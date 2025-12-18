ETV Bharat / state

வணிகர்களின் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றும் கட்சிக்கே ஆதரவு - விக்கிரமராஜா உறுதி

மத்திய நிதி அமைச்சரை டெல்லியில் சந்திக்க உள்ளதாக தமிழ்நாடு வணிகர் சங்கங்களின் பேரமைப்பின் தலைவர் விக்கிரமராஜா தெரிவித்துள்ளார்

தமிழ்நாடு வணிகர் சங்கங்களின் பேரமைப்பின் மாநிலத் தலைவர் விக்கிரமராஜா
தமிழ்நாடு வணிகர் சங்கங்களின் பேரமைப்பின் தலைவர் விக்கிரமராஜா (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 18, 2025 at 5:57 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

தேனி: வணிகர்களின் கோரிக்கைகள் குறித்து தீர்வு காணும் அரசியல் கட்சி கூட்டணிக்கு தான், சட்டப் பேரவை தேர்தலில் ஆதரவு அளிப்போம் என தமிழ்நாடு வணிகர் சங்கங்களின் பேரமைப்பின் தலைவர் விக்கிரமராஜா தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு வணிகர் சங்கங்களின் பேரமைப்பு சார்பில், 43-வது வணிகர் தினம் மாநில மாநாடு நடத்துவது குறித்து ஆலோசனைக் கூட்டம் தேனியில் இன்று நடைபெற்றது. இதில், தமிழ்நாடு வணிகர் சங்கங்களின் பேரமைப்பு தலைவர் விக்கிரமராஜா கலந்து கொண்டு, வணிகர் சங்க நிர்வாகிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தினர். இதில், தமிழ்நாடு வணிகர் சங்கங்களின் பேரமைப்பின் மாநில மாநாட்டை 2026 ஆம் ஆண்டு மே-5 ஆம் தேதி திருவாரூரில் நடத்த தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.

பின்னர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த வணிகர் சங்கங்களின் பேரமைப்பு தலைவர் விக்கிரமராஜா, “கார்ப்பரேட் கம்பெனிகளின் (Corporate Company) ஆன்லைன் வர்த்தகத்தால், எங்கள் வியாபாரம் 35 சதவீதம் வரை வீழ்ச்சி அடைந்து வியாபாரிகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். கடைகளை வாடகை எடுத்து நடத்தும் வணிகர்களுக்கு பெரும் சிரமம் உள்ளது. இதனால், சாமானிய வணிகர்களை பாதுகாக்க மத்திய, மாநில அரசுகள் சிறப்பு பாதுகாப்பு சட்டத்தை இயற்ற வேண்டும்.

இதையும் படிங்க: "மகாத்மா காந்தி ஊரக வேலைவாய்ப்பு திட்டத்தில் மத்திய அரசிடம் இருந்து ரூ. 4000 கோடி வரவில்லை"

இதனை நிறைவேற்ற தவறினால் அகில இந்திய வணிகர் சங்கங்களை இணைத்து, மத்திய அரசின் கவனத்தை ஈர்க்கும் வகையில் நாடு முழுவதும் போராட்டம் நடத்துவோம். ஜிஎஸ்டி வரி விதிப்பில் பல்வேறு சட்ட திருத்தங்கள் செய்ய வேண்டும். வணிகர்களுக்கு எளிமையான சட்டங்களை உருவாக்க வேண்டும். அதே போல், நீண்ட காலமாக கிடப்பில் உள்ள திண்டுக்கல் - குமுளி ரயில்வே திட்டத்தை முடிக்க துரித நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

வணிகர்களின் கோரிக்கைகள் அடங்கிய பட்டியலை அனைத்து அரசியல் கட்சித் தலைவர்களுக்கும் அனுப்ப முடிவு செய்துள்ளோம். இதில், தங்களின் கோரிக்கைகளுக்கு யார் தீர்வு காணப்படும் என கூறுகிறார்களோ, அவர்களுக்கு எங்களது வாக்கு வங்கியை செலுத்த முடிவு செய்துள்ளோம். கடந்த முறை திமுக அரசு கொடுத்த வாக்குறுதிகளில் எங்களது கோரிக்கைகள் 60 முதல் 70 சதவீதம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது. மேலும், 30 சதவீத கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றி தருவதாக உறுதி அளித்துள்ளார்கள். மத்திய நிதி அமைச்சரை டெல்லியில் சந்திக்க உள்ளோம்” என்றார்.

TAGGED:

வணிகர் சங்கம்
விக்கிரமராஜா
வணிகர் சங்கம் பேரமைப்பு
நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன்
VIKRAMA RAJA

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.