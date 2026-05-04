விக்கிரவாண்டி: பாமக-தவெக இடையே கடும் போட்டி
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் முடிவுகள் 2026: காட்பாடி தொகுதியில் திமுக சார்பில் அன்னியூர் சிவா, பாமக தரப்பில் சிவக்குமார், தவெக-வில் இருந்து விஜய் வடிவேல் ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர்.
Published : May 4, 2026 at 3:34 PM IST
விக்கிரவாண்டி (விழுப்புரம்): தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை நிலவரத்தின்படி, தவெக-பாமக இடையே கடும் போட்டி நிலவுகிறது.
எட்டாவது சுற்றின்படி, தவெக வேட்பாளர் 21,683 வாக்குகள் பெற்று முன்னிலையில் உள்ளார். அவரை எதிர்த்து போட்டியிட்ட பாமக வேட்பாளர் சிவகுமாரை (21,141 வாக்குகள்) விட 542 வாக்குகள் அதிகம் பெற்று முன்னிலை வகிக்கிறார்.
கடந்த இடைத்தேர்தலில் திமுக பெற்ற வெற்றியைப் பொதுத்தேர்தலிலும் தக்கவைத்துக் கொள்ளுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு தொகுதி மக்களிடையே எழுந்திருந்தது.
விவசாயம் நிறைந்த இத்தொகுதியில் மொத்தம் 2 லட்சத்து 35 ஆயிரம் வாக்காளர்கள் உள்ளனர். இந்தத் தேர்தலில் இங்கு மிக அதிக அளவாக சுமார் 83.20 சதவீதம் வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது. கிராமப்புற வாக்காளர்கள் மிக அதிக அளவில் தங்களது வாக்குகளைப் பதிவு செய்துள்ளனர்.
கள நிலவரத்தைப் பொறுத்தவரை, திமுக வேட்பாளருக்கும் அதிமுக வேட்பாளருக்கும் இடையேதான் நேரடி மல்லுக்கட்டு காணப்படுகிறது. இரு கட்சிகளுமே விவசாயிகளின் நலன் மற்றும் நீர்ப்பாசனத் திட்டங்களை மையமாக வைத்து வாக்கு சேகரித்தன.
திமுக வேட்பாளர், அரசு வழங்கிய மகளிர் உரிமைத் தொகை மற்றும் விவசாயக் கடன் தள்ளுபடி போன்ற திட்டங்கள் தனக்கு வெற்றியைத் தேடித்தரும் என மலைபோல நம்புகிறார். கூட்டணி கட்சிகளின் ஆதரவும் இவருக்குப் பலம் சேர்க்கிறது.
கடந்த காலங்களில் அதிமுக ஆட்சியில் செய்யப்பட்ட ஏரி தூர்வாரும் பணிகள் தங்களுக்குக் கைகொடுக்கும் என பாமக இங்கு களம் கண்டது.
இத்தொகுதியின் முக்கியத் திருப்பமாக தவெக வேட்பாளர் களம் கண்டுள்ளார். விஜய்யின் அரசியல் வருகை, கிராமப்புற இளைஞர்களிடையே ஏற்படுத்திய தாக்கம் முடிவுகளில் பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது.
கடந்த 2019 இடைத்தேர்தலில் அதிமுகவும், 2021-ல் திமுகவும் இத்தொகுதியைக் கைப்பற்றின. இவ்வாறு மாறி மாறி வெற்றி வாய்ப்பைத் தந்து வரும் விக்கிரவாண்டி மக்கள், இந்த முறை மீண்டும் யாருக்குப் பட்டம் சூட்டுவார்கள் என்பது இன்று தெரிந்துவிடும்.
பாமக வேட்பாளர் களம் இறங்கியிருப்பது இத்தொகுதியின் ஜாதி ரீதியான வாக்குச் சமன்பாடுகளில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. குறிப்பாக, வன்னியர் சமூக வாக்குகளைக் கவர்வதில் பாமகவிற்கும் திமுக-அதிமுகவிற்கும் இடையே கடும் போட்டி நிலவும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், தவெக நேரடி போட்டியாக இந்த தொகுதியில் உருவெடுத்துள்ளது.
விவசாயிகளின் கோரிக்கைகள் மற்றும் உள்ளூர் தொழிற்சாலைப் பிரச்சனைகள் இந்தத் தேர்தலில் பிரதிபலித்திருந்தால், அது வாக்கு எண்ணிக்கையில் பெரும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்த வாய்ப்புள்ளது.