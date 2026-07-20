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முதல்வர் ஜோசப் விஜய்க்கு மிரட்டல்; திமுக எம்எல்ஏ மார்க்கண்டேயன் பேசியது என்ன?

முதல்வர் குறித்த மார்க்கண்டேயனின் இந்த பேச்சு தொடர்பாக இன்று காலை தூத்துக்குடி போலீசார்அவரை கைது செய்தனர்.

திமுக எம்எல்ஏ மார்க்கண்டேயன்
திமுக எம்எல்ஏ மார்க்கண்டேயன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 20, 2026 at 5:50 PM IST

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தூத்துக்குடி: முதல்வர் விஜய் குறித்து அவதூறாக பேசியதாக திமுக எம்எல்ஏ மார்க்கண்டேயன் கைது செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், அவர் முதல்வர் குறித்து பொதுக்கூட்டத்தில் பேசியது என்ன என்பது குறித்து இங்கு பார்ப்போம்.

தூத்துக்குடி மாவட்டம், கோவில்பட்டி கிருஷ்ணன் கோவில் திடலில் திமுக சார்பில் வாக்காளர்களுக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் பொதுக்கூட்டம் நேற்று முன்தினம் இரவு நடைபெற்றது. அப்போது பேசிய விளாத்திக்குளம் திமுக எம்எல்ஏ மார்க்கண்டேயன், தமிழக முதல்வர் விஜய்யை கடுமையாக விமர்சித்து பேசினார்.

'முதல்வரிடம் அரசியல் நாகரீகம் இல்லை'

நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர், "விஜய்யை போன்று தமிழ்நாடு இதுவரை இவ்வளவு கேவலமான முதல்வரை பார்த்ததில்லை. ஏன், இந்திய வரலாற்றில் கூட அப்படி யாரும் இருந்திருக்க முடியாது. இந்த முறை அவர் வெற்றி பெற்றிருக்கலாம். ஆனால் வரும் தேர்தலில் அவரால் வெற்றி பெற முடியாது. 5% வாக்குகளை கூட வாங்க முடியாமல் அவர் கட்சி நிச்சயம் தோற்றுப்போகும்.

திமுக எம்எல்ஏ மார்க்கண்டேயன் பேச்சு (ETV Bharat Tamil Nadu)

பெருந்தலைவர் காமராஜர், பேரறிஞர் அண்ணா, முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா ஆகியோர் தேர்தலில் தோற்றபோது, அப்போது இருந்த தலைவர்கள் நாகரீகமாக பேசினார்கள். ஆனால் விஜய்யை போன்று இதுவரை யாரும் பேசவில்லை. சட்டமன்றத்தில் அப்பாவை தேடிக்கொண்டு இருப்பதாக, ஸ்டாலினின் தோல்வியை விஜய் விமர்சிக்கிறாரே, இதுதான் நல்ல அரசியலா? இதுபோன்ற கேவலமான அரசியலை இதற்கு முன்பு இருந்த எந்த அரசியல் தலைவர்களும் செய்யவில்லை.

'ஆயிரம் பரோட்டா கடையை திமுக பார்த்துள்ளது'

உன்னை (விஜய்) சட்டமன்றத்திற்குள் வைத்துப் பார்த்துக் கொள்கிறோம் . நாங்கள் என்ன கோமாளிகள் என்று நினைத்துக் கொண்டுள்ளீர்களா? சட்டமன்றத்தை கூட்டிப்பாருங்கள். உங்களுக்கு (விஜய்) எலும்பு இருக்காது. உடைத்து விட்டுதான் வெளியே அனுப்புவோம். நாங்கள் யாருக்கும் பயந்துகொண்டு எங்கேயும் ஓடமாட்டோம். கரூரில் கைது செய்துவிடுவார்கள் என்று பயந்து ஓடியது யார்? என்று உலகத்துக்கே தெரியும்.

சட்டமன்றத்தில் அமர்ந்துகொண்டு கொத்து பரோட்டா பற்றி முதல்வர் விஜய் பேசுகிறார். உங்களை போல் ஆயிரம் கொத்து பரோட்டா கடைகளை நாங்கள் பார்த்துள்ளோம். சட்டமன்றத்தில் உங்களை போல் இதுவரை கேவலமாக யாரும் பேசியதில்லை. பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை. தமிழ்நாட்டில் பச்சிளம் குழந்தைகள் முதல் 95 வயது பாட்டி வரை யாருக்கும் பாதுகாப்பு இல்லை. மக்கள் பயத்தோடு சாலையில் செல்ல வேண்டியுள்ளது

'எம்எல்ஏக்களை விலை பேச மட்டுமே ஆர்வம்'

எம்எல்ஏக்களை விலை பேசி வாங்குவதற்கு மட்டும் தான் தவெக அரசு ஆர்வம் காட்டுகிறது. ரூ.2000 பணம் வாங்கியதற்காக கோயில் ஐயர் மீது நடவடிக்கை எடுக்கிறார்கள். ஆனால், ரூ.100 கோடி நிலத்தை மோசடியாக பதிவு செய்திறார்கள். ஆனால், அவர்கள் மீது எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. எங்கள் தலைவரை (ஸ்டாலின்) யாராவது அவமரியாதையாக பேசினால் நாங்கள் பார்த்துக்கொண்டு அமைதியாக இருக்கமாட்டோம். திமுகவுக்கு என்று ஒரு வரலாறு இருக்கிறது" என தெரிவித்தார்.

இந்நிலையில், முதல்வர் குறித்த மார்க்கண்டேயனின் இந்த பேச்சு தொடர்பாக இன்று காலை தூத்துக்குடி போலீசார் அவரை கைது செய்தனர். சுமார் 6 மணி நேரத்துக்கு மேலாக போலீசார் அவரிடம் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறார்கள்.

TAGGED:

MARKANDEYAN
CM VIJAY
CONTROVERSIAL SPEECH
திமுக எம்எல்ஏ மார்க்கண்டேயன்
VILATHIKULAM MLA

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