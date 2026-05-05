எம்எல்ஏ ஆன விஜய்யின் கார் ஓட்டுநர் மகன்; யார் இந்த சபரிநாதன்?

"விஜய் எனக்கு கடவுள். விருகம்பாக்கம் சட்டமன்ற தொகுதி மக்களுக்காக தொடர்ந்து பணியாற்றுவேன்" என்று சபரிநாதன் உருக்கமாக கூறியுள்ளார்.

வெற்றி சான்றிதழை பெற்ற விருகை தவெக வேட்பாளர் சபரிநாதன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : May 5, 2026 at 9:36 PM IST

சென்னை: விஜய் உடன் நீண்ட காலமாக ஓட்டுனராகவும், உதவியாளராகவும் பயணித்து வரும் ராஜேந்திரனின் மகன் எம்எல்ஏ-வாக ஆகியுள்ளார். யார் இந்த சபரிநாதன்? என்பதை இந்த செய்தியில் பார்க்கலாம்.

2026 தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் விருகம்பாக்கம் தொகுதியில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றுள்ளார் ஆர். சபரிநாதன். இவர் விஜய் உடன் நீண்டகாலமாக ஓட்டுனராகவும், உதவியாளராகவும் பயணித்து வரும் ராஜேந்திரனின் மகன் ஆவார். 30 வயதான சபரிநாதன் நடைபெற்று முடிந்த தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் விருகம்பாக்கம் தொகுதியில் பதிவான 1,72,831 வாக்குகளில் 76,092 வாக்குகளை பெற்று அபார வெற்றிப் பெற்றுள்ளார்.

இவரை எதிர்த்து திமுக சார்பில் போட்டியிட்ட பிரபாகர ராஜா 49,006 வாக்குகளும், அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்ட விருகை வி.என். ரவி 38,767 வாக்குகளையும் பெற்றனர். போட்டியிட்ட முதல் தேர்தலிலேயே தவெக வேட்பாளர் சபரிநாதன் 44.03 சதவீதம் வாக்குகளைப் பெற்றுள்ளார்.

இவர் விருகம்பாக்கம் சட்டமன்றத் தொகுதிக்கு உட்பட்ட சாலிகிராமத்தில் வசித்து வருகிறார். பி.டெக் (B.Tech) பட்டதாரியான இவர், சுயமாக தொழில் செய்து வருகிறார். மேலும், 21 வயதிலேயே விஜய் மக்கள் இயக்கத்தில் இணைந்து, 6 ஆண்டுகளாக மக்கள் இயக்க பணிகளை சபரிநாதன் செய்து வந்தார்.

இந்த சூழலில் தான் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தை ஆரம்பித்ததும், கட்சியில் இணைந்து சபரிநாதன் செயல்பட ஆரம்பித்தார். மேலும், அவருக்கு தென்சென்னை மேற்கு மாவட்ட செயலாளர் பதவியை விஜய் வழங்கினார்.

இந்த நிலையில் தான் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் சபரிநாதன் விருகம்பாக்கம் தொகுதியின் தவெக வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டார். வேட்பாளர் அறிமுக நிகழ்வின்போது மேடையிலேயே விஜய்யின் காலில் விழுந்து, கண்ணீர் மல்க சபரிநாதன் நன்றி தெரிவித்தார். அப்போது ராஜேந்திரனும் விஜய்க்கு அருகே நின்று கலங்கிய கண்களுடன் நன்றி தெரிவித்தார்.

இதனைத் தொடர்ந்து, தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் வெற்றிப் பெற்றதற்கான சான்றிதழை உதவித் தேர்தல் நடத்தும் அலுவலரிடம் பெற்றுக் கொண்ட சபரிநாதன், செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், "விஜய் எனக்கு கடவுள். விருகம்பாக்கம் சட்டமன்ற தொகுதி மக்களுக்காக தொடர்ந்து பணியாற்றுவேன்" என்று உருக்கமாக தெரிவித்தார்.

