விஜய்யின் வேட்பு மனு வழக்கு- தள்ளுபடி செய்தது உயர் நீதிமன்றம்
தவெக தலைவர் விஜய் மீது ஏற்கனவே 100 கோடி ரூபாய் சொத்து ஆவணங்களை மறைத்ததாக வழக்கு நிலுவையில் உள்ளதாக வருமான வரித்துறை சார்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் உயர் நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்தார்.
Published : April 27, 2026 at 1:14 PM IST
சென்னை: தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் தனது வேட்புமனுவில் சொத்துகளை மறைத்தது தொடர்பாக தாக்கல் செய்த வழக்கை சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்துள்ளது.
கடந்த 23-ம் தேதி தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவைத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு அமைதியான முறையில் நடந்து முடிந்துள்ளது. இந்த தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய், சென்னை பெரம்பூர் மற்றும் திருச்சி கிழக்கு ஆகிய இரண்டு சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் போட்டியிட்டார்.
இதற்காக அவர் பெரம்பூர் தேர்தல் அதிகாரியிடம் தாக்கல் செய்த வேட்பு மனுவில் ரூபாய் 32 கோடி வருமானத்தை மறைத்ததாகவும், இது குறித்து வருமான வரித் துறை விசாரணை நடத்த உத்தரவிடக் கோரியும் பெரம்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதிக்குட்பட்ட கொடுங்கையூரைச் சேர்ந்த வெங்கடேஷ் என்பவர் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்திருந்தார்.
அந்த மனுவில், "தவெக தலைவர் விஜய் தனது மனைவி சங்கீதாவுக்கு கடனாக வழங்கிய 12.6 கோடி ரூபாய் மற்றும் கோகிலாம்பாள் கல்வி அறக்கட்டளைக்கு வழங்கிய 20 கோடி ரூபாய் தொடர்பாக எந்த விளக்கத்தையும் வேட்பு மனு படிவம் 26-ல் தெரிவிக்கவில்லை.
தேர்தலில் போட்டியிடும் அனைவரும் தங்களது வருமானம், செலவு மற்றும் கடன் உள்ளிட்ட விவரங்களைக் கட்டாயம் தெரிவிக்க வேண்டும் என தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது. அதனால், தனது வருமானத்தை வேண்டுமென்றே மறைத்த நடிகர் விஜய்க்கு எதிராக மத்திய விசாரணை அமைப்பு, தேர்தல் அலுவலரிடம் சமர்பித்த ஆவணங்களின் அடிப்படையில் விசாரணை நடத்த உத்தரவிட வேண்டும்" என்று கோரியிருந்தார்.
இந்த வழக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தின் தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ.தர்மாதிகாரி, நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வில் இன்று (ஏப்ரல் 27) விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது வருமான வரித்துறை சார்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "பெரம்பூர் மற்றும் திருச்சி கிழக்கு சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் போட்டியிடும் விஜய் மீது ஏற்கனவே 100 கோடி ரூபாய் சொத்து ஆவணங்களை மறைத்ததாக வழக்கு நிலுவையில் உள்ளது" எனத் தெரிவித்தார்.
இதையடுத்து வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள், ஏற்கனவே ஒரே கோரிக்கையுடன் வழக்கு இருப்பதால் இந்த வழக்கை விசாரணை செய்ய முடியாது என தெரிவித்து வழக்கை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டனர்.