விக்கிரவாண்டியில் அணிவகுத்து நின்ற வாகனங்கள்! கடும் போக்குவரத்து நெரிசல்!

விக்கிரவாண்டி சுங்கச்சாவடி வழியாக இன்று அதிகாலை 3 மணியில் இருந்து மதியம் 12 மணி வரை சுமார் 50,000-க்கும் அதிகமான வாகனங்கள் கடந்து சென்றுள்ளன.

விக்கிரவாண்டி சுங்கச்சாவடியில் அணிவகுத்து நிற்கும் வாகனங்கள்
விக்கிரவாண்டி சுங்கச்சாவடியில் அணிவகுத்து நின்ற வாகனங்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 18, 2025 at 1:44 PM IST

1 Min Read
விழுப்புரம்: தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு சென்னையில் இருந்து தென் மாவட்டங்களுக்கு படையெடுக்கும் மக்களால் விக்கிரவாண்டி சுங்கச் சாவடி பகுதியில் போக்குவரத்து நெரிசல் நிலவியது.

தீபாவளி பண்டிகை நாளை மறுநாள் கொண்டாடப்படுகிறது. மேலும், செவ்வாய்க்கிழமையும் பள்ளிகள் மற்றும் அரசு அலுவலகங்களுக்கு விடுமுறை என்பதால் பெரும்பாலானோர் சொந்த ஊர்களுக்கு சென்று கொண்டிருக்கின்றனர். பயணிகளின் வசதி கருதி தமிழக அரசு சிறப்பு பேருந்துகளை இயக்கி வருகிறது. மேலும் தெற்கு ரயில்வேயும் கூடுதல் ரயில்களை இயக்கி வருகிறது. கார் உள்ளிட்ட சொந்த வாகனங்கள் வைத்திருப்பவர்கள் அதில் செல்கின்றனர்.

குறிப்பாக சென்னையில் இருந்து சேலம், திருப்பூர், ஈரோடு, கோயம்புத்தூர், மதுரை, திருச்சி, நாகர்கோவில் உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்குச் கார் மற்றும் இரு சக்கர வாகனங்களில் அதிகமானோர் பயணம் மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இவர்கள் அனைவரும் விழுப்புரம் மாவட்டம் விக்கிரவாண்டி சுங்கச் சாவடியை கடந்து தான் செல்ல வேண்டும். இதனால், நேற்று இரவு விக்கிரவாண்டி சுங்கச்சாவடியில் போக்குவரத்து நெரிசல் நிலவியது.

அதனால், மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் சரவணன், சுங்கச்சாவடிக்கு நேரில் சென்று போக்குவரத்தை சரி செய்யும் பணியில் ஈடுபட்டார். தொடர்ந்து இரு சக்கர வாகனங்கள் மட்டும் செல்வதற்காக சுங்கச்சாவடிகளில் இரண்டு புதிய வழிகளை திறக்க உத்தரவிட்டார். பின்னர், இரு சக்கர வாகனங்கள் அனைத்தும் அந்த வழியாக சென்றன. இதனால் ஓரளவுக்கு போக்குவரத்து நெரிசல் குறைந்தது.

விக்கிரவாண்டியில் போக்குவரத்து நெரிசல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

நேற்று மட்டும் 48,000-க்கும் அதிகமான வாகனங்கள் விக்கிரவாண்டி சுங்கச் சாவடியை கடந்து சென்றதாகவும், இன்றைய தினம் காலை 3 மணியிலிருந்து மதியம் 12 மணி வரை 50 ஆயிரத்துக்கும் அதிகமான வாகனங்கள் கடந்து சென்றதாகவும் சுங்கச் சாவடி ஊழியர்கள் தெரிவித்தனர்.

அதே போன்று விழுப்புரம் மாவட்டம் அரசூர் பகுதியில் இருவேல்பட்டு என்ற இடத்தில் மேம்பாலம் கட்டுமானப் பணிகள் நடைபெற்று வருவதால் அந்த பகுதி வழியாக செல்லும் வாகனங்கள் மெதுவாக செல்வதால் போக்குவரத்து நெரிசல் நிலவுவதாக பயணிகள் தெரிவித்தனர்.

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் உளுந்தூர்பேட்டை சுங்கச்சாவடி மற்றும் கள்ளக்குறிச்சி புறவழிச் சாலை சுங்கச் சாவடிகளில் போக்குவரத்து நெரிசல் எதுவும் இல்லை.

