விளாத்திக்குளம் மாணவி கொலை வழக்கில் கைதான தர்மமுனீஸ்வரனின் ஜாமீன் உத்தரவு ரத்து

தர்மமுனீஸ்வரன் சிறையில் இருந்து வெளியே வந்தபோது தான் மாணவியை வன்கொடுமை செய்து கொலை செய்திருக்கிறார் என்று தமிழ்நாடு அரசு தரப்பில் உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுவில் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.

உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு
Published : April 6, 2026 at 5:46 PM IST

மதுரை: விளாத்திக்குளம் மாணவி கொலை வழக்கில் கைதுச் செய்யப்பட்ட தர்மமுனீஸ்வரனுக்கு மற்றொரு வழக்கில் வழங்கப்பட்ட இடைக்கால ஜாமீன் உத்தரவை ரத்துச் செய்து சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு உத்தரவிட்டுள்ளது.

தூத்துக்குடி மாவட்டம், கோவில்பட்டி மூதாட்டி கொலை வழக்கில் தண்டனை கைதியாக சிறையில் இருந்த தர்மமுனீஸ்வரனுக்கு தண்டனை நிறுத்தி வைத்த உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு, அவருக்கு இடைக்கால ஜாமீனும் வழங்கியிருந்தது.

இந்த நிவையில் தூத்துக்குடி மாவட்டம், விளாத்திக்குளத்தில் 12- ஆம் வகுப்பு பயின்று வந்த மாணவி வன்கொடுமை செய்யப்பட்ட கொல்லப்பட்ட வழக்கில் தலைமறைவாக இருந்த தர்மமுனீஸ்வரனை சமீபத்தில் கைது செய்த தூததுக்குடி மாவட்ட காவல் துறை அவரை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தது.

இந்த நிலையில், உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில், தமிழ்நாடு அரசின் சார்பில் மனு ஒன்று தாக்கல் செய்யப்பட்டது. அதில், 'மாணவி பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் தர்மமுனீஸ்வரனை காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர். இவருக்கு ஏற்கெனவே, மூதாட்டி ஒருவரை பாலியல் வன்கொடுமை செய்து கொலை செய்த வழக்கில் விதிக்கப்பட்ட தண்டனையை உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு நிறுத்தி வைத்ததுடன் இடைக்கால ஜாமீன் வழங்கியும் உத்தரவிட்டிருந்தது. அந்த உத்தரவின் அடிப்படையில் வெளியே இருந்தபோது தான் மாணவியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்து கொலை செய்திருக்கிறார். ஆகவே மூதாட்டி கொலை வழக்கில் தண்டனையை நிறுத்தி வைத்து இடைக்கால ஜாமீன் வழங்கிய உத்தரவை ரத்து செய்த வேண்டும்' எனக் கோரப்பட்டிருந்தது.

இந்த மனு மீதான விசாரணை நீதிபதி ஆனந்த் வெங்கடேஷ், ராமகிருஷ்ணன் அமர்வு முன்பு இன்று (ஏப்ரல் 06) விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, தர்மமுனீஸ்வரனுக்கு மூதாட்டி கொலை வழக்கில் வழங்கப்பட்ட தண்டனையை நிறுத்தி வைத்து இடைக்கால ஜாமீன் வழங்கிய உத்தரவை ரத்து செய்வதாக நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.

இதேபோல் விளாத்திக்குளம் மாணவியின் பெற்றோர் தரப்பிலும் மனுத்தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்த நிலையில், " அரசுத் தரப்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனு மீது ஏற்கெனவே உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளதால், இந்த வழக்கில் எந்த உத்தரவையும் பிறப்பிக்கத் தேவையில்லை" என குறிப்பிட்ட நீதிபதிகள், வழக்கை முடித்து வைத்தனர்.

