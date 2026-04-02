விளாத்திகுளம் மாணவி கொலை வழக்கு- பெற்றோருக்கு கூடுதலாக ரூ.5 லட்சம் இழப்பீடு வழங்க உத்தரவு
Published : April 2, 2026 at 7:40 PM IST
மதுரை: விளாத்திகுளம் மாணவி கொலை வழக்கில், மாணவியின் பெற்றோருக்கு கூடுதலாக 5 லட்சம் ரூபாய் இழப்பீடு வழங்க உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.
இது தொடர்பாக உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. அதில், "விளாத்திகுளம் அருகே உள்ள ஒரு கிராமத்தைச் சேர்ந்த சிறுமி கடந்த மாதம் 10-ஆம் தேதி மாலை இயற்கை உபாதை கழிக்க வெளியே சென்ற போது, பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டு, கொலை செய்யப்பட்டுள்ளார். இது தொடர்பாக காவல் துறையிடம் மாணவியின் பெற்றோர் புகார் அளித்த போது, காவல் துறையினர் குறிப்பாக, பெண் காவல் ஆய்வாளர் உரிய நடவடிக்கை எடுக்காததோடு, பெற்றோரை கீழ்த்தரமாக பேசியுள்ளார்.
சம்பவம் நடந்து 2 நாட்களுக்கு மேலாகியும் குற்றவாளிகள் கைது செய்யப்படவில்லை. காவல் துறையினர் சமாளிக்கும் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டுள்ளனர். அவர்கள் வழக்கை விசாரித்தால் விசாரணை சரியான பாதையில் செல்லாது. எனவே, பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்திற்கு 50 லட்ச ரூபாயை இழப்பீடாக வழங்க வேண்டும். வழக்கை சிபிஐக்கு மாற்றி, சிறப்பு விசாரணை குழுவை அமைத்து நீதிமன்ற கண்காணிப்பின் கீழ் விசாரணை நடத்த வேண்டும். அரசு உரிய இழப்பீடு வழங்க உத்தரவிட வேண்டும்" என்றும் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டிருந்தது.
இந்த வழக்கு நீதிபதிகள் சதீஷ்குமார், ஜோதிராமன் அமர்வு முன்பாக இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, அரசு தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "இடைக்கால நிவாரணமாக மாணவியின் பெற்றோருக்கு 5 லட்ச ரூபாய் வழங்கப்பட்டுள்ளது. 2 வாரங்களில் குற்றப்பத்திரிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டு விடும். கீழமை நீதிமன்றத்தில் விசாரணை நடத்த அரசு தரப்பில் சிறப்பு வழக்கறிஞர் நியமிக்கப்படுவார்" என தெரிவித்தார்.
இந்த வழக்கில் தங்களையும் இணைக்கக் கோரிய மாணவியின் பெற்றோர் தரப்பில், "குற்றவாளியின் மீது 33 வழக்குகள் ஏற்கனவே நிலுவையில் உள்ளன" என்று தெரிவிக்கப்பட்டது. இவற்றைப் பதிவு செய்து கொண்ட நீதிபதிகள், மாணவியின் பெற்றோருக்கு கூடுதலாக 5 லட்சம் ரூபாயை இழப்பீடாக வழங்க உத்தரவிட்டனர்.
வழக்கு விசாரணை சரியான திசையில் சென்று கொண்டிருப்பதால், கீழமை நீதிமன்றத்தில் வழக்கு விசாரணையை நடத்த அரசு தரப்பில் குற்றவியல் பிரிவில் மூத்த வழக்கறிஞரை நியமிக்க உத்தரவிட்டு வழக்கை முடித்து வைத்தனர்.