ETV Bharat / state

விளாத்திகுளம் மாணவி கொலை வழக்கில் போலீசார் மீது கடும் நடவடிக்கை: நீதிபதிகள் ஆவேசம்

விளாத்திகுளம் மாணவி கொலை வழக்கில் 5 பேரிடம் இருந்து டிஎன்ஏ மாதிரிகள் சேகரிக்கப்பட்டு ஆய்வக சோதனைக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளதாக அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 16, 2026 at 3:49 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

தூத்துக்குடி : விளாத்திகுளம் 12-ம் வகுப்பு மாணவி பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உட்படுத்தப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில், காவல்துறையினர் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும் உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை நீதிபதிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

தூத்துக்குடி மாவட்டம் விளாத்திகுளம் வேடநத்தம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த 12-ம் வகுப்பு பள்ளி மாணவி, கடந்த மார்ச் 10-ம் தேதி பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்டார். இந்த சம்பவம் மாநிலம் முழுவதும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது. இந்த சம்பவத்தில் காவல்துறையினர் உடனடி நடவடிக்கை மேற்கொள்ளவில்லை என மாணவியின் பெற்றொர் மற்றும் உறவினர்கள் சாலை மறியலில் ஈடுப்பட்டு, குற்றவாளியை கைதி செய்ய வலியுறுத்தினர். இதனைத் தொடர்ந்து, விளாத்திகுளம் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலைய ஆய்வாளர் பிரவீணா சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டார். இந்த சம்பவம் தொடர்பாக 10 தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டு காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகிறார்கள்.

இந்நிலையில், இந்த வழக்கை சிபிஐக்கு மாற்றக் கோரி தூத்துக்குடி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த வழக்கறிஞர் மாரீஸ்வரி என்பவர்உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் மனு தாக்கல் செய்தார். இந்த மனுவானது, நீதிபதிகள் சதீஷ்குமார், ஜோதிராமன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன்பு இன்று (மார்ச் 16) விசாரணைக்கு வந்தது.

கடும் நடவடிக்கை தேவை

அப்போது, மாணவி காணாமல் போன அன்றே பெறப்பட்ட தகவலின் அடிப்படையில் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்காத காவல்துறையினர் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும் நீதிபதிகள் தெரிவித்தனர். மாணவி காணவில்லை என்பது முக்கியமான புகார். அதில் காவல்துறையினர் அலட்சியத்துடன் செயல்படக்கூடாது எனவும் நீதிபதிகள் அதிருப்தியை வெளிப்படுத்தினர்.

5 பேரிடம் டிஎன்ஏ சேகரிப்பு

முன்னதாக, சந்தேகத்திற்கிடமான 5 நபர்களிடம் இருந்து டிஎன்ஏ மாதிரிகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், ஆய்வக சோதனை முடிவுக்காக காத்திருப்பதாகவும் அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது. இதனை கேட்ட நீதிபதிகள், "மாணவியின் பெற்றோர் விசாரணைக்கு முழு ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும். வாக்குமூலங்களை வீடியோ, ஆடியோ பதிவு செய்ய வேண்டும்" என உத்தரவிட்டனர். இதையடுத்து, விசாரணை குறித்த நிலை அறிக்கையை தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்ட நீதிபதிகள், வழக்கு விசாரணையை ஏப்ரல் 2ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தனர்.

TAGGED:

VILATHIKULAM SCHOOL GIRL MURDER
THOOTHIKODI SCHOOL GIRL CASE
மதுரை உயர்நீதிமன்ற கிளை
விளாத்திகுளம் மாணவி கொலை வழக்கு
VILATHIKULAM MURDER DNA SAMPLE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.