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கோவையில் களைகட்டிய 'ஜனநாயகன்' திருவிழா - பொங்கல் வைத்து ரசிகர்கள் உற்சாகம்

முதலமைச்சர் விஜய்யின் இறுதி படம் என்பதில் வருத்தம் இருந்தாலும் மக்கள் சேவை செய்ய அவர் சென்றுள்ளது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது என ரசிகர்கள் நெகிழ்ச்சி

பொங்கல் வைத்த ரசிகர்கள்
பொங்கல் வைத்த ரசிகர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 23, 2026 at 3:36 PM IST

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கோயம்புத்தூர்: சினிமா கேரியரில் கடைசி திரைப்படமாகவும், முதலமைச்சரான பின் முதல் படமாகவும் வெளியான விஜய்யின் 'ஜனநாயகன்' திரைப்படத்தை ரசிகர்கள் உற்சாகமாக கொண்டாடி வருகின்றனர்.

சினிமாவில் இருந்து விலகி தீவிர அரசியலில் களமிறங்கி, தமிழக முதலமைச்சராகப் பொறுப்பேற்ற நடிகர் விஜய்யின் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள கடைசித் திரைப்படமான 'ஜனநாயகன்' இன்று திரையரங்குகளில் வெளியானது.

சட்டப்பேரவைத் தேர்தலுக்கு முன்பாகவே வெளியிட திட்டமிடப்பட்டு பல்வேறு நிர்வாகச் சிக்கல்களால் வெளியீடு தாமதமானதால் விஜய் ரசிகர்கள் ஏமாற்றமடைநதனர். இந்நிலையில் படத்தின் வெளியீட்டைத் திருவிழாவைப் போலக் கொண்டாட வேண்டும் என்று நீர்வளத்துறை அமைச்சர் என்.ஆனந்த் அழைப்பு விடுத்திருந்ததைத் தொடர்ந்து, கோவை புறநகர்ப் பகுதிகள் தற்போது விழாக்கோலம் பூண்டுள்ளன.

கோவை புறநகர் திரையரங்குகளில் காலை 9:00 மணிக்கு 'ஜனநாயகன்' திரைப்படம் வெளியாக உள்ள நிலையில், காலை 7:00 மணி முதலே ரசிகர்கள் மற்றும் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தொண்டர்கள் திரையரங்குகளின் முன்பாகப் பெருந்திரளாக ஒன்று கூடினர்.

விஜய்யின் திரைப்பயணத்தின் இறுதிப் படம் என்பதாலும், அவர் முதலமைச்சரான பிறகு வெளியாகும் முதல் படம் என்பதாலும், அதிகாலை 7:00 மணி அளவிலேயே ஏராளமானோர் தங்களது குடும்பத்தினருடன் 'ஜனநாயகன்' திரைப்படத்தைக் காண்பதற்காகத் திரையரங்குகளில் குவிந்தனர்.

கோவை புறநகர்ப் பகுதிகளான அன்னூர், கருமத்தம்பட்டி உள்ளிட்ட இடங்களில் உள்ள திரையரங்கு வளாகங்களில் ரசிகர்களின் கொண்டாட்டங்கள் உச்சக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளன.

கோவை கருமத்தம்பட்டி பகுதியில் உள்ள சங்கீதா மல்டிபிளக்ஸ் திரையரங்கு வளாகத்தில், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தொண்டர்களும் ரசிகர்களும் திரளாகக் கூடி பொங்கல் வைத்துத் தங்களது உற்சாகத்தை வெளிப்படுத்தினர். மேலும், ஜமாப் இசையுடன், மேள தளம் முழங்க விஜய் ரசிகர்கள் 'ஜனநாயகன்' திரைப்பட வெளியீட்டை வெகுவிமர்சையாகக் கொண்டாடினர்.

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திரையரங்க வளாகங்கள் முழுவதும் 'ஜனநாயகன்' திரைப்படத்தின் பிரம்மாண்ட போஸ்டர்கள் மற்றும் பேனர்களால் நிரம்பி வழியும் நிலையில், கோவை புறநகர்ப் பகுதி திரையரங்குகளில் கொண்டாட்ட அலை வீசி வருகிறது. சட்டவிரோதமாக இணையத்தில் ஜனநாயகன் திரைப்படம் வெளியாகி இருந்தாலும் ரசிகர்கள் திரையரங்கில் தங்களது ஆஸ்தான நாயகனை காண்பதற்காக மிகுந்த ஆர்வத்துடன் படம் பார்க்க சென்றனர்.

இதுகுறித்து ரசிகர்கள் கூறுகையில், "எங்களுடைய தலைவர் தமிழக முதல்வர் விஜயின் கடைசி படம் என்பதால் அனைவரும் உற்சாகத்துடன் படத்தில் வெற்றியை கொண்டாடி வருகிறோம். இது இறுதி படம் என்பதில் வருத்தம் இருந்தாலும் மக்கள் சேவை செய்ய அவர் சென்றுள்ளது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது.

இதுபோன்ற கொண்டாட்டங்கள் இனி இருக்காது என்பதால் தங்களால் முடிந்த அளவு இந்த படத்தை சிறப்பாக வரவேற்க பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் நடத்தியதாக தெரிவித்த அவர்கள், பொங்கல் பண்டிகையன்று திரைப்படம் வெளியாகாததால் இன்று பொங்கல் பண்டிகையாக நினைத்து பொங்கல் வைத்து கொண்டாடியதாக தெரிவித்தனர்.

TAGGED:

VIJAY FANS
JANA NAYAGAN
ஜனநாயகன் திரைப்படம்
விஜய் ரசிகர்கள்
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