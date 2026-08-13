100 நாட்களில் த வெ க ஆட்சியின் செயல்பாடு பூஜ்ஜியம்: தி மு க எம்எல்ஏ மார்க்கண்டேயன் விமர்சனம்
த வெ க தான் அதிமுகவுடன் கூட்டணி வைத்துள்ளது என்றும் விளாத்திக்குளம் தி மு க சட்டமன்ற உறுப்பினர் மார்க்கண்டேயன் விமர்சனம் செய்துள்ளார்.
Published : August 13, 2026 at 10:43 PM IST
தூத்துக்குடி: 100 நாட்களில் த வெ க ஆட்சியின் செயல்பாடு பூஜ்ஜியமாக உள்ளதாக விளாத்திக்குளம் தி மு க சட்டமன்ற உறுப்பினர் மார்க்கண்டேயன் விமர்சனம் செய்துள்ளார்.
தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் குறித்து அவதூறு பரப்பும் வகையிலும், அவருக்கு மிரட்டல் விடுக்கும் வகையிலும் பேசிய வழக்கில் நிபந்தனை ஜாமீனில் வெளிவந்துள்ள திமுக விளாத்திகுளம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் மார்க்கண்டேயன், தூத்துக்குடி மாவட்ட குற்றப்பிரிவு காவல் நிலையத்தில் கடந்த மூன்று நாட்களாக ஆஜராகி கையெழுத்திட்டு வருகிறார். அந்தவகையில் இன்றும் (ஆகஸ்ட் 13) அவர் நேரில் ஆஜராகி கையெழுத்திட்டார்.
பின்னர் அவர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர் கூறுகையில், "திமுகவினரை யாராலும் குறி வைக்க முடியாது. எதற்கு வழக்கு பதிவு செய்ய வேண்டும்? வழக்கு பதிவு செய்ய என்ன இருக்கிறது?" என கேட்டார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "நிதி அமைச்சருக்கு சட்டமன்றத்தில் அவ்வளவு கோபம் தேவையில்லை. அமைதியின் மொழி எனக்கு தெரியும் என்று அவர் கூறுகிறார். கோபத்தில் அடிப்பது தான் அமைதியின் மொழியா? அவர் அவரை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும். சட்டமன்றத்தில் என்னுடைய செயல்பாடு எப்போதும் போலவே இப்போதும் உள்ளது.
100 நாட்களில் தவெக ஆட்சியின் செயல்பாடு பூஜ்யமாக உள்ளது. தமிழ்நாடு முழுவதும் ஒன்பதரை லட்சம் பேருக்கு மின் கட்டணம் உயர்ந்துள்ளது. இதை அமைச்சரே ஒப்புக்கொள்கிறார். ரூ. 2 ஆயிரம் கட்டணம் வருபவர்களுக்கு ரூ. 5 ஆயிரம் முதல் ரூ. 6 ஆயிரம் வரை கட்டணம் வந்துள்ளது. இதுகுறித்து தனிப்பட்ட முறையில் புகார்கள் வரவில்லை என அமைச்சர் கூறுகிறார்.
எல்லா சினிமா நடிகர்களும் அரசியலுக்கு வருகிறார்கள். அவ்வாறு அரசியலுக்கு வருபவர்களை வர வேண்டாம் என சொல்ல முடியாது. நடிகர்கள் அரசியலுக்கு வருவதால் தி மு க-வுக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லை. தி மு க மிகப் பெரிய ஆளுங்கட்சியாக வந்திருக்கிறது. மிகப்பெரிய வெற்றியை பெற்று இருக்கிறது.
2019 நாடாளுமன்ற தேர்தல், 2021 சட்டமன்ற தேர்தல், உள்ளாட்சி தேர்தல் மற்றும் 2024 நாடாளுமன்றத் தேர்தல் என தொடர்ந்து நான்கு தேர்தலிலும் தி மு க வெற்றி பெற்றுள்ளது. நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலிலும் எங்கள் கூட்டணி கட்சியினர் என சேர்த்து மொத்தமாக 74 சட்டமன்ற தொகுதிகளை பெற்றோம்.
அதேவேளையில், தேர்தலில் ஒரு அரசியல் கட்சியால் தொடர்ந்து ஜெயித்துக் கொண்டே இருக்க முடியாது. இப்போது எதிர்க்கட்சியாக செயல்படுகிறோம். அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி நகர்வோம்.
நாங்கள் எதற்கு அதிமுகவுடன் கூட்டணி வைக்க வேண்டும்? த வெ க தான் அதிமுகவுடன் கூட்டணி வைத்துள்ளது. அ தி மு க சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் எத்தனை பேர் அங்கே போய் சேர்ந்துள்ளனர்?" என்று கேள்வி எழுப்பினார்.