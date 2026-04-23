ETV Bharat / state

வாக்குப்பதிவை மேலும் 2 மணி நேரம் நீட்டிக்க வேண்டும் - தலைமைத் தேர்தல் ஆணையருக்கு விஜய் கடிதம்

தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு தற்போது நடைபெற்று வரும் நிலையில், இந்திய தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமாருக்கு தவெக தலைவர் விஜய் அவசர கடிதம் எழுதியுள்ளார்.

தவெக தலைவர் விஜய்
தவெக தலைவர் விஜய் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 23, 2026 at 11:07 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை : தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு நடைபெற்று வரும் நிலையில், தேர்தல் நேரத்தைக் கூடுதலாக 2 மணி அதிகரிக்க வேண்டும் எனவும், போதுமான போக்குவரத்து வசதியில்லாமல் தவிக்கும் மக்களுக்கு உடனடியாக போக்குவரத்து ஏற்பாடு செய்து தரவேண்டும் எனவும் தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவர் விஜய், இந்திய தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமாருக்கு அவசர கடிதம் எழுதியுள்ளார்.

தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு மாநிலம் முழுவதும் 75,064 வாக்குச்சாவடி மையங்களில் இன்று (ஏப்ரல் 23) விறுவிறுவென நடைபெற்று வருகிறது. காலை 7 மணிக்குத் தொடங்கிய வாக்குப்பதிவு 9 மணி நிலவரப்படி 17.69 சதவிகிதத்தை எட்டியுள்ளது. மாலை 6 மணிக்கு வாக்குப்பதிவு நிறைவடையும் நிலையில், தவெக தலைவர் விஜய், இந்தியத் தலைமைத் தேர்தல் ஆணையத்திற்கு அவசரக் கடிதம் ஒன்றை எழுதியுள்ளார்.

முறையான போக்குவரத்து வசதி இல்லை

அதில், “சென்னை உட்படத் தமிழ்நாட்டில் பல்வேறு இடங்களில் வாக்காளர்கள் அவர்களின் வாக்குச்சாவடிகளுக்குச் செல்லும் வகையில் முறையான போக்குவரத்து வசதி ஏற்பாடு செய்யவில்லை என குற்றம்சாட்டியுள்ளார். சென்னையில் கோயம்பேடு, கிளாம்பாக்கம், மாதவரம் மற்றும் பல்வேறு பேருந்து நிலையங்களில் தேர்தலுக்கு வாக்களிக்க வந்த மக்கள், போதிய பேருந்துகள் இன்றி தவித்து வருகின்றனர். தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து வந்த ஆயிரக்கணக்கான குடிமக்கள் தங்களின் ஜனநாயக கடமையை ஆற்றும் வகையில், தமிழ்நாடு போக்குவரத்துத் துறை முறையாக திட்டமிடவில்லை என்றும், இது ஜனநாயகத்தின் அடிப்படை உரிமை மீதான தாக்குதல் ஆகும்” எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

இதையும் படிங்க : தேர்தல் நேர்மையாக நடப்பதுதான் ஜனநாயகம் - வாக்களித்த பின் காங்கிரஸ் தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை பேட்டி

உடனடி போக்குவரத்தை ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும்

மேலும், “பொதுமக்கள் வாக்குச்சாவடிக்குச் சென்றடையும் வகையில், மாநில போக்குவரத்து அதிகாரிகள், சென்னை மற்றும் இதர மாவட்டங்களில் உள்ள தேர்தல் அதிகாரிகள் மூலம் உடனடியாக போக்குவரத்து வசதி ஏற்பாடு செய்துதர இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். சில மணி நேரங்களில் தேர்தல் ஆணையத்தில் ஆப், உதவி எண்கள் மூலம் வாக்காளர்களுக்குத் தகவல் பகிர்ந்து உதவிட வேண்டும்.

அதே போன்று, வாக்குச்சாவடி மையங்களில் மக்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்துக்கொண்டிருக்கின்றனர். இத்தகைய தாமதங்கள் வாக்காளர் வருகையை ஊக்கமிழக்க செய்வதுடன், அதைப் பாதிக்கவும் கூடும். தேர்தல் அதிகாரிகளின் பணிகளை வேகப்படுத்தி, அனைவரும் வாக்களிப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும்” எனக் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.

2 மணி நேரம் கூடுதலாக அதிகரிக்க வேண்டும்

போக்குவரத்து மற்றும் நீண்ட வரிசையின் காரணத்தினால் வாக்காளர்கள் வாக்களிப்பது பாதிக்கப்படும் சூழல் உள்ளது. ஆகவே, அனைவரும் வாக்களிக்கும் வகையில் வாக்குப்பதிவு பாதிக்கப்பட்ட வாக்குச்சாவடிகளில் நேரத்தைக் கூடுதலாக 2 மணி நேரம் அதிகரித்து, மாலை 8 மணி வரை அவகாசம் அளிக்கப்பட வேண்டும் என வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார். வாக்குப்பதிவு நாளன்று ஆயிரக்கணக்கானோருக்கு அவர்களின் அரசியலமைப்பு உரிமை மறுக்கப்படும்போது, ​​தேர்தல் ஆணையம் ஒரு ஊமை சாட்சியாக இருக்க முடியாது எனவும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

TAGGED:

TVK VIJAY EMERGENCY LETTER TO EC
TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION 2026
தவெக தலைவர் விஜய் அவசர கடிதம்
தமிழ்நாடு தேர்தல் வாக்குப்பதிவு
TVK VIJAY REQUEST 2 HOURS EXTENSION

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.