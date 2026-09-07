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கார்ப்பரேட் நிறுவனங்களை கட்டுப்படுத்தி, வணிகர்களை பாதுகாக்க சிறப்பு பாதுகாப்புச் சட்டம் தேவை - விக்கிரமராஜா வலியுறுத்தல்

அரக்கோணத்தில் உணவு பாதுகாப்புத் துறை அதிகாரி ஒருவர் தனது வீட்டிற்கு தேவையான மளிகைப் பொருட்களை வாங்கிவிட்டு அதற்கான பணத்தை வழங்காமல் இருந்ததாக புகார் வந்துள்ளதாக விக்கிரமராஜா தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு வணிகர் சங்கங்களின் பேரமைப்பு தலைவர் விக்கிரமராஜா
தமிழ்நாடு வணிகர் சங்கங்களின் பேரமைப்பு தலைவர் விக்கிரமராஜா (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 7, 2026 at 9:52 AM IST

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வேலூர்: சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தர வணிகர்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்படுவதால், அவர்களை பாதுகாத்து, கார்ப்பரேட் நிறுவனங்களை கட்டுப்படுத்த சிறப்பு பாதுகாப்புச் சட்டம் இயற்ற வேண்டும் என வணிகர் சங்க பேரமைப்பு தலைவர் விக்கிரமராஜா வலியுறுத்தியுள்ளார்.

வேலூர் மாவட்டம் குடியாத்தம் அடுத்த சென்றாயனபள்ளி பகுதியில் உள்ள தனியார் மகளிர் கல்லூரியில் தமிழ்நாடு வணிகர் சங்கங்களின் பேரமைப்பு சார்பில் 48ஆம் ஆண்டு தொடக்க விழா, பதவியேற்பு விழா மற்றும் பொதுக்குழு கூட்டம் என முப்பெரும் விழா நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்ச்சியில் தமிழ்நாடு வணிகர் சங்கங்களின் பேரமைப்பு தலைவர் விக்கிரமராஜா கலந்து கொண்டு சிறப்புரையாற்றினார்.

இந்நிகழ்ச்சியை அடுத்து செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், “உணவு பாதுகாப்புத் துறை அதிகாரிகள் சாமானிய வணிகர்களை அச்சுறுத்தாமல், அவர்களிடம் கையூட்டு பெறும் நடவடிக்கைகளை முற்றிலும் தடுக்க வேண்டும். வியாபாரிகளிடம் இருந்து உணவுப் பொருட்களின் மாதிரிகள் எடுக்கும்போது, ஒரே கடையில் இருந்து அதிக அளவிலான பொருட்களை எடுத்துச் செல்வதை அதிகாரிகள் தவிர்க்க வேண்டும்” எனக் கேட்டுக்கொண்டார்.

வணிகர் சங்க பேரமைப்பு தலைவர் விக்கிரமராஜா பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

மேலும், “அரக்கோணத்தில் உணவு பாதுகாப்புத் துறை அதிகாரி ஒருவர் தனது வீட்டிற்கு தேவையான மளிகைப் பொருட்களை வாங்கிவிட்டு அதற்கான பணத்தை வழங்காமல் இருந்ததாக புகார் வந்துள்ளது. இது தொடர்பாக அதிகாரிகளிடம் புகார் அளிக்கப்படவுள்ளது” எனக் கூறினார்.

சிறப்பு பாதுகாப்பு சட்டம் இயற்ற வேண்டும்

தொடர்ந்து வணிகர்களை பாதுகாக்க வேண்டும் என பேசிய அவர், “கார்ப்பரேட் நிறுவனங்களினால் சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தர வணிகர்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்படுகிறார்கள். சிறு வணிகர்களின் வாழ்வாதாரத்தையும், பாரம்பரிய வணிக நிறுவனங்களையும் பாதுகாக்கும் வகையில், கார்ப்பரேட் நிறுவனங்களை கட்டுப்படுத்த மாநில அரசு சிறப்பு பாதுகாப்புச் சட்டம் ஒன்றை இயற்ற வேண்டும்.

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இந்த விவகாரத்தில் அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்காவிட்டால், அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளில் சுமார் ஆறு லட்சம் சிறு வணிகக் கடைகள் காணாமல் போகும் நிலை ஏற்படக்கூடும்” எனத் தெரிவித்தார். எனவே, வணிகர்களின் வாழ்வாதாரத்தை பாதுகாக்க தமிழக அரசு இந்த விவகாரத்தில் துரிதமாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் வலியுறுத்தினார்.

பட்டாசு கடைகளுக்கு முன்கூட்டியே ஆயத்தப் பணிகள்

தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு பட்டாசு கடைகளுக்கு உரிமம் வழங்கும் பணிகளை கடைசி நேரத்தில் மேற்கொள்ளாமல், தற்போதே தேவையான ஆயத்தப் பணிகளை அரசு தொடங்க வேண்டும் என விக்கிரமராஜா கேட்டுக்கொண்டார்.

தீபாவளி நெருங்கும் நேரத்தில் உரிமம் பெறுவதற்காக வணிகர்கள் பல்வேறு சிரமங்களை சந்திக்கும் நிலை ஏற்படுவதாக அவர் தெரிவித்தார்.

ஆன்லைன் வர்த்தகத்தால் சிறு வியாபாரிகள் பாதிப்பு

ஆன்லைன் வர்த்தகம் குறித்து பேசிய அவர், ”அவற்றின் வேகமான வளர்ச்சியால் சிறிய அளவில் கடைகள் நடத்தி வரும் வியாபாரிகள் பெரும் பாதிப்பை சந்தித்து வருகிறார்கள். சிறு வணிகர்களின் நலனை பாதுகாக்கவும், அவர்களின் வாழ்வாதாரத்தை உறுதி செய்யவும் தமிழ்நாடு வணிகர் சங்கங்களின் சார்பில் தமிழக அரசிடம் ஏற்கனவே பல்வேறு கோரிக்கைகள் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளது.

அவற்றில் பல கோரிக்கைகள் இதுவரை நிறைவேற்றப்படவில்லை. இந்தக் கோரிக்கைகள் தொடர்பாக விரைவில் தமிழக முதலமைச்சரை நேரில் சந்தித்து வலியுறுத்த உள்ளோம்” என விக்கிரமராஜா தெரிவித்தார்.

TAGGED:

VIKRAMA RAJA
TAMIL NADU TRADERS ASSOCIATION
வணிகர்களை பாதுகாக்க சட்டம்
பட்டாசு உற்பத்திக்கு அனுமதி
VIKRAMA RAJA URGES LAW FOR TRADERS

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