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தவெகவும், அதிமுகவும் விஜயபாஸ்கரை புறக்கணித்துவிட்டது - முன்னாள் அமைச்சர் ரகுபதி

திமுகவின் முன்னாள் தலைவரும், மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சருமான கருணாநிதி பிறந்தநாளில் பிறந்த குழந்தைகளுக்கு முன்னாள் அமைச்சர் ரகுபதி தங்க மோதிரம் அணிவித்து மகிழ்ந்தார்.

திமுக முன்னாள் அமைச்சர் ரகுபதி
திமுக முன்னாள் அமைச்சர் ரகுபதி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 4, 2026 at 1:02 PM IST

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புதுக்கோட்டை: விஜயபாஸ்கரை தவெகவும், அதிமுகவும் புறக்கணித்துவிட்டதாக முன்னாள் அமைச்சர் ரகுபதி விமர்சித்துள்ளார்.

திமுகவின் முன்னாள் தலைவரும், மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சருமான கருணநிதியின் 103-வது பிறந்தநாள் விழா நேற்று கொண்டாடப்பட்டது. இதனையடுத்து, புதுகோட்டையில் நேற்று பிறந்த 16 குழந்தைகளுக்கு இன்று திமுக சார்பில் முன்னாள் அமைச்சர் ரகுபதி, வடக்கு மாவட்ட செயலாளர் செல்லபாண்டியன் ஆகியோர் இணைந்து தங்க மோதிரம் வழங்கினர். இந்த நிகழ்ச்சில் புதுக்கோட்டை மாநகராட்சி மேயர் திலகவதி உள்ளிட்ட திமுக நிர்வாகிகள் பலர் கலந்து கொண்டனர்.

இதனைத்தொடர்ந்து செய்தியாளர்கள் சந்தித்த முன்னாள் அமைச்சர் ரகுபதி, பல்வேறு கேள்விகளுக்கு பதிலளித்தார். அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் திமுகவில் இணைய உள்ளதாக வெளியான தகவல் குறித்த கேள்விக்கு, ” நிச்சயமாக விஜயபாஸ்கரை திமுக பக்கம் அணுக கூட எங்கள் தலைவர் முத்துவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலின் விடமாட்டார். தவெகவும் அவரை புறக்கணித்துவிட்டது. அதிமுகவும் அவரை புறக்கணித்துவிட்டது. தற்போது நடுரோட்டில் அனாதையாக நிற்கிறார். அதுதான் அவருடைய கதி” என்றார்.

முதலமைச்சர் விஜய் திருச்சியில் பேசியது குறித்த கேள்விக்கு “தமிழ்நாட்டில்தான் பேசுகிறோம் என்பதை முதல்வர் அடிக்கடி மறந்து விடுகிறார். தமிழ்நாட்டு கோரிக்கைகளாக நாம் டெல்லியில் என்ன வைத்தோம் என்பதை மறந்து விட்டு, மேகதாது அணை சம்பந்தமாக விவசாயிகளுக்காக பேசுவதை மறந்து விட்டு, விவசாயிகள் வீதியில் வந்து போராடுவதை மறந்துவிட்டு, ஹலோ ப்ரோ ப்ரோ என்று திருச்சியில் கத்தி விட்டு சென்றுள்ளார்.

அது ஒரு சினிமா ஷூட்டிங்தான். சினிமாவில் எப்படி 8 டூ 5 கால் சீட் கொடுப்பார்களோ, அதே போன்று தான் இவர் காலை எட்டு மணிக்கு வந்துவிட்டு 5 மணிக்கு சென்று விடுகிறார். படப்பிடிப்பு இறுதி நாட்களில் 8 டு 8 கால் சீட் கொடுப்பார்கள். அதுபோன்று திருச்சியில் பேசி விட்டு, வீடு திரும்பியுள்ளார். இதை தவிர வேறு எந்த முன்னேற்றமும் கிடையாது.

தமிழ்நாட்டில் கடந்த 15 நாட்களில் கொலை, கொள்ளை, வழிப்பறி, பாலியல் வன்கொடுமை இவையெல்லாம் எண்ணிலடங்காதவாறு நடந்துள்ளது. காவல்துறையை நியாயமாக நடத்துவேன் என்றவரின் ஆட்சியில் இத்தனை வன்கொடுமைகளும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. விஜய் சார் உங்களுக்கு கேட்கிறதா? என்று தமிழக மக்கள் கத்திக் கொண்டிருக்கின்றனர்" என்றார்.

விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், “விவசாயத்தை விட கடினமானது விளையாட்டு என்று கூறுகிறார். விண்வெளிக்கு செல்பவர்கள் மாத்திரை சாப்பிட்டு வாழ்வதைப் போன்று, அவர் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பவர். விவசாயி சேற்றில் கால் வைத்தால் தான் நாம் சோற்றில் கை வைக்க முடியும் என்பது அவருக்கு தெரியாது. ஏனென்றால் அவர் வளர்ந்த சூழ்நிலை அப்படி.

இப்போது தமிழ்நாட்டில் லாட்டரி விற்பனை அமோகமாக உள்ளது. காவல்துறையின் கைகள் கட்டப்பட்டுள்ளது. ஏழைகள் தற்பொழுது சம்பாதிக்கும் பணத்தை லாட்டரி சீட்டு வாங்கி சுரண்டும் சூழ்நிலையில் உள்ளார்கள். ஏழைகளின் கண்ணீரை துடைக்க முடியாத ஆட்சியாகதான் தற்பொழுது நடைபெற்று வருகிறது. தவெக ஆட்சியில்தான் லாட்டரி மோகம் அதிகரித்துள்ளது.

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போதை கலாச்சாரத்தில் நாங்கள் கட்டுப்படுத்திதான் வைத்திருந்தோம். இப்போது நடைபெறுவதை எல்லாம் இவர்கள் தடுத்து நிறுத்த வேண்டியதுதானே. நடக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை தடுக்க தவறிய அரசுதான் ப்ரோ விஜய்யின் ஆட்சி. அண்ணன் சீர், மாமன் சீர் ஆகியவை தருவோம் என்று கூறியிருந்தார். ஆனால் எந்த சீரும் வராமல், தமிழகம்தான் சீர்கெட்டு போயிருக்கிறது.

திமுக ஆக்க சக்தி, 1967-க்கு பிறகு திராவிட ஆட்சியில்தான் தமிழ்நாடு முன்னேறி இருக்கிறது. தமிழகத்தை பொருளாதாரத்தில் முதலிடத்திற்கு கொண்டு வந்திருக்கிற சக்தி திராவிட சக்தி. ஆக்கும் சக்தி நாங்கள், அழிக்கும் சக்தி விஜய் சக்தி” என விமர்சித்தார்.

ராஜ்யசபா சீட்டை காங்கிரசுக்கு ஒதுக்கிய குறித்த கேள்விக்கு, ”இன்னும் நிறைய தாரை வார்ப்பார்கள்” என்றார்.

அண்ணாமலை கட்சி ஆரம்பிப்பது குறித்த கேள்விக்கு, “ப்ரோ ஆரம்பிக்கும் போது, அந்த சகோ ஆரம்பித்தால் என்ன? என நகைச்சுவையுடன் பதிலளித்தார்.

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ADMK VIJAYABASKAR
DMK FORMER MINISTER REGUPATHY
முன்னாள் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர்
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DMK REGUPATHY ON VIJAYABASKAR

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