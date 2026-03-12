12-ம் வகுப்பு மாணவி கொலை: விளாத்திகுளம் காவல் ஆய்வாளர் சஸ்பெண்ட்
தூத்துக்குடியில் 12-ம் வகுப்பு மாணவி கொலை வழக்கில், அதே கிராமத்தைச் சேர்ந்த 4 பேரிடம் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
Published : March 12, 2026 at 12:59 PM IST
தூத்துக்குடி: 12 ஆம் வகுப்பு மாணவி கொலை வழக்கில், விளாத்திகுளம் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலைய ஆய்வாளர் பிரவீணா சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டுள்ளார்.
குளத்தூர் அருகே வேடநத்தம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த 12 ஆம் வகுப்பு பள்ளி மாணவி, நேற்று முன்தினம் காட்டுப்பகுதியில் பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்ட நிலையில், சடலமாக கிடந்துள்ளார். இந்த சம்பவம் மாநிலம் முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இது குறித்து தகவலறிந்த போலீசார், சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்து சென்று, மாணவியின் சடலத்தை மீட்டு தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவமனைக்கு பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைத்தனர்.
மாணவியின் பெற்றோர் மற்றும் உறவினர்கள், பொதுமக்கள் இந்த சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட குற்றவாளிகளை கைது செய்ய வலியுறுத்தி குளத்தூர் குறுக்குச் சாலையில் தொடர்ந்து சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வந்தனர். மேலும், மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் மதன் வேடநத்தம் கிராமத்தில் ஒவ்வொரு வீடு, வீடாக சென்று விசாரணை நடத்தினார். மேலும், குற்றவாளிகளை பிடிக்க 6 தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டு, பல்வேறு கோணங்களில் விசாரணை தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
மேலும் சிசிடிவி கேமரா காட்சிகள், மற்றும் பல்வேறு தொழில்நுட்பரீதியில் போலீசார் தீவிர விசாரணையில் இறங்கியுள்ளதாக நெல்லை சரக டி.ஐ.ஜி சரவணன் தெரிவித்துள்ளார்.
இது குறித்து பேசிய மாணவியின் உறவினர்கள், "போலீசாரிடம் இது தொடர்பாக புகார் அளிக்கச் சென்ற போது, மகளிர் காவல் நிலைய ஆய்வாளர் பிரவீணா தவறான வார்த்தைகளால் மோசமாக பேசினர். உடலைக் கூட போலீசார் கண்டுபிடிக்கவில்லை, நாங்கள் தான் கண்டுபிடித்தோம். அப்போதே போலீசார் உரிய முறையில் தேடுதல் நடவடிக்கை மேற்கொண்டிருந்தால், இந்த துயர சம்பவம் நடந்திருக்காது.
|இதையும் படிங்க: விளாத்திகுளம் அருகே 12-ம் வகுப்பு மாணவி பாலியல் வன்கொடுமை செய்து கொலை? குற்றவாளிகளை தேடும் பணி தீவிரம்
ஆகவே, காவல்துறை மீது உரிய தண்டனை வாங்கி கொடுக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" என கேட்டுக் கொண்டனர்.
இந்த நிலையில் போலீசார் அந்த கிராமத்தைச் சேர்ந்த 4 பேரிடம் சந்தேகத்தின் பேரில் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். இந்த கொலை சம்பவம் தொடர்பாக முறையாக விசாரணை நடத்தவில்லை என புகார் எழுந்த நிலையில், விளாத்திகுளம் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலைய காவல் ஆய்வாளர் பிரவீணாவை தற்காலிக பணியிடை நீக்கம் செய்து, மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் மதன் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார்.