைபோல நம்புகிறார்.

மறுபுறம், தி.மு.க கூட்டணி சார்பில் களம் இறங்கியுள்ள காங்கிரஸ் வேட்பாளர் டி.டி. பிரவீன், கட்சியின் பாரம்பரிய வாக்குகள் மற்றும் மதச்சார்பற்ற கூட்டணிக் கட்சிகளின் பலத்தை நம்பியுள்ளார். குறிப்பாக, ரப்பர் தோட்டத் தொழிலாளர்களின் வாக்குகள் இவருக்குப் பெரும்பலமாக உள்ளது.

​இத்தொகுதியில் த.வெ.க சார்பில் களம் இறங்கியுள்ள மைக்கேல் குமார், இளைஞர்களின் வாக்குகளைக் கணிசமாகப் பிரிப்பார் எனக் கருதப்படுகிறது. விஜய்யின் அரசியல் வருகை இத்தொகுதியின் பாரம்பரிய தேர்தல் கணக்குகளை மாற்றியமைக்கும் காரணியாகப் பார்க்கப்படுகிறது.

​கடந்த 2011 முதல் காங்கிரஸ் கட்சி இங்கு அசைக்க முடியாத சக்தியாக இருந்து வருகிறது. 2021-இல் விஜயதாரணி சுமார் 28,669 வாக்குகள் (மொத்தம் 87,473 / 52.4%) வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார். அந்த வாக்குகள் இப்போது கை சின்னத்திற்கு விழுமா அல்லது விஜயதாரணிக்கு செல்லுமா என்பதே இன்றைய எதிர்பார்ப்பு.

​அதேபோல், நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் களம் கண்டிருக்கும் மரியா ஸ்டெல்லா, கடந்த காலத்தை விட அதிக வாக்குகளைப் பெறுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இவர்களைத் தவிர இத்தொகுதியில் சுயேச்சைகள் உள்பட மொத்தம் 14 வேட்பாளர்கள் போட்டியிட்டுள்ளனர்.

சுருக்கமாகச் சொன்னால், விளவங்கோடு தொகுதியின் வெற்றி என்பது தனிநபர் செல்வாக்கா அல்லது கட்சிச் சின்னமா என்ற போராட்டத்தின் முடிவாகவே இன்று மாலை அமையப்போகிறது.

