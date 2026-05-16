ஈழத் தமிழர்களுக்கு ஆதரவாக முதல்வர் விஜய் குரல் கொடுக்க வேண்டும் - இலங்கை எம்.பி. ராமநாதன் அர்ஜுனன்

இலங்கையில் எங்கள் இனம் அழிக்கப்படும் போது, தமிழ்நாட்டில் முந்தைய ஆட்சியாளர்கள், அதை வேடிக்கை பார்த்தனர். எங்கள் வலிகளை தற்போது சீமான் போன்றவர்கள் அரசியலுக்காக மட்டுமே பயன்படுத்துகிறார்கள் என்று ராமநாதன் அர்ஜுனன் கூறினார்.

இலங்கை எம்.பி. ராமநாதன் அர்ஜுனன் செய்தியாளர் சந்திப்பு
Published : May 16, 2026 at 3:35 PM IST

சென்னை: தமிழக முதலமைச்சர் விஜய், இலங்கை தமிழர்களின் போராட்டம் மற்றும் தமிழ் ஈழ மக்கள் தொடர்பான பிரச்சனைகளில் ஆழமாக சிந்தித்து, ஆறுதலான நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும் என்று இலங்கை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ராமநாதன் அர்ஜுனன் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

தமிழகம் வந்துள்ள இலங்கை எம்.பி. ராமநாதன் அர்ஜுனன், சென்னை தலைமை செயலகத்தில் இன்று செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்தார். அப்போது அவர் கூறுகையில், "என் வாழ்க்கையில் இரண்டாவது முறையாக தமிழ்நாட்டிற்கு வந்திருக்கிறேன். தமிழ் பேசுகிறோம் என்ற ஒரே காரணத்திற்காக எங்கள் இனத்தைச் சேர்ந்த 3 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட மக்கள் இலங்கையில் இனப்படுகொலை செய்யப்பட்டது, இந்த மாதத்தில் தான்.

இந்த மாதத்தில் தமிழ் மக்களின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக இருக்கும் நான், தமிழ் மக்களின் வலிகளை உலகெங்கும் உள்ள உறவுகளுக்கு கொண்டு சேர்க்க வேண்டிய தேவை உள்ளது. அதனால் நான் தமிழ்நாட்டுக்கு வந்திருக்கிறேன்.

உண்மையிலேயே முதல்வர் விஜய் மற்றும் அவருடைய அமைச்சர்களை சந்திப்பேன் என்ற நம்பிக்கை இருக்கவில்லை. அவர் முதல்வராக பதவியேற்ற நாளில் நான் இலங்கை நாடாளுமன்றத்தில் இருந்தேன்.

எங்கள் இனத்திற்காக போராடிய குட்டிமணி, தங்கதுரை ஆகியோர் சிறையில் கொலை செய்யப்படுவதற்கு முன், இந்த கண்களை தோண்டினால் அதை இன்னொரு தமிழனிடம் கொடுத்து விடுங்கள். அந்த தமிழனின் வழியாக சுதந்திர தமிழ் இனத்தை நாங்கள் பார்க்க விரும்புகிறோம் என கூறியிருந்தனர்.

தமிழ்நாட்டு மக்கள் வரலாறு காணாத மிகப் பெரிய மாற்றத்திற்கு வாக்களித்திருக்கிறார்கள். இந்த மாற்றத்தை தேர்தலுக்கு மூன்று மாதங்களுக்கு முன்பே நான் இலங்கையில் கூறியிருந்தேன். உண்மையாகவே எதார்த்த அரசியலை வழி நடத்தும் மக்கள் ஜனநாயகனான முதலமைச்சர் விஜய்யின் சேவை தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு மட்டுமல்ல, உலகம் முழுவதும் வாழ்கின்ற தமிழ் பேசும் ஒவ்வொருவருக்கும் முக்கியமானது.

குறிப்பாக 40 ஆண்டு காலம் போராடி, சிதைக்கப்பட்டு, மண்ணில் புதைக்கப்பட்ட ஈழ விடுதலை இனத்திற்காக தமிழக முதல்வர் விஜய்யின் குரல் மிகவும் அவசியமானது. தமிழ் ஈழ மக்களின் சார்பில் தமிழக முதல்வர் விஜய்க்கு வைக்கப்படும் வேண்டுகோள் என்னவென்றால், உங்கள் குரலும், உங்கள் நியாயமான நடவடிக்கைகளும் அவசரப்படாமல் ஆழமாக யோசித்து, ஆறுதல் தரும் வகையில் இருக்க வேண்டும் என்பது தான்.

தமிழ்நாட்டில் இதற்கு முன்பு ஆட்சி செய்த அரசுகள், இலங்கையில் எங்கள் இனம் அழிக்கப்படும் போது அதை வேடிக்கை பார்த்ததை நான் பார்த்திருக்கிறேன். அந்த நேரத்தில் தற்போதைய முதல்வர் விஜய் எங்களுக்காக உண்ணாவிரதப் போராட்டங்களை மேற்கொண்டார். அவர் மட்டுமல்ல, பல அரசியல்வாதிகள் தமிழ் மக்களுக்காக குரல் கொடுத்தார்கள்.

ஆனால் எங்கள் வலிகளை தற்போது பலர், குறிப்பாக நாம் தமிழர் கட்சியைச் சேர்ந்த சீமான் உள்ளிட்ட சிலர், தமிழ்நாட்டு அரசியலில் வாக்கு பெறுவதற்காக மட்டுமே பயன்படுத்துகிறார்கள்" என்றார் அவர்.

