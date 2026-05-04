2026 தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் விளாத்திக்குளம் சட்டமன்ற தொகுதி கள நிலவரம்

சட்டப்பேரவை தேர்தல் முடிவுகள் 2026: விளாத்திக்குளம் சட்டமன்ற தொகுதியில் திமுக சார்பில் ஜி.வி. மார்க்கண்டேயன், அதிமுக தரப்பில் ஆர். சத்யாவும், நாதக-வின் பாலாஜி ராமச்சந்திரன், தவெக-வில் இருந்து பி. காசிராம் ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர்.

Published : May 4, 2026 at 3:05 AM IST

தூத்துக்குடி: தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் இன்று (மே 4) வெளியாகவுள்ள நிலையில் விளாத்திக்குளம் சட்டமன்ற தொகுதியில் இன்னும் சற்று நேரத்தில் வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கவுள்ளது.

தமிழகத்தின் பழமையான சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் ஒன்றாக விளாத்திக்குளம் தொகுதி (தொகுதி எண் 213) உள்ளது. இந்தியா சுதந்திரம் அடைந்த காலத்தில் இருந்தே இந்த தொகுதி பயன்பாட்டில் உள்ளது. இது ஒரு பொது தொகுதி ஆகும். மேலும், தூத்துக்குடி நாடாளுமன்றத் தொகுதியின்கீழ் வரும் ஆறு சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் ஒன்றாகவும் இது உள்ளது. 1977க்கு பிறகு நடைபெற்ற தேர்தலில் அதிமுக 7 முறையும், திமுக 3 முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளது.

விளாத்திகுளம் தொகுதியில் புதூர், ராமச்சந்திராபுரம், லட்சுமிபுரம், காடல்குடி, முத்தையாபுரம், கமலாபுரம், வள்ளிநாயகிபுரம் மற்றும் வெங்கடேஸ்வரபுரம் ஆகிய பகுதிகள் அடங்கும்.

இந்த தொகுதியின் தற்போதையே சட்டமன்ற உறுப்பினர், ஜி.வி. மார்க்கண்டேயன் ஆவார். திமுகவைச் சேர்ந்த இவர் 90 ஆயிரத்து 348 வாக்குகளைப் பெற்று 2021 சட்டமன்ற தேர்தலில் வெற்றி பெற்றார். இவர், அவரை எதிர்த்து போட்டியிட்ட அதிமுக வேட்பாளர் பி. சின்னப்பனை விட 38 ஆயிரத்து 549 வாக்குகள் கூடுதலாகப் பெற்றிருந்தார்.

2021 சட்டமன்ற தேர்தல் கள நிலவரம்

2021 சட்டமன்ற தேர்தலின்போது திமுக சார்பில் ஜிவி மார்க்கண்டேயன், அதிமுக சார்பில் பி. சின்னப்பன், நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் ஆர். பாலாஜி (11,828 வாக்குகள்), அமமுக சார்பில் கே. சீனி செல்வி (6,657) ஆகியோர் போட்டியிட்டனர்.

வாக்காளர்கள் விவரம்

இந்த தொகுதியில் மொத்தம் 2.15 லட்சத்திற்கும் அதிகமான வாக்காளர்கள் உள்ளனர். ஆண் வாக்காளர்கள் 1,05,405 பேரும், பெண் வாக்காளர்கள் 1,09,597 பேரும், மூன்றாம் பாலினத்தவர் 18 பேரும் உள்ளனர்.

2026 சட்டமன்ற தேர்தல் கள நிலவரம்

இந்த தேர்தலைப் பொருத்த வரை விளாத்திக்குளம் தொகுதியில் திமுக சார்பில் மீண்டும் ஜி.வி. மார்க்கண்டேயன்-ம், அதிமுக சார்பில் ஆர். சத்யாவும், தவெக சார்பில் பி. காசிராம் மற்றும் நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் பாலாஜி ராமச்சந்திரன் ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர்.

இத்தொகுதியில் அதிமுக-வே அதிக முறை வெற்றி பெற்றுள்ளது. இருப்பினும், தற்போது திமுக வசமே இந்த தொகுதி இருப்பதால், இதற்கும் அதிமுக-விற்கும் இடையே இம்முறை கடுமையான போட்டி நிலவும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதே நேரத்தில் இம்முறை கன்னி கட்சியாக தவெக-வும் களத்தில் உள்ளதால், கணிசமான வாக்குகளை அது தட்டிச் செல்லும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

மேலும், இன்னும் சற்று நேரத்தில் (8 மணிக்கு) இங்கு வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்க உள்ளது. ஆகையால், பிற்பகலுக்குள் யார் ஆட்சியைப் பிடிப்பார்கள் என தெரிய வரும்.

