தவெக தலைவர் விஜய்யின் முதல்வர் கனவு பலிக்காது - பியூஷ் கோயல்

விஜயகாந்த், கமல்ஹாசன் போன்றவர்கள் எந்த நிலையில் இருந்தார்களோ அந்த நிலையில்தான் விஜய்யும் இருப்பார்; இந்த தேர்தலில் விஜய் கட்சி நான்கு இடங்களுக்கு மேல் வெற்றி பெறாது என்று பியூஷ் கோயல் தெரிவித்தார்.

பியூஷ் கோயல் - செய்தியாளர் சந்திப்பு
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 31, 2026 at 10:50 PM IST

சென்னை: தவெக தலைவர் விஜய்யின் முதல்வர் கனவு பலிக்காது என மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் தெரிவித்துள்ளார்.

மத்திய அமைச்சரும் தமிழக பாஜக தேர்தல் பொறுப்பாளருமான பியூஷ் கோயல், டெல்லியில் இருந்து சென்னை வந்தார். அப்போது, சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்தார்.

அப்போது, "தமிழ்நாட்டில் பலமான என்டிஏ கூட்டணி தேர்தல் பிரச்சாரத்தை முழு எழுச்சியுடன் தொடங்கியுள்ளது. வரும் தேர்தலில் திமுக ஆட்சிக்கு முடிவு கட்டுவோம். திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணி பல்வேறு ஊழல்களை செய்து, சட்டம் ஒழுங்கு இல்லாத, மோசமான ஆட்சியை மக்களுக்கு கொடுத்துக் கொண்டு இருக்கிறது. இதனால், தமிழ்நாட்டில் விவசாயிகள், மீனவர்கள், இளைஞர்கள், பெண்கள் ஆகியோருக்கு நம்பிக்கை துரோகம் செய்துவிட்டனர்.

தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு ஜெயலலிதாவின் கடந்த கால நல்லாட்சி தான் தேவைப்படுகிறது. தமிழக மக்கள், மறைந்த ஜெயலலிதாவின் ஆட்சி மீண்டும் வர வேண்டும் என்று விரும்புகின்றனர். இந்தத் தேர்தல், தமிழக மக்களின் எதிர்காலத்தை நிர்ணயிக்கும் தேர்தல். வரும் தேர்தலில் என்டிஏ கூட்டணி வெற்றி பெற்று, திமுகவை வீழ்த்தும்.

நாங்கள் அனைவரும் ஒரு குடும்பமாக சேர்ந்து செயல்பட்டு, மறைந்த ஜெயலலிதாவின் ஆட்சியை தமிழகத்தில் மீண்டும் மலரச் செய்வோம். திமுக டெல்லியில் உள்ள காங்கிரஸ் தலைமைக்கு பயந்து அவர்களுக்கு கூடுதல் தொகுதிகளை ஒதுக்கீடு செய்தது. இரண்டு ஊழல் கட்சிகளும் ஒன்றாக இணைந்து செயல்படுகின்றன. தமிழக மக்கள் டெல்லியில் பிரதமர் மோடியின் தலைமையிலான ஆட்சியையும், தமிழ்நாட்டில் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் நல்லாட்சியையும் விரும்புகின்றனர். தமிழ்நாட்டில் இரட்டை எஞ்சின் அரசு அமையும்.

தவெக தலைவர் விஜய்க்கு தமிழக மக்களைப் பற்றியும், தமிழ் கலாச்சாரத்தை பற்றியும், தமிழ்நாட்டு அரசியலை பற்றியும் எந்த புரிதலும் இல்லை. திரையுலகில் அவர் பிரபலமாக இருந்தாலும், அவை வாக்குகளாக மாறாது. திரையுலகில் இருந்து வந்த எம்ஜிஆரும், ஜெயலலிதாவும் நீண்ட நெடிய அரசியல் அனுபவம் வாய்ந்தவர்கள். அவர்கள் மக்களுக்கு பல ஆண்டுகள் பல்வேறு சேவைகள் செய்துவிட்டு அதன்பின்பு தான் முதலமைச்சர் பதவியில் அமர்ந்தனர்.

ஆனால் இப்போது நடிகர் விஜய் முதலமைச்சர் பதவி குறித்து கனவு கண்டு கொண்டு இருக்கிறார். அந்த கனவு பலிக்காது. அவருக்கு கூடுகின்ற கூட்டங்கள் வாக்குகளாக மாறாது. ஏற்கனவே தமிழக அரசியலில் விஜயகாந்த், கமல்ஹாசன் போன்றவர்கள் எந்த நிலையில் இருந்தார்களோ அந்த நிலையில்தான் விஜய்யும் இருப்பார். விஜய் கட்சி இந்த தேர்தலில் நான்கு இடங்களுக்கு மேல் வெற்றி பெறாது.

தமிழ்நாட்டில் பாஜக போட்டியிடும் தொகுதிகளின் வேட்பாளர்கள் யார் யார் என்பது குறித்து, ஆலோசனை நடந்து கொண்டு இருக்கிறது. அடுத்த ஓரிரு தினங்களில் இறுதி முடிவு எடுத்து, தமிழக பாஜக வேட்பாளர் பட்டியல் அதிகாரபூர்வமாக டெல்லியில் பாஜக தலைமை வெளியிடும்.

பாஜக வேட்பாளர்கள் தேர்வில் காலதாமதம் எதுவும் நடக்கவில்லை. ஒவ்வொரு தேர்தலிலும் வேட்பு மனு தாக்கல் செய்ய வேண்டிய கடைசி நாள் வரை வேட்பாளர்கள் தேர்வுகள் நடந்து, வேட்பாளர்கள் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டு வேட்பு மனுக்கள் தாக்கல் செய்வது வழக்கமான ஒன்றுதான். அதுபோலத்தான் இப்போதும் நடந்து வருகிறது" என்று அவர் கூறினார்.

