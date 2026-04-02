ETV Bharat / state

திமுகவையும் நம்பாதீங்க; பாஜகவையும் நம்பாதீங்க... திருச்சி பிரச்சாரத்தில் விஜய் வேண்டுகோள்

முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் ஆட்சியில் அனைத்து மட்டத்திலும் ஊழல் நடக்கிறது என்று தவெக தலைவர் விஜய் பகிரங்கமாக குற்றம்சாட்டினார்.

திருச்சி தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் பேசிய விஜய் (ETV Bharat Tamilnadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 2, 2026 at 6:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

திருச்சி: மக்கள் திமுகவையும் பாஜகவையும் நம்பக்கூடாது என்று திருச்சியில் நடைபெற்ற தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் தவெக தலைவர் விஜய் கேட்டுக் கொண்டார்.

தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலில் தவெக தலைவர் விஜய், சென்னை பெரம்பூர் தொகுதியிலும், திருச்சி கிழக்கு தொகுதியிலும் போட்டியிடுகிறார். மார்ச் 30ஆம் தேதி, பெரம்பூரில் வேட்புமனுத் தாக்கல் செய்த விஜய், இன்று (ஏப்.2) திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் வேட்புமனுவை தாக்கல் செய்துவிட்டு பிரச்சாரத்தை தொடங்கினார்.

திருச்சி கிழகு தொகுதிக்கு உள்பட்ட மரக்கடை பகுதியில் எம்ஜிஆர் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்திய பிறகு, அங்கு கூடியிருந்த பொதுமக்கஷ் மத்தியில் விஜய் உரையாற்றினார்.

அப்போது அவர், நாடு முழுவதும் சமையல் கியாஸ் சிலிண்டருக்கு தட்டுப்பாடு நிலவுகிறது. இந்த பிரச்சனைக்கு மத்திய, மாநில அரசுகள்தான் காரணம். ஆனால், கியாஸ் சிலிண்டர் தட்டுப்பாட்டிற்கும் தனக்கும் சம்பந்தம் இல்லாததுபோல் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் ஆட்சி செய்கிறார். அவர் தன் வீட்டில் ரெய்டு என்றால் உடனே டெல்லிக்கு விமானத்தில் பறந்து செல்வார். ஆனால் கியாஸ் சிலிண்டர் தட்டுப்பாடுக்கு தீர்வு காண ஸ்டாலின் ஏன் டெல்லி செல்லவில்லை? என்று விஜய் கேள்வி எழுப்பினார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், அன்னபூரணி சூப்பர் சிக்ஸ் திட்டம், ஆண்டுக்கு ஆறு கியாஸ் சிலிண்டர் விலையில்லாமல் கொடுக்கப்படும் என்று நாங்கள் சொன்ன வாக்குறுதிகளை சொன்னபடியே நிறைவேற்றுவோம். தங்கைகளின் திருமணத்திற்கு ஒரு பவுன் தங்கமும் பட்டு சேலையும் கொடுக்கப்படும். இல்லத்தரசிகளுக்கு மாதந்தோறும் ரூ.2,500 உறுதியளித்தபடி கொடுக்கப்படும். மக்களுக்கு அளித்த தேர்தல் வாக்குறுதிகள் அனைத்தையும் நிறைவேற்றுவோம். பொதுமக்களின் அடிப்படை பிரச்சனைகளில் எங்களது கவனம் இருக்கும் என்றார்.

அத்துடன், திருச்சியை சேர்ந்த அமைச்சரின் நகராட்சி நிர்வாகத் துறையில் பலருக்கும் வேலை வாங்கித் தருவதாக கூறி பல கோடி ரூபாய் லஞ்சம் பெற்று பொதுமக்களை ஏமாற்றி உள்ளனர். நகராட்சி நிர்வாகத் துறையில் மட்டுமே பல்லாயிரம் கோடி ஊழல் என்றால் நீங்களே யோசித்துப் பாருங்கள். ஸ்டாலின் ஆட்சியில் அனைத்திலும் ஊழல் நடக்கிறது. அடிப்படை வசதிகளையே செய்ய முடியாத திமுக ஆட்சி தூக்கி எறியப்படும் என்று விஜய் ஆவேசமாக பேசினார்.

இளைஞர்களின் வேலைவாய்ப்பை திமுக அரசு பறித்துவிட்டதாக குற்றம்சாட்டிய விஜய், காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படும் என்று கூறியது எல்லாம் வெற்று அறிவிப்புகள். எனவே, திமுக அரசை தூக்கியெறிய எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுங்கள் என்று உருக்கமாக வேண்டுகோள் விடுத்தார்.

'ஜனநாயகன்' படத்தை வெளியிடாமல் இருப்பது கூட்டு சூழ்ச்சி. கரூர் சம்பவமும் ஒரு சூழ்ச்சி. எனக்கு ஏற்பட்டுள்ள அநீதிக்கு நியாயம் கேட்டு உங்களிடம் வந்துள்ளேன். உங்களுக்காகவும் நீதி கேட்டு உங்களிடம் வந்துள்ளேன். திமுகவை நம்ப வேண்டாம், பாஜகவையும் நம்ப வேண்டாம். இரண்டு பேரும் ஒன்றுதான் என்று விஜய் பேசினார்.

தொடர்ந்து, தவெகவின் தேர்தல் பரப்புரை பாடலைப் பாடி விஜய் திருச்சி மக்கள் மத்தியில் வாக்கு சேகரித்தார்.

கார் மோதி காவலர் காயம்

இதற்கிடையே, விஜய் பிரச்சாரத்தை முடித்துவிட்டு புறப்பட்டபோது, அவருடைய வாகனத்திற்கு பின்னால் வந்த கார் மோதி, பாதுகாப்பு பணியில் இருந்த சதீஷ் என்ற ஆயுதப்படை காவலரின் கால் எலும்பு முறிந்ததாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. உடனடியாக தவெக தொண்டர்கள், அவரை ஆம்புலன்சில் திருச்சி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். காவலர் சதீஷ் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். இதுகுறித்து காவல் துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

திருச்சி கிழக்கு தொகுதிக்கு உட்பட்ட பகுதியில் பிரச்சாரம் மேற்கொள்ள விஜய்க்கு இன்று காலை 10 மணி முதல் 4 மணி வரை அனுமதி அளிக்ப்பட்டிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

தவெக தலைவர் விஜய்
VIJAY TRICHY RALLY
DMK
BJP
TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.