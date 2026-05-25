விளாத்திகுளம் மாணவி கொலை வழக்கு தீர்ப்பு; முதலமைச்சர் விஜய் வரவேற்பு

பாலியல் குற்ற வழக்கினை விரைவாக நடத்தி, குற்றவாளிகளுக்கு கடும் தண்டனை பெற்றுத்தர வேண்டும் என்று அதிகாரிகளுக்கு முதலமைச்சர் விஜய் அறிவுறுத்தியிருந்தார்.

முதலமைச்சர் விஜய்
முதலமைச்சர் விஜய் (CMO Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 25, 2026 at 5:46 PM IST

சென்னை: விளாத்திகுளம் மாணவி கொலை வழக்கின் தீர்ப்பை தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் வரவேற்றுள்ளார்.

தூத்துக்குடி மாவட்டம், விளாத்திகுளம் மாணவி வன்கொடுமை செய்து கொலை செய்த சம்பவம் தமிழ்நாட்டையே உலுக்கியது. இந்த வழக்கில் அனைத்து தரப்பு வாதங்களும் நிறைவடைந்தது. இதையடுத்து குற்றவாளியாக அறிவிக்கப்பட்ட தர்ம முனீஸ்வரனுக்கு வன்கொடுமை செய்து கொலை செய்ததற்காக இரட்டைத் தூக்குத் தண்டனையும், உடலில் பலத்த காயம் ஏற்படுத்தியதற்காக ஓராண்டு சிறைத் தண்டனையும் விதித்து தூத்துக்குடி மாவட்ட போக்சோ சிறப்பு நீதிமன்ற நீதிபதி பிரீத்தா இன்று (மே 25) பரபரப்புத் தீர்ப்பை அளித்துள்ளார். இதையடுத்து, பலத்த பாதுகாப்புடன் தர்ம முனீஸ்வரன் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார். இந்த தீர்ப்பை பல்வேறு அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்களும், சமூக ஆர்வலர்களும், பொதுமக்களும் வரவேற்றுள்ளனர்.

அந்த வகையில், விளாத்திகுளம் வழக்கிVd தீர்ப்பை வரவேற்று தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் தனது அதிகாரப்பூர்வ எக்ஸ் தளப் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார். அதில், "தூத்துக்குடி மாவட்டம், விளாத்திகுளத்தில் 12-ஆம் வகுப்பு படித்து வந்த மாணவி கடந்த மார்ச் மாதம் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளாக்கப்பட்டு படுகொலை செய்யப்பட்டார். இவ்வழக்கில் குற்றவாளி தர்ம முனீஸ்வரனுக்கு தூத்துக்குடி மாவட்ட போக்சோ நீதிமன்றம் இன்று இரட்டை தூக்குத் தண்டனை விதித்து தீர்ப்பளித்துள்ளது.

இவ்வழக்கில் 71 சாட்சிகளிடம் விசாரணை நடத்தப்பட்டு, துரிதமாக விசாரிக்கப்பட்டு, தர்மமுனீஸ்வரன் என்ற குற்றவாளிக்கு, பாலியல் குற்றம் மற்றும் கொலைக் குற்றத்திற்காக இரட்டை தூக்குத் தண்டனை வழங்கப்பட்டுள்ளது. இக்கொடூர சம்பவம் நடைபெற்ற மூன்று மாதங்களுக்குள் மிகத் துரிதமாக நீதி வழங்கப்பட்டுள்ளது, பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் பாதுகாப்பினை உறுதி செய்திடும் அரசின் நடவடிக்கைகளுக்கு உற்ற துணையாக வழங்கப்பட்டுள்ள இத்தீர்ப்பு வரவேற்கத்தக்கது" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இதற்கிடையே, சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் இன்று நடைபெற்ற ஆலோசனைக் கூட்டத்தில், பாலியல் குற்ற வழக்குகளை விரைவாக நடத்தி, குற்றவாளிகளுக்கு கடும் தண்டனை பெற்றுத்தர வேண்டும்; வழக்கினை முறையாக நடத்தி, கடும் தண்டனை பெற்றுத்தருவது குற்றச் செயல்களில் ஈடுபடத் திட்டமிடுவோரைத் தடுக்கும் விதமாக இருக்க வேண்டும் என்று அதிகாரிகளை முதலமைச்சர் விஜய் அறிவுறுத்தியிருந்தார்.

விளாத்திகுளம் வழக்கில் சம்பவம் நிகழ்ந்த இரண்டு மாதங்களிலேயே தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

