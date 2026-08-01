இடைத்தேர்தலுக்கு விதிக்கப்பட்ட தடையை நீக்கக் கோரி சி.விஜயபாஸ்கர், எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் மனு தாக்கல்
தேர்தல் வழக்கு நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ளது என்கிற காரணத்துக்காக, மக்கள் பிரதிநிதி இல்லாமல் தொகுதி மக்கள் பாதிக்கப்படக் கூடாது என எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் தன்னுடைய மனுவில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
Published : August 1, 2026 at 9:07 PM IST
சென்னை: இடைத்தேர்தல் அறிவிக்க விதிக்கப்பட்ட தடையை நீக்கக் கோரி அதிமுக முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களான சி.விஜயபாஸ்கர் மற்றும் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் உள்ளிட்டோர் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்துள்ளனர்.
காலியானதாக அறிவிக்கப்பட்ட திருச்சி கிழக்கு, கரூர், விராலிமலை, பெருந்துறை மற்றும் அம்பாசமுத்திரம் ஆகிய சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கு இடைத்தேர்தல் அறிவிக்க தடை விதிக்கக் கோரி திருநெல்வேலி மாவட்டம், பாளையங்கோட்டையைச் சேர்ந்த வெங்கடாஜலபதி, சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் பொது நல வழக்கு தாக்கல் செய்திருந்தார்.
இந்த வழக்கை விசாரித்த உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதிகள் எஸ்.ஏ.தர்மாதிகாரி மற்றும் ஜி.அருள்முருகன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு, தேர்தல் வழக்குகள் நிலுவையில் இருப்பதாக கூறி, ஐந்து தொகுதிகளுக்கும் இடைத்தேர்தல் அறிவிக்க ஜூலை 10 ஆம் தேதி தடை வித்தித்தார்.
இந்த நிலையில், இடைத்தேர்தல் அறிவிக்க விதிக்கப்பட்ட தடையை நீக்கக் கோரி விராலிமலை மற்றும் கரூர் தொகுதிகளில் எம்எல்ஏ-வாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு, பதவியை ராஜினாமா செய்த சி.விஜயபாஸ்கர் மற்றும் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் ஆகியோர் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்துள்ளனர்.
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விராலிமலை சட்டமன்ற தொகுதியின் முன்னாள் எம்எல்ஏ-வான சி.விஜயபாஸ்கர் தாக்கல் செய்துள்ள மனுவில், "தொகுதியில் இரண்டாவது இடத்தை பிடித்த தவெக வேட்பாளர் முருகேசன் தேர்தல் வழக்கு தாக்கல் செய்யவில்லை. மாறாக, திமுக வேட்பாளர் செல்லபாண்டியன் தான் இந்த தேர்தல் வழக்கை தாக்கல் செய்திருக்கிறார். ஆகையால், நீதிமன்றம் அவரை வெற்றி பெற்றவராக அறிவிக்க வாய்ப்பில்லை. தேர்தல் வழக்கு தாக்கல் செய்வதற்கு முந்தைய நாளே தனது பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டதால், இடைத்தேர்தல் நடத்த அனுமதித்தால் எந்த ஒரு சிக்கலான சூழலும் ஏற்படாது" என தெரிவித்துள்ளார்.
இதேபோல், கரூர் தொகுதி முன்னாள் எம்எல்ஏ எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் தாக்கல் செய்துள்ள மனுவில், "தேர்தல் வழக்கு நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ளது என்கிற காரணத்துக்காக, மக்கள் பிரதிநிதி இல்லாமல் தொகுதி மக்கள் பாதிக்கப்படக் கூடாது" என குறிப்பிட்டுள்ளார்.
முன்னாள் அமைச்சர்கள் தாக்கல் செய்துள்ள இந்த மனுக்கள் விரைவில் விசாரணைக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.