விஜய பிரபாகரன் போட்டியிடும் விருதுநகர் தொகுதி வாக்கு எண்ணிக்கை இன்னும் சற்று நேரத்தில்

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் முடிவுகள் 2026 : விருதுநகர் தொகுதியில் திமுக கூட்டணியில் தேமுதிக சார்பில் விஜய பிரபாகரன், அதிமுக தரப்பில் வி.ஜி.கணேசன், தவெக சார்பில் எஸ்.பி. செல்வம் ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர்.
Published : May 4, 2026 at 3:04 AM IST
விருதுநகர் (விருதுநகர்): ‘கிங் மேக்கர்’ காமராசரின் சொந்த ஊரான விருதுநகர் சட்டமன்ற தொகுதியை மக்கள் யார் கையில் கொடுக்கவிருக்கின்றனர்? ஓர் பார்வை
2026ஆம் ஆண்டு தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலில் 85.15% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன. விஐபி மாவட்டமான விருதுநகர் மாவட்டத்தில் 84.85% மக்கள் வாக்களித்துள்ளனர். அதில் கர்மவீரர் காமராசர் பிறந்த இடமான விருதுநகர் தொகுதியில் 1,98,616 வாக்காளர்கள் உள்ள நிலையில் 82.77% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன.
பலசரக்கு வியாபாரத்தில் முன்னணியில் இருக்கிற இந்த தொகுதியானது 1952ஆம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்டது. இதுவரை மொத்தம் 14 தேர்தல்கள் நடைபெற்றுள்ள நிலையில், 5 முறை திமுகவும், 2 முறை அதிமுகவும், காங்கிரஸ், ஜனதா கட்சி, சோஷலிஸ்ட் காங்கிரஸ், தமாகா, மதிமுக, தேமுதிக, சுயேச்சை ஆகிய கட்சிகள் தலா ஒரு முறையும் வெற்றிபெற்றுள்ளன.
விருதுநகர் தொகுதிக்கு நீண்ட நெடிய அரசியல் வரலாறு இருக்கிறது. ஏனென்றால் தனது சொந்த ஊரில் 1967இல் போட்டியிட்ட காமராசர் அங்கு மக்கள் ஆதரவின்றி தோல்வியை தழுவினார். விருதுநகர் தொகுதியில் பல்வேறு சமூகங்களைச் சேர்ந்த மக்கள் வசிக்கின்றனர். வறண்ட பூமியாக இருப்பதால் இங்கு குடிநீர் பிரச்சினை மிகவும் அதிகமாக காணப்படுகிறது.
இந்த முறை தேர்தலில் விருதுநகர் தொகுதியானது திமுக கூட்டணியில் தேமுதிகவிற்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. அக்கட்சியின் சார்பில் விஜயகாந்த் மகன் விஜய பிரபாகரன் போட்டியிடுகிறார். அவரை எதிர்த்து அதிமுக சார்பில் வி.ஜி.கணேசன் மற்றும் தவெக சார்பில் எஸ்.பி. செல்வம் ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர். தவிர, 12 வேட்பாளர்கள் இங்கு களம் கண்டுள்ளனர்.
கடந்த 2021ஆம் ஆண்டு தேர்தலில் பாஜக சார்பில் போட்டியிட்ட பண்டுமுருகனை 21,339 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்து திமுகவின் ஏ.ஆர்.ஆர் சீனிவாசன் வெற்றிபெற்றார். 2016ஆம் ஆண்டு தேர்தலில் அவரே தான் அதிமுகவின் கலாநிதியை தோற்கடித்து தொகுதியை கைப்பற்றியிருந்தார். 2011ஆம் ஆண்டு தேர்தலில் தேமுதிகவைச் சேர்ந்த கே. பாண்டியராஜன் வெற்றிபெற்றிருந்தார்.
தேமுதிகவின் ஆதிக்கம் அதிகம் இருக்கிற தொகுதிகளில் ஒன்றாக பார்க்கப்படுகிற விருதுநகர் தொகுதியில் இந்த முறை விஜயகாந்தின் மகன் போட்டியிடுவதால், அவருக்கு வெற்றி வாய்ப்புகள் அதிகம் இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. இருப்பினும், மக்கள் தீர்ப்பு என்னவாக இருக்கும்? சற்று நேரம் பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம்.
|விருதுநகர் சட்டமன்றத் தொகுதி - ஒரு பார்வை
|தேர்தல்
|வெற்றி பெற்றவர்
|கட்சி
|2021
|ஏ.ஆர்.ஆர் சீனிவாசன்
|திமுக
|2016
|ஏ.ஆர்.ஆர் சீனிவாசன்
|திமுக
|2011
|கே. பாண்டியராஜன்
|தேமுதிக