திமுகவுடன் தேமுதிக கூட்டணி வைத்ததை விஜயகாந்த் ஆன்மா கூட மன்னிக்காது; அன்புமணி ராமதாஸ்
"திமுகவின் ஆட்சி அகற்றப்பட வேண்டும் என்பது தான் விஜய்யின் நோக்கம். எனவே, திமுக ஆட்சியை அகற்ற தவெகவினர் அதிமுக கூட்டணிக்கு வாக்களிக்க வேண்டும்" என்று அன்புமணி ராமதாஸ் கேட்டுக் கொண்டார்.
Published : April 19, 2026 at 6:48 PM IST
கடலூர்: திமுகவுடன் தேமுதிக கூட்டணி வைத்ததை விஜயகாந்த் ஆன்மா கூட மன்னிக்காது என்று பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் கூறியுள்ளார்.
தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கு இன்னும் மூன்று நாட்களே உள்ள நிலையில், அரசியல் களம் பரபரப்பாக இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. இந்த சூழலில் பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ், கடலூரில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.
அப்போது அவர், "நாடாளுமன்றத்திலும் சட்டமன்றங்களிலும் பெண்களுக்கு 33 சதவீத இடஒதுக்கீடு வழங்கும் மசோதாவை திமுகவும் அதன் கூட்டணி கட்சிகளும் தோல்வி அடைய செய்துள்ளன. இது, பெண்களுக்கு திமுக செய்த மிகப்பெரிய துரோகம்.
பெண்கள் அரசியல் அதிகாரம் பெறும் வகையில் கொண்டு வரப்பட்ட மசோதாவை சிசுவிலேயே கொலை செய்த திமுகவை, தமிழ்நாட்டு பெண்கள் மன்னிக்க மாட்டார்கள்.
பெண்களுக்கு இடஒதுக்கீடு வழங்கும் சட்ட மசோதாவை முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் எரித்தது தேச துரோகச் செயல். அந்த குற்றத்திற்காக அவர் மீது வழக்குப் பதிவு செய்து உரிய தண்டனை வழங்க வேண்டும்.
பெண்களுக்காக கொண்டுவரப்பட்ட ஒரு சட்டம் தோல்வியடைந்ததை முதல்வர் பட்டாசு வெடித்து கொண்டாடுகிறார் என்றால் அவரது மனநிலையை தமிழ்நாட்டுப் பெண்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்.
இதையும் படிங்க... உதயநிதியை மக்கள் ஒருபோதும் முதலமைச்சர் வேட்பாளராக ஏற்க மாட்டார்கள் - மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல்
தொகுதி மறுவரையறை மற்றும் மகளிர் இடஒதுக்கீடு மசோதா நிறைவேறி இருந்தால், தமிழ்நாட்டிற்கு 59 நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் கிடைத்திருப்பார்கள். தமிழ்நாட்டில் இருந்து 20 பெண்கள் எம்.பி.க்கள் நாடாளுமன்றத்திற்கு சென்று இருப்பார்கள்.
2031 சட்டமன்றத் தேர்தலில் தமிழ்நாட்டிற்கு 117 பெண் எம்எல்ஏக்கள் கிடைப்பார்கள். உத்தரப் பிரதேசம், பீகார், ஜார்க்கண்ட் உள்ளிட்ட மாநிலங்களைப் போலவே தமிழ்நாட்டுக்கும் 50 சதவீத விழுக்காடு அதிகரிக்கப்படும் என்று பிரதமரும், உள்துறை அமைச்சரும் தெளிவாக தெரிவித்து விட்டனர்.
அனைத்து மாநிலங்களிலும் எம்பிக்கள் எண்ணிக்கையை சரிசமமாக உயர்த்துவதில் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு என்ன பிரச்சனை?
மசோதா தோல்வி அடைந்திருப்பதால், தமிழ்நாட்டில் உள்ள பெண்கள் கொதித்துப் போய் இருக்கிறார்கள். தமிழ்நாட்டில் ஒரு பக்கம் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை என்றால், மற்றொருபுறம் பெண்கள் அதிகாரம் பெறும் சட்டத்தையும் திமுக எதிர்கிறது. மக்கள்தொகைக்கும் இந்த தொகுதி மறுவரையறைக்கும் எந்த விதமான சம்பந்தமும் கிடையாது.
தமிழ்நாட்டை ஐந்து ஆண்டுகள் ஆட்சி செய்த முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தான் செய்த சாதனைகளை சொல்லி வாக்கு கேட்காமல் தரம் தாழ்ந்து அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி மீது தனி நபர் தாக்குதல் நடத்தி பிரச்சாரம் செய்து வருகிறார்.
தவெக தலைவர் விஜய்யின் நோக்கம், திமுகவின் ஆட்சி அகற்றப்பட வேண்டும் என்பது தான். எனவே, திமுக ஆட்சியை அகற்ற தவெகவினர் அதிமுக கூட்டணிக்கு வாக்களிக்க வேண்டும். எங்கள் கூட்டணிக்கு வாக்களித்தால் விஜய்யின் கனவு நிறைவேறும்.
இதையும் படிங்க.. சுயேட்சை வேட்பாளருக்கு விஜய் ஆதரவு
2016-ல், மாற்றம், முன்னேற்றம், அன்புமணி என்ற முழக்கத்துடன் நான் தனியாக நின்றபோது மக்கள் எனக்கு நல்ல வரவேற்பு கொடுத்தார்கள். ஆனால் அன்புமணியால் வெற்றி பெற முடியாது என்பதால் பலர் அதிமுகவிற்கு வாக்களித்தார்கள். அதனால் திமுக தோற்றது. அதே சூழல் தான் இப்போதும் இருக்கிறது. எதிர்க்கட்சியாக கூட திமுக வரக்கூடாது என்பதுதான் எங்கள் நோக்கம்.
மறைந்த தேமுதிக தலைவர் விஜயகாந்த், தன் கடைசி மூச்சு வரை திமுகவை எதிர்த்தவர். ஆனால், திமுகவுடன் தேமுதிக பொதுச் செயலாளர் பிரேமலதா கூட்டணி வைத்துள்ளார். இதை விஜயகாந்தின் ஆன்மா கூட மன்னிக்காது.
பிரேமலதா விஜயகாந்த், திமுக கூட்டணியில் இருந்தாலும் அதிமுக கூட்டணிக்கு ஆதரவாக பிரச்சாரம் செய்து கொண்டிருக்கிறார். முதலமைச்சர் முன்னிலையிலேயே தமிழ்நாட்டில் உள்ள கஞ்சா, கள்ளச்சாராயம், பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் பற்றி பேசுகிறார். திமுகவுடன் கூட்டணி வைத்ததை தேமுதிகவினரே ஏற்கவில்லை" என்று அன்புமணி தெரிவித்தார்.