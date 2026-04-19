விஜய் வருகையால் பாஜக கூட்டணிக்கு பாதிப்பில்லை: அண்ணாமலை
விஜய் கட்சி சில இடங்களில் நல்ல வாக்குகளை பெறும் என்பதை ஏற்றுக்கொண்டாலும், ஆட்சி அதிகாரத்தை கைப்பற்றும் என்பதை ஏற்க முடியாத வகையில் உள்ளதாக அண்ணாமலை தெரிவித்தார்.
Published : April 19, 2026 at 10:27 PM IST
தஞ்சாவூர்: தமிழகத்தில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி, திமுக இடையே இருமுனை போட்டியே நிலவுவதாக தமிழக பாஜக முன்னாள் தலைவர் அண்ணாமலை தெரிவித்துள்ளார்.
தஞ்சாவூரில் பாஜக வேட்பாளர் கருப்பு முருகானந்தத்தை ஆதரித்து பாஜக முன்னாள் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை பிரச்சாரம் செய்தார். முன்னதாக செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்த அவர், "விஜய் கொடுத்திருக்கக்கூடிய வாக்குறுதிகளை ஒருவர் கணக்கு போட்டு கூறியிருந்தார். விஜய் கொடுத்திருக்கும் மொத்த வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்ற சுமார் 4 லட்சத்து 83 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் தேவைப்படும். தமிழகத்தின் மொத்த பட்ஜெட்டே ரூ.4.50 லட்சம் கோடிதான். தமிழக வெற்றிக் கழகம் கொடுத்திருக்கும் வாக்குறுதிகள் பட்ஜெட்டை தாண்டி இருக்கிறது.
இதையெல்லாம் மக்கள் சிந்தித்து பார்க்கின்றனர். விஜய்யை பொறுத்தவரை அரசியலுக்கு வந்திருக்கிறார். மக்களிடம் ஈர்ப்பு இருக்கிறது. நல்ல வாக்குகளை சில இடங்களில் வாங்குவார். அதை நான் இல்லை என்று சொல்லவில்லை. ஆனால், தேர்தல் களம் கடந்த இரண்டு வாரங்களாக இருமுனை போட்டியாகத்தான் இருக்கிறது. விஜய்யின் வருகையால் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணிக்கு எந்தப் பாதிப்பும் வராது. தொகுதி வரையறை மசோதா குறித்து திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தில் இருக்கக்கூடிய கீழ்மட்ட தொண்டர்களுக்கும், நடுவில் இருக்கக்கூடிய தலைவர்களுக்கும் புரிதல் இல்லை" என்றார்.